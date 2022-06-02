ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 العصرية الجديدة تُبهر الجميع .. قريبًا في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة هواوي مؤخرًا أحدث ساعاتها الذكية HUAWEI WATCH FIT 2 ضمن مجموعتها الجديدة من الأجهزة العصرية وسهلة الاستخدام، والتي ستتوفر في السوق الأردني يوم 6 حزيران الجاري.

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ولا شكّ في أنّ هذه الساعة الجديدة ستُبهر محبي منتجات هواوي لما تمتاز به من شاشة عرض كاملة كبيرة مقاس 1.74 بوصة، ومكالمات البلوتوث والردّ السريع على الرسائل النصية،وبطارية تدوم لمدة 10 أيام، والعديد من المزايا ذات الصلة بالصحة واللياقة البدنية.



يمكن تشغيل ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 على أجهزة هواوي وكذلك الأجهزة التي تعمل بنظامي Android وiOS. وقد أُتيحت لنا فرصة اختبار أحدث ساعة ذكية من هواوي متوفرة اليوم بسعر معقول في السوق وتجربتها لفترة قصيرة، ولا شكّ أنها أذهلتنا بمزاياها الرائعة.

تتوفر هذه الساعة بإصدارين هما:النوع المخصّص للمستخدمين الذين يهوون ممارسة الرياضة، والنوع الكلاسيكي لمحبي الأناقة والرقي.

ويسهم سعرها المدروس في تسهيل حصول مجموعة واسعة من المستخدمين عليها، سواء كانوا من الطلاب صغار السنّ، أم عشاق اللياقة البدنية المبتدئين، أم أولئك الذين يبحثون عن حل ذكي لمراقبة حالتهم الصحية بانتظام كلّ يوم.



شاشة عرض كاملة كبيرة وعصرية التصميم مقاس 1.74 بوصة من هواوي



بداية، تمتاز ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 بشاشة عرض كاملة من هواوي مقاس 1.74 بوصة AMOLED عالية الدقة، والتي تُعدّأكبر من سابقاتها بنسبة 18.6%.

وتبلغ نسبة مساحة الشاشة الفعلية مقارنة بحجم الساعة 72.2%، مما يضمن لمستخدمها تجربة ممتعة. وتتوفر الشاشة بدقة 336 بكسل لكلّ بوصة ووضوح 336 x 480 لتزويد المستخدم بتجربة بصرية مفعمة بالحياة.

تتوفر الساعة مع مجموعة متنوعة من الأحزمة؛ حيث تأتي مع حزام مطاطي ناعم ومريح، وحزام جلدي راقٍ وأنيق التصميم، وكلها متوفرة بمجموعة من الألوان والتصاميم.

وتمتاز الساعة بتصميم Link السلس لتبديل الحزام بمجرد الضغط لإخراجه من إطار الساعة. وبذلك، يمكنكم تغيير الأحزمة بسهولة قصوى ومن دون الحاجة إلى استخدام أي أدوات.



البقاء على اتصال دائم عبر مكالمات البلوتوث



يحتاج المستخدمون العصريون اليوم إلى ساعة ذكية تضمن بقاءهم على اتصال دائم بكل سهولة وسلاسة. لذلك، زُوّدت ساعة HUAWEI WATCH FIT بمكبر صوت وميكروفون يتيحان للمستخدم تلقي المكالمات الهاتفية عبرها بشكل فوري، بغضّ النظر عن مكان تواجدهم. وإذا لم يكن المستخدمون متاحين للرد على الهاتف، فيمكنهم الرد بسرعة في شكل رسالة قصيرة بنقرة واحدة.

يمكن تخصيص الرد في تطبيق HUAWEI Health App، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء دائمًا متصلين بالإنترنت وعدم تفويت أي شيء مهم. يمكن للمستخدمين أيضًا الرد بسرعة على الرسائل عبر تطبيقات المراسلة الفورية من الساعة نفسها.



بطارية تدوم لمدة 10 أيام



يجب على المستخدم ألا يستهين بحجم ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 الصغير؛ إذ تملك بطارية تكفي لتشغيلها لمدة 10 أيام على التوالي. ولضمان تجربة سلسة ومتواصلة، تمتاز ساعة HUAWEI WATCH FIT 2بتقنية الشحن السريع؛ حيث تكفي5 دقائق من الشحن لاستخدامها لمدة 24 ساعة. تدوم بطارية هذه الساعة الذكية لمدة 10 أيام في حالات الاستخدام العادي ولمدة 7 أيام في حالات الاستخدام المكثّف.



