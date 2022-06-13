ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 الجديدة تجمع بين التقنيات المتطورة ولمسات الموضة العصرية وإليكم أبرز مزاياها

الوكيل الإخباري - ربما سمعتم عن الساعة الذكية الحديثة من هواوي التي تمزج بين تقنيات هواوي الرائدة والتصميم الأنيق والعصري؛HUAWEIWATCH FIT 2 التي تجمع بين التقنيات المتطورة ولمسات الموضة العصرية، مما يجعلها الساعة الذكية المثالية لعشاق الموضة كافة.

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وتمتلك الساعة تصميمًا عصريًا مع شاشة العرض الكاملة FullView الكبيرة مقاس 1.74 بوصة، كما أنها ذكية وعملية بفضل تقنية مكالمات بلوتوث، وعمر البطارية الذي يصل إلى 10 أيام، والعديد من مزايا الصحة واللياقة البدنية، وكل ذلك بسعر رائع.

تمتاز الساعة بتوافقها مع أجهزة هواوي، بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن ساعة ذكية من الفئة المتوسطة.



إكسسوار تقني أنيق على معصمكم



من الصعب أن نجد ساعة ذكية ذات تصميم جميل ومزايا تقنية متطورة في الوقت ذاته، إلا أنّ ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 تحتوي على كليهما، فهي ناعمة وأنيقة ومريحة للمعصم.

وتمتاز شاشة AMOLED مقاس 1.74 بوصة في الساعة بأنها أكبر من سابقتها. وتوفر الشاشة عالية الدقة الصور الدقيقة والألوان الحيوية وسهولة القراءة في جميع السيناريوهات، وتتميز بتصميم قاذفة الشطرنج الجديد من هواوي، والذي يتيح للمستخدمين التكبير والتصغير دون عناء وبشكل حدسي.



نرغب جميعنا بأن تعكس ساعاتنا أسلوبنا الشخصي، وتوفرالساعةالجديدة حريةالتخصيص مع أكثر من 200 وجه مجاني، ومجموعة متنوعة من الأحزمة لتتمكنوا من تنسيق الألوان والأنماط المختلفة من الأحزمة ومطابقتها لتوائم المناسبات المختلفة.



اتصال البلوتوث والردود السريعة



تتيح لكم ساعة HUAWEIWATCH FIT 2 بفضل مكبر الصوت والميكروفون الرد على المكالمات وإنهائها عبر اتصال البلوتوث.

إذا لم يكن المستخدمون متاحين للرد على الهاتف، فيمكنهم الرد بسرعة عبر رسالة قصيرة بنقرة واحدة.

يمكن تخصيص الرد في تطبيق HUAWEI Health App، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء دائمًا على اتصال وعدم تفويت أي شيء مهم.

يمكنهم أيضًا الرد بسرعة على الرسائل عبر تطبيقات المراسلة الفورية من الساعة نفسها.



عمر البطارية الطويل في هيكل نحيف



على الرغم من حجمها الصغير،تمتلك ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 بطارية قوية تدوم لمدة 10 أيام بعد شحنها لمرة واحدة في سيناريوهات الاستخدام العادي ولمدة 7 أيام في سيناريوهات الاستخدام الكثيف.

وتضمن خاصية الشحن السريع حصولكم على تجربة استخدام دون انقطاع.

ويمكن استخدام الساعة لمدة 24 ساعة إذا قمتم بشحنها لمدة 5 دقائق فقط.



الرفيق الأمثل لحياة صحية



تمتاز ساعةHUAWEIWATCH FIT 2 أيضًا بخصائص مذهلة لإدارة الصحة؛ إذ تأتي مزودة بتقنيات مبتكرة مثل تتبع نسبة تشبع الأكسجين في الدمSpO2 وتتبع معدل ضربات القلب وجودة النوم ونسبة الإجهاد ومراقبة التنفس لتتبع مؤشرات صحتكم.

علاوةً على ذلك، تستطيع الساعة مع تطبيق AppHUAWEI Healthعلى الهاتف الذكي مزامنة بيانات مراقبة الصحة في الوقت الفعلي، مما يتيح لكم مراقبة صحتكم الجسدية والنفسية في الأوقات كافة.



اجعلوا وقت التمرين أكثر متعةً



مع خاصية تشغيل الموسيقى دون اتصال بالإنترنت على ساعة

HUAWEI WATCH FIT 2، بإمكانكم تشغيل أغانيكم المفضلة مباشرةً من الساعة أثناء التمرين.

وتحتوي الساعة أيضًا على مدرب للياقة البدنية يشمل 7 أوضاع تمرين ويوفر تعليمات صوتية وعروض توضيحية سهلة المتابعة، بما في ذلك الإحماء والاسترخاء ما بعد التمرين.

ويمكنكم إضافة القليل من التنافسية إلى روتين التمرين لديكم من خلال مشاركة مساركم مع أصدقائكم ودعوتهم للمشاركة معكم. ما عليكم سوى تفعيل مخطط الطريق على الساعة الذكية أو إنشاء المسار وتسجيله ومشاركته مع الآخرين من خلال تطبيق AppHUAWEI Health.

أوضاع التمرين المتعددة

تعدّ ساعة HUAWEIWATCH FIT 2 أيضًا جهازًا فعالًا لتتبع الأداء خلال التمرين.

وتدعم 97 وضعًا للتمرين، بما في ذلك الجري وركوب الدراجات والسباحة والقفز.

ويمكنها أيضًا تتبع التدريبات الشائعة مثل رفع الأثقال والرياضات المائية والرياضات الشتوية والرياضات الاحترافية، مما يجعلها مناسبة لمختلف الاحتياجات الرياضية.



تقييمنا



توفر ساعةHUAWEI WATCH FIT 2 العديد من المزايا وتمتاز بكونها عصرية ومتطورة! وتمتلك الساعة شاشة كبيرة عالية الدقة هي الأفضل في فئتها،وميزة الاتصال عبر البلوتوث سهلة الاستخدام، وعمر البطارية الذي يدوم لمدة 10 أيام على الرغم من هيكلها الصغير الذي يمتاز بالأناقة.

وتناسب هذه الساعة بسعرها الجذاب ومزاياها الرائعة احتياجات الأشخاص على اختلافهم وتفاوت ميزانياتهم.



تتوفر هذه الساعة الرائعة حاليًا في الأردن بسعر يبدأ من 99 دينارًا، ويمكن اقتناؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.