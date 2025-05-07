زين ومؤسسة التدريب المهني تجددان شراكتهما للعام الـ17 على التوالي

وتأتي هذه الخطوة من جانب زين امتداداً لمسيرة التعاون الممتد التي تجمعها مع مؤسسة التدريب المهني والتي بدأت في العام 2008، وأثمرت عن تهيئة بيئة تدريبية متخصصة ومتكاملة في عدد من محافظات المملكة، حيث تم تأسيس أول مراكز زين للتدريب المجاني على صيانة الأجهزة الخلوية في المعهد الأردني الكوري بمحافظة الزرقاء، تلاه افتتاح 3 مراكز إضافية في معهد الطفيلة للتدريب المهني، ومعهد المرج بمحافظة الكرك، ومعهد السلط للمهن والحرف التقليدية بمحافظة البلقاء، إلى جانب كلية التدريب المهني المتقدّم في حكما بمحافظة إربد التابعة لمؤسسة ولي العهد، ومركز زين في كلية تدريب وادي السير - الأونروا في العاصمة عمان.
وأسهمت هذه المراكز في تطوير مهارات الشباب والشابات في مجالات صيانة الأجهزة الخلوية، وصيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، بما يواكب احتياجات السوق المحلي، حيث تقدّم زين برنامجاً تدريبياً مجانياً مكثفاً لمدّة 6 أشهر للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية، ومن (4-5 أسابيع) للتدريب على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، يشمل التدريب النظري والعملي تحت إشراف مختصين وفنيين، مع توفير بدل مواصلات للمتدربين، ومنحهم شهادات معتمدة لمزاولة المهنة من مؤسسة التدريب المهني، بالإضافة إلى حقيبة أدوات أولية لدعم انطلاقتهم المهنية، كما تعمل زين على تشبيك خريجي المركز مع الشركات العاملة في قطاع أجهزة الألعاب الإلكترونية والأجهزة الخلوية، لمساعدتهم على دخول سوق العمل والحصول على فرص وظيفية مباشرة بعد تخرجهم.
ووصل عدد الخريجين من مراكز زين في معاهد مؤسسة التدريب المهني حتى نهاية العام 2024 إلى أكثر من 1500 شاب وشابة (1129 ذكور و 374 إناث) بنسبة تشغيل بلغت 60%، فيما تجاوز العدد الإجمالي لخريجي جميع مراكز زين في المملكة الـ 2000 شاب وشابة، حيث يعمل حالياً العديد من هؤلاء الخريجين في مراكز صيانة الأجهزة الخلوية، فيما أنشأ عدد منهم مشاريعهم الخاصة التي وفّرت مصدر دخل ثابت لهم وأتاحت فرص عمل لشباب آخرين.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة جهودهما المشتركة في توفير برامج تدريبية نوعية، مع الاستمرار في تحديث وتطوير المشاغل التدريبية وإطلاق دورات جديدة بما ينسجم مع المتطلبات المتجددة في مجالات صيانة الأجهزة الخلوية، والألعاب الإلكترونية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، كما أكدا على أهمية التوسّع في استقطاب المزيد من الشباب والشابات من مختلف المحافظات، وتمكينهم بالمهارات العملية والفنية اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة، إلى جانب تعزيز المحتوى التدريبي ليتضمّن مفاهيم حديثة، بما يسهم في تحفيز الابتكار بين المتدربين.
وبينت مؤسسة التدريب المهني، أنها من خلال هذه الشراكة المستمرة، تؤكد على التزامها الدائم بتوفير بيئة تدريبية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في رفع جاهزية الشباب والشابات الأردنيين مهنياً وتقنياً. وتعتبر المؤسسة هذه الاتفاقية نموذجاً ناجحاً للتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، في سبيل توفير فرص تدريب وتشغيل نوعية تحقق الأثر الإيجابي المستدام على المستوى الوطني.
وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع استراتيجية المؤسسة في تطوير منظومة التدريب المهني في الأردن، من خلال التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص، وتحديث البرامج التدريبية بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية وسوق العمل، ورفع كفاءة المدربين، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالتدريب المهني كمسار واعد لمستقبلهم المهني. كما تعكس هذه الجهود إيمان المؤسسة العميق بأن تمكين الشباب هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي إطار حرصها على ضمان جودة التدريب واستدامته، تولي زين اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر التعليمية القائمة على تنفيذ البرامج التدريبية، حيث تسهم بشكل فعّال في تدريب المدربين ورفدهم بأحدث المهارات والمعارف التقنية، إذ شارك مؤخراً عدد من مدرّبي المعاهد، إلى جانب مهندسين من شركة زين، في ورشة عمل متخصصة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، نظّمتها شركة هواوي تحت رعاية شركة زين وبالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين في المعهد الأردني الكوري، وركّزت على تقنية الألياف الضوئية الحديثة FTTR (Fiber to the Room)، بما يسهم في تعزيز كفاءة المدربين وتمكينهم من مواكبة آخر التطورات في هذا المجال الحيوي.
وتحرص زين على إطلاق الدورات التدريبية بشكل دوري خلال العام بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وتقوم بالإعلان عنها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلان لتحفيز الشباب والمهتمين للتسجيل والاستفادة من هذه الدورات المجانية بالكامل، التي تساعدهم على اكتساب مهارة وحرفة جديدة تعود عليهم بالنفع والفائدة وتوفر لهم فرص عمل، بما يسهم في خفض نسبة البطالة في المملكة، وذلك تماشياً مع الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المُستدامة، التي تتبناها شركة زين في مختلف برامجها ومبادراتها.
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