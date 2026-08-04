زين والعلمية الملكية توسّعان التعاون في تشغيل محطات رصد نوعية الهواء

ويأتي هذا التوسّع انطلاقاً من حرص زين على تسخير التكنولوجيا والابتكار لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية، عبر توفير حلول اتصالات موثوقة تسهم في مراقبة جودة الهواء والمياه بشكل ساعيّ، بما يدعم الجهات المختصة في اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الموثوقة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد البيئية في المملكة، وذلك انسجاماً مع التزام شركة زين بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، والهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، والهدف الثالث عشر "العمل المناخي"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
وستوفر زين ضمن هذا التعاون خدمات الاتصالات اللازمة لنقل بيانات 12 محطة لرصد نوعية الهواء بكفاءة عالية، موزّعة في مواقع (الرصيفة، والمفرق، والبقعة، والجيزة، والموقر، وإربد، وسحاب، والكرك، والحسا والزرقاء)، حيث تتيح هذه المحطات متابعة نوعية الهواء في الوقت الفعلي عبر أنظمة أوتوماتيكية تقوم بجمع العينات وإجراء التحاليل وإرسال النتائج بشكل ساعيّ، بما يعزز كفاءة الرصد البيئي ويدعم جهود المحافظة على جودة الهواء في المملكة.
يذكر بأن شركة زين تجمعها اتفاقية تعاون ممتدة مع الجمعية العلمية الملكية منذ 19 عاماً، لدعم المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد، عبر توفير خدمات نقل البيانات وخدمة Real Static IP لتشغيل 13 محطة لرصد نوعية المياه موزّعة على أبرز المصادر المائية السطحية في المملكة، وتشمل نهر اليرموك، ونهر الأردن، وقناة الملك عبدالله، وسيل الزرقاء، إلى جانب مدخل ومخرج سد الملك طلال ومخرج سد كفرنجة، حيث تتابع هذه المحطات نوعية المياه في الوقت الفعلي من خلال أنظمة أوتوماتيكية تجمع العينات وتجري التحاليل الفيزيائية والكيميائية وإرسال النتائج بشكل ساعيّ، بما يسهم في دعم الجهات المعنية في متابعة جودة الموارد المائية وتعزيز استدامتها.
وتؤكد شركة زين الأردن من خلال هذه المبادرات استمرار التزامها بتسخير أحدث تقنيات الاتصالات لدعم المشاريع الوطنية ذات الأثر البيئي والمجتمعي، والإسهام في بناء منظومة رصد ذكية تواكب التطور التقني وتخدم جهود الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في المملكة.
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