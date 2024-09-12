زين والبلقاء التطبيقية تجددان شراكتهما لمواصلة تمكين الطلبة

الوكيل الإخباري- جدّدت شركة زين الأردن من خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع جامعة البلقاء التطبيقية منذ العام 2019، والتي يهدف الجانبان من خلالها إلى دعم وتمكين روّاد الأعمال الشباب من طلبة الجامعة، عبر توفير مساحة خاصة لهم لتطوير أعمالهم ومهاراتهم، من خلال فرع منصّة زين للإبداع المتواجد في الجامعة، وبالتعاون مع مركز الابتكار والإبداع والريادة التابع لجامعة البلقاء التطبيقية.

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وتشتمل الشراكة الاستراتيجية بين زين وجامعة البلقاء التطبيقية تنظيم العديد من البرامج والمبادرات التي تُعقد في فرع منصّة زين للإبداع داخل الجامعة، بالتنسيق مع مركز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، حيث تهدف هذه البرامج إلى تطوير مهارات الطلبة الأكاديمية وتجهيزهم لسوق العمل، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم، من خلال تعزيز الابتكار وتمكينهم من تطوير قدراتهم والعمل على مشاريع ريادية يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على خلق فرص عمل جديدة.



ويأتي تجديد زين للاتفاقية في إطار حرصها على تعزيز التعاون المشترك مع الجامعات الأردنية ومختلف المؤسسات التعليمية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، للمساهمة بدعمهم وتمكينهم وتطوير قدراتهم وتأهيل جيل جديد من روّاد الاعمال، كما يتزامن تجديد هذه الاتفاقية مع مرور 10 أعوام على انطلاقة منصّة زين للإبداع (ZINC)، والتي نجحت على مدى عقد من الزمان بأن تكون حاضنة للمبدعين والمبتكرين في المملكة في مختلف المجالات، كما ساهمت في إبراز المشهد الريادي الأردني على المستويين المحلي والإقليمي، وتعزيز مكانة الأردن كمركز ريادي في المنطقة.



وكانت منصّة زين للإبداع (ZINC) قد عقدت منذ العام 2019 أكثر من 140 فعالية في فرعها داخل جامعة البلقاء التطبيقية، استفاد منها أكثر من 7000 طالب وطالبة، وتضمنّت مجموعة من ورش العمل والجلسات التدريبية، إلى جانب البرامج والمبادرات التي تناولت مواضيع متنوعة تهدف إلى تعزيز قدرات الطلبة في تخصصاتهم الأكاديمية، وتطوير مهاراتهم ليصبحوا أصحاب كفاءات متميزة.



ومن أبرز البرامج والمبادرات التي نظمتها المنصة بالتنسيق مع مركز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال بجامعة البلقاء التطبيقية؛ برنامج "تنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني"، الذي عُقدت منه نسختان حتى الآن بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) ، والذي يهدف إلى تطوير وتنمية مهارات الطلاب في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، حيث شارك في البرنامج خلال هاتين النسختين 40 طالب وطالبة.