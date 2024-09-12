زين والبلقاء التطبيقية تجددان شراكتهما لمواصلة تمكين الطلبة

وتشتمل الشراكة الاستراتيجية بين زين وجامعة البلقاء التطبيقية تنظيم العديد من البرامج والمبادرات التي تُعقد في فرع منصّة زين للإبداع داخل الجامعة، بالتنسيق مع مركز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، حيث تهدف هذه البرامج إلى تطوير مهارات الطلبة الأكاديمية وتجهيزهم لسوق العمل، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم، من خلال تعزيز الابتكار وتمكينهم من تطوير قدراتهم والعمل على مشاريع ريادية يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على خلق فرص عمل جديدة.
ويأتي تجديد زين للاتفاقية في إطار حرصها على تعزيز التعاون المشترك مع الجامعات الأردنية ومختلف المؤسسات التعليمية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، للمساهمة بدعمهم وتمكينهم وتطوير قدراتهم وتأهيل جيل جديد من روّاد الاعمال، كما يتزامن تجديد هذه الاتفاقية مع مرور 10 أعوام على انطلاقة منصّة زين للإبداع (ZINC)، والتي نجحت على مدى عقد من الزمان بأن تكون حاضنة للمبدعين والمبتكرين في المملكة في مختلف المجالات، كما ساهمت في إبراز المشهد الريادي الأردني على المستويين المحلي والإقليمي، وتعزيز مكانة الأردن كمركز ريادي في المنطقة.
وكانت منصّة زين للإبداع (ZINC) قد عقدت منذ العام 2019 أكثر من 140 فعالية في فرعها داخل جامعة البلقاء التطبيقية، استفاد منها أكثر من 7000 طالب وطالبة، وتضمنّت مجموعة من ورش العمل والجلسات التدريبية، إلى جانب البرامج والمبادرات التي تناولت مواضيع متنوعة تهدف إلى تعزيز قدرات الطلبة في تخصصاتهم الأكاديمية، وتطوير مهاراتهم ليصبحوا أصحاب كفاءات متميزة.
ومن أبرز البرامج والمبادرات التي نظمتها المنصة بالتنسيق مع مركز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال بجامعة البلقاء التطبيقية؛ برنامج "تنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني"، الذي عُقدت منه نسختان حتى الآن بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) ، والذي يهدف إلى تطوير وتنمية مهارات الطلاب في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، حيث شارك في البرنامج خلال هاتين النسختين 40 طالب وطالبة.
كما أطلقت المنصة برنامج “Future Founders” المخصص لرياديي وطلبة الجامعة المهتمين بمجال ريادة الأعمال، ويهدف إلى تطوير الأفكار الريادية للطلاب وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، حيث كانت قد تقدّمت 55 فكرة ريادية للبرنامج من قِبل 90 طالب وطالبة، وتم تقديم دعم نقدي للفكرة الفائزة بقيمة 4 آلاف دينار، فيما نظّمت المنصة سلسلة من ورش العمل المتقدمة في مجال تصميم واجهات المستخدم وتجربة المستخدم (UI/UX) باستخدام Figma، استفاد منها أكثر من 100 طالب وطالبة، إلى جانب مجموعة من الدورات التدريبية التي تم عقدها في عدة مجالات، منها التصنيع الرقمي، ولغات البرمجة، وتعلّم الآلة، وتطوير الويب، واستخدام منصّة لينكد ان، وغيرها من المجالات التي تعد كفيلة بتطوير مهارات الطلاب.
-
أخبار متعلقة
-
طلبات تتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
-
أحدث ميزات Galaxy AI الآن بين أيدي المستخدمين حول العالم بفضل واجهة "One UI 6.1.1" من سامسونج
-
اكتشف شاشة الألعاب OLED المثالية لك
-
بنك الاتحاد يطلق النسخة السادسة من برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل
-
برنامج "Jordan Source" يحتفي بدور الأردن الرائد في المشهد التكنولوجي في العدد الثاني من مجلة JoSourceITالإلكترونية
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في "لون ستار لومان"
-
أكاديمية "جورامكو" تدعو الشباب إلى الانضمام إلى اليوم المفتوح للاستفادة من 25 منحة دراسية وعدّة خصومات
-
بنك الإسكان داعم لمشروع "دار نعمة" في محافظتي جرش والعقبة