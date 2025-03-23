زين واتحاد عمان يطلقان البطولة الرمضانية لكرة السلّة 3x3 للصغار

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة زين الأردن ونادي اتحاد عمان، وبالتنسيق مع الاتحاد الأردني لكرة السلّة، بطولة زين الرمضانية لكرة السلّة 3 3x للصغار من كلا الجنسين تحت سن 16 و14 عاماً.

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وانطلقت مُنافسات الدور الأول من البطولة مساء يوم الخميس على ملاعب نادي اتحاد عمّان -التي تم افتتاحها بداية شهر رمضان- وسط أجواء حماسية مميزة، واستمرت على مدار يوم الجمعة بمشاركة 40 فريقاً مقسّمة على نحو 12 فريقاً للشابات تحت سن 16 عاماً و16 فريقاً للشباب تحت سن 16 عاماً، و12 فريقاً للشباب تحت سن 14 عاماً.