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الأحد، 12-06-2022 03:28 م

زين والتدريب المهني تُطلقان دورة تدريبية مجانية جديدة على تكنولوجيا الفايبر

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الوكيل الإخباري - تواصل زين دعمها لقطاع الشباب ضمن مسؤوليتها المجتمعية، من خلال إتاحة المجالات أمامهم وتمكينهم بالمهارات المستقبلية وزيادة فُرصهم لدخول سوق العمل وعبر عقد شراكات استراتيجية مع كبريات المؤسسات التي تخدم المجتمع المحلي حيث أطلقت زين وبالتعاون مع مؤسّسة التدريب المهني الدورة التدريبية المجانية الخامسة على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، في مركز زين الكائن في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بمحافظة الزرقاء.

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وتشتمل الدورات على تدريب عملي ونظري بواقع 150 ساعة تدريبية يكتسب خلالها المُتدرّبون المعلومات النظرية والعملية والأدائية المطلوبة لتأهيلهم للعمل في قطاع الاتصالات والشركات العاملة في مجال شبكات الألياف الضوئية، حيث يستعرض المتدربون كافة مراحل التمديدات لشبكات الألياف الضوئية (الفايبر) بدءاً من مركز الأجهزة ووصولاً إلى منزل المشترك، بالإضافة إلى تدريبهم على تتبع الأعطال ومعالجة أي قطع أو خلل قد يحدث في شبكة الفايبر.


يُشار إلى أن زين تعمل وبشكل دوري على إطلاق دورات تدريبية مجانية على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر) بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، فيما تقوم الشركة بتشبيك خريجي هذه الدورات مع الشركات العاملة في مجال تقنية الألياف الضوئية، لمساعدتهم على دخول سوق العمل والحصول على فرص وظيفية مباشرة بعد تخرجهم، إضافة إلى دورات التدريب المجانية على صيانة الأجهزة الخلوية في مراكز زين المُنتشرة في المملكة.

 




 

 


 

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