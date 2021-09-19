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الأحد، 19-09-2021 01:13 م

زين و ريد بُل تمهّدان طريق روما لموهوبي السلّة

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الوكيل الاخباري - تنطلق مساء غد الإثنين منافسات بطولة "زين و ريد بلُ هاف كورت3X3" لكرة السلة، بتنظيم من شركة زين الأردن و رد بُل، بالتعاون مع شركة SPORTSOLOGY MIDDLE EAST.اضافة اعلان


وستقام البطولة على ملاعب "تراكس" في العاصمة عمان، بمشاركة 32 فريقاً ممن قاموا بالتسجيل عبر صفحة شركة زين على الفيسبوك، وسيدير مبارياتها طاقم تحكيمي من الاتحاد الأردني لكرة السلة، فيما تم تسجيل البطولة وجميع الفرق المشاركة على موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، مما سيمنح اللاعبين نقاطاً على حساباتهم على الموقع لقاء مشاركتهم في هذه البطولة.

وسيتأهل الفريق الفائز بلقب البطولة إلى نهائيات بطولة رد بُل هاف كورت العالمية لكرة السلة 3X3، التي ستقام في العاصمة الإيطالية روما، في الفترة من 14 ولغاية 16 تشرين الأول القادم.

وتأتي إقامة هذه البطولة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع زين و ريد بُل منذ أعوام، بهدف تنظيم الفعاليات الرياضية والشبابية المميزة التي تجذب المواهب الشبابية في أجواء حماسية، والتي تثري الساحة الرياضية الأردنية وتستكشف المواهب التي تستحق الوصول إلى العالمية.

 




 

 


 

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