الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة: تعرفة الكهرباء الجديدة تخفض تعرفة القطاع التجاري 13%

تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

إدارة الأزمات يُحذر من الحالة الجوية

أمر مالي جديد بشأن الرواتب والنفقات الجارية والالتزامات

مفتي المملكة عن اطلاق العيارات النارية : مُحرم ويجب على مرتكبها الدية

الزراعة توجّه إرشادات وتحذيرات للمزارعين خلال المنخفض الجوي

وزير التربية يوعز بإتخاذ قرار دوام المدارس الأربعاء مبكراً

أسعار الذهب محليا

التربية: فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان التوجيهي

الثلاثاء، 15-03-2022 11:52 ص

1693 شاب وشابّة تخرجوا حتى اليوم

زين والتدريب المهني تُطلقان دورات تدريبية مجانية جديدة لصيانة الأجهزة الخلوية

GetAttachment


الوكيل الاخباري - في إطار جهودها واسهاماتها في تمكين الشباب وتسليحهم بمهارات ومعارف مطلوبة في سوق العمل؛أطلقت شركة زين الأردن وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني والأونروا، الدورة المجانية الأولى للعام الحالي للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، في مراكز زين الستة المنتشرة في عدد من المحافظات.اضافة اعلان


ويأتي إطلاق الدورات التدريبية على صيانة الأجهزة الخلوية -إحدى مبادرات زين المُستدامة- في ظل الاعتماد المتزايد على الأجهزة الخلوية الذكية وفي مختلف مناحي الحياة؛ انطلاقاً من التزام شركة زين بالمساهمة في خلق فرص عمل تعمل على ربط المهارات المهنية بسوق العمل، والتي من شأنها أن تسهم في التقليل من معدلات البطالةوتحسين المستوى المعيشيللشباب.

وتستمر الدورات التي يشارك بها 48 متدرباً ومتدربة على مدار 3 أشهر، يحظى المتدربون خلالها بتدريب نظري وعملي على أيدي مختصين وفنيين في مجال صيانة الأجهزة الخلوية، بالإضافة إلى منحهم شهادات مُعتمدة لمزاولة المهنة بعد تخرجهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وكانت زين قد خرّجت خلال العام الماضي 263شاب وشابّة من كافة مراكزها في فروع مؤسسة التدريب المهني التي تتوّزع في كل من محافظة الزرقاء - المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا، وإربد - حكما، والطفيلة، والكرك- منطقة المرج، ومحافظة البلقاء - معهد السلط للمهن والحرف التقليدية، بالإضافة إلى مركز زين في كلية تدريب وادي السير- الأونروا في العاصمة عمان.

وتخصص شركة زين دورات تدريبية للأشخاص من فئة الصم، حيث يتم تجهيز قاعات ومعدات خاصة تتلاءم مع متطلبات الطلبة من فئة الصم، ويتم تدريبهم تحت إشراف مختصين بلغة الإشارة وخبراء ومتخصصون في مجال صيانة الأجهزة الخلوية، ليتسنى لهم الاستفادة والتدرّب بكل سهولة وفاعلية، وذلك للمساهمة في تسهيل دمجهم بالمجتمع وحصولهم على وظائف.

ووصل العدد الإجمالي لخريجي مراكز زين منذ البدء بهذه المبادرة وحتى اليوم إلى 1693 شاب وشابّة، بنسبة تشغيل بلغت 80% للذكور و60% للإناث، حيث يلتحق خريجو المراكز مباشرة بسوق العمل سواء من خلال فرص التوظيف في مراكز صيانة الأجهزة الخلوية، أو عبر إنشاء مشاريعهم الخاصة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7EFB6AD9-B6A1-4951-976D-DA1B25D4D39E

هواوي تحتفل بعيد الأم بخصومات وهدايا رائعة مع منتجاتها الجديدة

سايز-الموقع

فعالية Galaxy A: الكشف عن أحدث ابتكارات Galaxy

Majid Al Futtaim Farmed Animal Welfare Carrefour Cage-Free Eggs

"ماجد الفطيم" تعتمد سياسة جديدة للرفق بالحيوان تلتزم بموجبها ببيع البيض المُنتج خارج الأقفاص فقط بحلول 2032

Zain and Samsung agreement 1

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" و"زين" تتعاونان لتعزيز قدراتهما في مبيعات التجزئة

MKT_HUAWEI-MatePad_Product-KV_Horizontal_PSD_RGB_EN_opt01

هواوي تطلق جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 في الأردن قريبًا

سايز-الموقع

سلسلة هواتف Find X5 من OPPO تحدث ثورة في تصوير الفيديو مع الفيديو الليلي الفائق 4K

أخبار متعلقة
Al-Aman-Fund_02

زين تجدد دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام للعام الـ11 على التوالي

GetAttachment

شراكة استراتيجية تجمع زين الأردن وانفوبيب لتقديم حلول تقنية مبتكرة في الأردن

zain_logo_BK

زين تواصل مبادراتها وتُطلق مكتبة رقمية لتعلّم لغة الإشارة الأردنية

GetAttachment

اللجنة الأولمبية الأردنية تُجدد اتفاقية الرعاية مع شركة زين

HQ-Images

زين تدعم حُماة الوطن وتقدّم 200 ألف دينار لصناديق القوات المسلّحة

IMG-20210823-WA0006

عيادة زين المتنقلة تخدم 227 ألف شخص وتساهم في تطعيم 7,500 بلقاح كورونا