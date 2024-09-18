زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت كل من شركة زين الأردن وشركة ريد بُل، عن إطلاق فعاليات بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت" بنسختها الرابعة عشرة في الأردن، وذلك ضمن مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مقر الأردنية لرياضة السيارات، بحضور بطل الدرِفت والراليات المتسابق اللبناني "عبدو فغالي"، وعدد من محترفي وهواة الدرِفت في الأردن، وجمع من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

اضافة اعلان



وتنطلق فعاليات البطولة يوم الجمعة 20 أيلول، في ساحة رالي الأردن في البحر الميت، بمشاركة نخبة من سائقي الدرِفت الأردنيين مع جمهور من محبّي رياضة السيارات، وسط أجواء حماسية لتقديم عروض مميزة من مهارات القيادة والتحكم بالسيارات للتنافس على الفوز بلقب البطولة التي ستشهد مشاركة عدد كبير من المحترفين والهواة الذين يسعون للفوز بلقب البطولة لهذا العام، والتأهل لتمثيل المملكة في كانون الأول 2024 بين أكثر من 30 متسابق من المنطقة ودول أخرى في النهائيات العالمية التي ستُقام في نزوى، عُمان، والتي ستضم الفائز في بطولة العام الماضي 2023 مؤيد يوسف، بالإضافة إلى الفائز في البطولة العام الحالي 2024.



وأعرب المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن؛ طارق البيطار، عن اعتزاز شركة زين بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع ريد بُل منذ عدّة أعوام، والتي تقدّم من خلالها رعايتها لكافة الفعاليات والبطولات التي تنظّمها ريد بُل في المملكة، وأشار أن هذه البطولة تعد جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز رياضة الدرِفت في الأردن ودعم المواهب المحلية، وتعزيز شغف الشباب برياضة السيارات.



وجدد البيطار التأكيد على اهتمام شركة زين ودعمها المتواصل للفعاليات التي تساهم في رفد القطاع السياحي في المملكة والترويج للأردن كبلد حاضن للرياضة، إضافة إلى حرص الشركة على تشجيع الرياضة بمختلف أشكالها بين أوساط الشباب، وذلك في إطار مسؤوليتها تجاه الشباب وإسهاماتها المستمرة في الحركة الرياضية والشبابية في المملكة.



من جانبه، قال بطل الدرِفت والراليات المتسابق اللبناني عبدو فغالي -الذي قام بعرض مميز بسيارته على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي-: وجودي في الأردن ومشاركتي في هذه البطولة يشعرني بالفخر لأنه لطالما كان الأردن ولبنان من السبّاقين في هذه الرياضة، ورؤية التحديثات والتعديلات التي يقوم بها المشاركون خصيصاً لهذه البطولة مبهرة، بالإضافة إلى فن المهارة في القيادة والتحكّم بالسيارة في التحديات والعوائق المختلفة كل سنة، ودائماً أكررها بأن المتسابقين الأردنيين يحظون بسمعة مرموقة في هذه الرياضة بين المتسابقين من باقي الدول.



وقال المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز: "نثمن الدور الكبير الذي تلعبه ريد بُل من خلال بطولة ريد بُل كار بارك درِفت، التي تقام في الأردن، والذي يساهم في رفد مواهب شابة واعدة وأبطال جدد في سباقات الدرفت، وذلك من خلال تعاونها الإستراتيجي مع الأردنية لرياضة السيارات.

وأضاف: نحن ندعم بطولة ريد بُل كار بارك درفت 2024، والتي تأهل للمشاركة فيها 20 متسابقاً من بطولة الأردن لسباقات الدرفت للعام 2023، وهو ما يعزّز مواهب المتسابقين الأردنيين في اعتلاء منصة التتويج، كما تتيح البطولة للفائز الأردني فرصة المشاركة في الجولة العالمية لبطولة ريد بُل كار درِفت التي ستقام في سلطنة عُمان.



كما توجّه بالشكر لشركة زين الأردن، الشريك الاستراتيجي للأردنية لرياضة السيارات، لإيمانها العميق والدور الكبير الذي تلعبه في تطوير مواهب الشباب، وتنمية قدراتهم من خلال دعمها لسباقات رياضة السيارات.