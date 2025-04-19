زين والأردنية لرياضة السيارات تُجددان شراكتهما الاستراتيجية

الوكيل الإخباري- في إطار اهتمامها بقِطاع الرياضة الأردني، لا سيما رياضة السيارات والدراجات النارية لدورها في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة الرياضة والسياحة العالمية؛ جددّت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها منذ أعوام مع الأردنية لرياضة السيارات.

اضافة اعلان



ووقّع الاتفاقية في مقر شركة زين كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من كلا الجانبين.



وبموجب الاتفاقية ستواصل شركة زين دعم ورعاية كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الأردنية لرياضة السيارات خلال العام، والتي تشمل بطولات الرالي وسِباقات السرعة التي من شأنها أن تُسهم بتطوير رياضة السيارات في المملكة، لا سيما رالي الباها الأردن الذي يعد أحد أبرز الأحداث الرياضية التي تستقطب المشاركين من شتى أنحاء العالم.



وأكدت شركة زين حرصها على إدامة هذا التعاون الذي يندرج في إطار دعمها المتواصل لقطاعي الرياضة والسياحة في المملكة، إذ تُرسّخ هذه الاتفاقية إسهامات الشركة بتعزيز مكانة الأردن كوجهة مثالية للسياحة الرياضية والمغامرات، خاصةً وأن السياحة الرياضية تُسهم في إبراز تنوع وجمال المواقع السياحية والطبيعية التي تتمتع بها المملكة، كما تأتي التزاماً منها بتطوير قِطاع الرياضة وتنميته عبر دعم الأنشطة الرياضية وفعاليات رياضة السيارات التي تحظى بشعبية واسعة من قِبل الفئات العمرية المختلفة ومن كلا الجنسين.