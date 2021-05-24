ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT الجديدة.. حل مناسب لمراقبة الصحة وتتبع اللياقة البدنية

الوكيل الاخباري - عندما امتزجت التكنولوجيا بالجانب الصحي، أعطتنا أجهزة ذكية قابلة للارتداء يمكن أن تساعد في تتبع لياقتنا البدنية ورفاهيتنا أثناء التنقل، مما يبقي المستخدمين على دراية تامة في جميع الأوقات.

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هذه القفزة التكنولوجية، التي كانت قوية في البداية لتتبع اللياقة البدنية؛ من حيث حرق الدهون والسعرات الحرارية وحسب عدد الخطوات وما إلى ذلك، تطورت الآن لتصبح رفيقًا للصحة واللياقة البدنية على معصمنا.

أحدث مثال على هذا الدمج التكنولوجي هو من هواوي، التي أطلقت مؤخرًا ساعة ذكية جديدة تمامًا، HUAWEI WATCH FIT ELEGANT، وهي متوفرة الآن في السوق الأردني.



تأتي هذه الساعة الذكية الجديدة كجزء من سلسلة HUAWEI WATCH FIT المعروفة والناجحة بالفعل، ولكنها تجلب لها مظهرًا عصريًا وأنيقًا بهيكلها الجديد المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ومع ذلك تحافظ ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT على تركيزها على الصحة واللياقة البدنية، والتي أصبحت أساسية اليوم.

ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT





لنأخذ على سبيل المثال مراقبة مستوى الأكسجين في الدم، SpO2 لفترة قصيرة. يعدّ هذا المؤشر أمرًا حيويًا، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الأكسجين في الدم إلى الإرهاق والتعب وتراجع الذاكرة، وأعراض أخرى.

من ناحية أخرى، إذا كانت مستويات الأكسجين في الدم منخفضة باستمرار، فقد يتسبب ذلك في أضرار جسيمة للدماغ والقلب.



مع ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT، يمكن للمستخدمين قياس مستويات الأكسجين SpO2 في الدم بسهولة.

بينما كانت هذه الميزة في الإصدارات السابقة يجب تشغيلها أو تنشيطها بشكل يدوي، حيث لا يقوم المستخدمون بتشغيلها إلا عندما يشعرون بتوعك، لكن مع ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT تعمل بشكل آلي طوال اليوم، دون المخاطرة بعمر البطارية.

ميزة الحصول على هذه الخاصية هي أن المستخدمين يتم إخطارهم باستمرار حول مستويات SpO2 الخاصة بهم ويمكن أيضًا تنبيههم عندما تكون المستويات منخفضة، مما يساعدهم على اتخاذ إجراءات سريعة حسب الحاجة.



بالإضافة إلى تتبع SpO2، تراقب ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT الكثير من المؤشرات الرئيسية لأسلوب حياة مُدار بشكل أفضل.

يتضمن ذلك ميزة HUAWEI TruSeenTM 4.0 لقياس دقيق لنبضات القلب وميزة HUAWEI TruRelaxTM لإدارة مستويات التوتر بشكل أفضل، وهي عوامل مهمة يجب النظر إليها في الحياة السريعة اليوم.



حساسات ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT



جانب آخر من جوانب الصحة يتعلق باللياقة البدنية. ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT تجعل الأمر أسهل من خلال إحضار مدرب شخصي مباشرةً إلى معصم المستخدم.

لا تأتي الساعة مع 12 دورة تدريبية للياقة البدنية مع الإرشادات المناسبة فحسب، ولكن يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من بين 96 وضعًا آخر للتمرين، حسب نشاطهم البدني، والحصول على تتبع دقيق من الجلسة بأكملها.

يمكن لأولئك المهتمين أو الذين يرغبون في بدء الجري، استخدام 13 دورة تدريبية مضمنة، والتي تحلل عدد الخطوات وتتبع الأداء بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، المدمج والعديد من أجهزة الاستشعار الأخرى.

تتمثل ميزة امتلاك كل هذه الميزات في أنها توفر للمستخدم بيانات مناسبة، في الوقت الفعلي، والتي تُظهر مدى جودة أدائهم وكيف يمكنهم تحديد هدف جديد لليوم التالي، مما يحفزهم بشكل أكبر على العمل بجدية أكبر وأفضل من ذي قبل.



مع هذه الميزات الذكية والتتبع المستمر في ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT، يمكن للمستخدمين أن يحصلوا على الرفاهية التامة.

تساعد ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT في ذلك من خلال عمر بطارية طويل الأمد يصل إلى 10 أيام بشحنة واحدة، مما يعني أنه لا يتعين على المستخدمين الاستمرار في خلعها، وهو أمر جيد جداً مع الأخذ في الاعتبار تصميمها الأنيق والجذاب مع هيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.



تتوفر ساعةHUAWEI WATCH FIT ELEGANT حاليًا في السوق الأردني بسعر 99 دينارًا أردنيًا، وبلونين مختلفين: Frosty White وMidnight Black، مع سماعات (مكبّر صوت) من نوع BT، وحامل هاتف نقال، ووصلة كهدايا مجانية.

لا تتردد باقتناء هذه الساعة الرائعة عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-fit-elegant/، أو متجر هواوي الإلكتروني

عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/wearables/huawei-watch-fit-elegant-edition، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