المراقبة الصحية الشاملة



تتيح ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 مراقبة الحالة الصحية الشاملة مثل المراقبة المستمرة لمعدل تشبّع الدم بالأكسجين ومعدل نبض القلب على مدار الساعة والنوم والإجهاد ومراقبة التنفس لمساعدة المستخدم على تتبع أيّ تغيرات جسدية في مختلف الأوقات.

وفي الوقت نفسه، يتيح تطبيق HUAWEI Health Appعلى الهاتف الذكي من هواوي تحديث بيانات المراقبة الصحية بشكل فوري، مما يمكّن المستخدم من مراقبة صحته الجسدية والنفسية في الأوقات كافة.

تُعدّ ممارسة الرياضة والحفاظ علىالصحة النفسية والنوم من المؤشرات الصحية المهمة.

لذلك، تمّ تحديث تطبيقHUAWEI Health App من هواوي بشكل كامل لإضافة مزايا الحياة الصحية، مما يساعد فيوضع روتين رياضي خاص بكم والالتزام به لاتباع نمط حياة قائم على الحركة والنشاط.

ويستطيع المستخدم من خلال الإعدادات الشخصية تلقي التنبيهات بشكل منتظم، مثلًا حولأي مشاكل صحية وتناول المياه يوميًا والتذكير بتناول الأدوية والتدريب الذهني اليومي والتذكير بالنوم في وقت مبكر وممارسةالتمارين الرياضية والحفاظ على نمط تفكير إيجابي.



متعة التمارين الرياضية مع الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديكم



الاستماع للموسيقى المناسبة أثناء ممارسة الرياضة هو ما تحتاجونه حقًا لإطلاق العنان لنشاطكم والاستمتاع إلى أقصى حدّ. لذلك، تمتاز ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 بقدرتها على تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال بشبكة الإنترنت؛ حيث يمكنكم الاستماع إلى الموسيقى مباشرة من ساعتكم الذكية أثناء ممارسة الرياضة واختيار مجموعة حصرية من الموسيقى الخلفية أثناء الجري.

ويمكنكم أيضًا إعادة تشغيل الموسيقى عبر تطبيقات الهاتف المحمول وتخصيص قوائم موسيقية محددة لمختلف التمارين التي تمارسونها والاستمتاع بالموسيقى الخاصة بكم أينما كنتم وفي جميع الأوقات.



أوضاع متعددة لممارسة التمارين الرياضية



توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 97 تمرينًا رياضيًا مختلفًا مثل: الجري وركوب الدراجة الهوائية والسباحة والقفز على الحبل وما إلى ذلك. وتتضمن أيضًا التمارين الشائعة حاليًا مثل تدريبات رفع الأثقال والرقص وألعاب الكرة والرياضات المائية والرياضات المخصّصة لمحبي المغامرات.

يمكنكم اختيار وضع التمرين المفضل لديكم بسهولة تامة ومراقبة التقدم الذي تحرزونه، سواء كنتم تسبحون في حوض السباحة أم تركضون في الملعب،لتستمتعوا بالتمرين الذي تقومون به إلى أقصى حدّ.



بالإضافة إلى ذلك، تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 مجهّزة بمؤشر القدرة على الجري من هواوي (RAI)، والذي يساعد فيتقييم قدرة المستخدم حسب طوله ووزنه وعمره وغيرها من الخصاص الجسدية، إلى جانب توفير بيانات الجري السابقة لاقتراح مسارات الجري المصمّمة وفقًا لقدرات كلّ مستخدمو تفضيلاته.

ما هو رأينا بهذه الساعة؟



تتمتع ساعة HUAWEI WATCH FIT 2الذكية الجديدة بشاشة عرض كبيرة عالية الدقة تمنحها مظهرًا أنيقًا فريدًا من نوعه يضفي عليها لمسة عصرية بامتياز.

وما يميزها عن غيرها أيضًا هو مكالمات البلوتوث وبطاريتها التي تدوم لفترة طويلة والكثير من المزايا التي تمكّن المستخدم من مراقبة حالته الصحية وتمارينه الرياضية بانتظام.