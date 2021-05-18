ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT الجديدة كليًا متاحة للطلب المسبق في الأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت هواوي اليوم عن عضو جديد في سلسلة ساعات HUAWEI WATCH FIT ، ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT.

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يأتي الإصدار الجديد بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح زجاجي مصقول وحزام من المطاط الفلوري، مما يسمح للمستخدمين بمطابقة الساعة الذكية مع أسلوب حياتهم.

لتعزيز تجربة المراقبة الصحية بشكل أكبر، تقدم سلسلة ساعات HUAWEI WATCH FIT الآن مراقبة SpO2 طوال اليوم وبطارية تدوم طويلاً لمدة 10 أيام.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تغيير وجه ساعتهم بنقرة بسيطة على هاتف هواوي ذكي مطابق.

حدد أسلوبك الخاص



تتبنى ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT هيكلًا من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح زجاجي مصقول.

تم تصميم الحزام الناعم الفلوري المصمم هندسيًا لارتداء مريح طوال اليوم مع متانة أكبر. بفضل هيكلها المضغوط، تظلHUAWEI WATCH FIT ELEGANT خفيفة ومريحة، مما يجعلها ساعة ذكية يومية.



هذه الساعة ترتقي بالسلسلة إلى مستوى أعلى من خلال تقديم لونين جديدين Frosty White وMidnight Black لإضفاء أسلوب بسيط للمستخدمين. تضفي الألوان الخالدة مظهرًا وإحساسًا بسيطًا، ولكن متميزًا.







مراقبة نسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) طوال اليوم



يعتبر تشبع الدم بالأكسجين مؤشرًا هامًا على الصحة العامة للشخص. تقدم ساعةHUAWEI WATCH FIT ELEGANT الآن مراقبة مستمرة لنسبة تشبع الأكسجين في الدم طوال اليوم، مما يبقي المستخدمين على علم بصحتهم، وتنبيههم عندما يكون مستوى SpO2 لديهم منخفضًا جدًا.

يمكن للمستخدمين أيضًا التحقق من التغييرات في مستويات SpO2 على مدار اليوم باستخدام تطبيق HUAWEI Health، الطريقة الرائعة لمساعدة المهتمين في الحفاظ على صحتهم دومًا.



بطارية تدوم 10 أيام



علاوة على جميع الميزات الجديدة والذكية، تستمر ساعةHUAWEI WATCH FIT ELEGANT في توفير عمر بطارية يصل إلى 10 أيام حتى مع تشغيل معدل ضربات القلب والنوم.

بالإضافة إلى كل هذا، الساعة الجديدة تدعم تقنية الشحن السريع من هواوي. يمكن لشحنة واحدة لمدة خمس دقائق أن تحافظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد.



حافظ على لياقتك



لطالما كانت دورات اللياقة البدنية التفاعلية والجذابة ميزة فريدة لسلسلة ساعات HUAWEI WATCH FIT.

بغض النظر عن الـ 96 وضعًا للتمرين، تم تطوير 12 فصلًا للياقة البدنية السهلة في ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT لاستهداف جميع الأنشطة الشائعة، بما في ذلك حرق الدهون، وتخفيف التوتر في الكتفين والرقبة.

هذه الدورات ليس لها قيود على الوقت أو المكان؛ يمكن للمستخدمين ببساطة بدء دورة تدريبية في المنزل أو في المكتب، مما يجعل البقاء نشيطًا باستخدام برنامج لياقة بدنية سهل أمرًا سريعًا وبسيطًا مثل تناول فنجان من القهوة.



بالإضافة إلى 12 دورة تدريبية شخصية، تتميز ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT أيضًا بـ 13 دورة جري مدمجة للعدائين من جميع القدرات. أثناء الجري، تقوم الساعة الذكية بتفكيك تعليمات التشغيل وتحليل عدد خطواتك بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي المدمج وأجهزة الاستشعار المتعددة.

توفر تقنية هواوي الذكية للمستخدمين إرشادات تشغيل في الوقت الفعلي، ونصائح تدريبية لزيادة كفاءة التدريب وتجنب فرصة الإصابة. ومن خلال التوجيه من الدورات التدريبية وبيانات التمرين، سيتم تزويد المستخدمين بطرق جيدة لصياغة برنامج التمرين الخاص بهم، وتحقيق أهداف اللياقة الخاصة بهم خطوة بخطوة.



تقدم ساعةHUAWEI WATCH FIT ELEGANT الجديدة تجربة ساعة ذكية محسّنة من خلال تصميمها وموادها ووظائفها. بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إدارة نشطة للصحة ومراقبة التمارين العلمية من ساعة ذكية ذات تصميم متميز، فإن إصدار ساعةHUAWEI WATCH FIT ELEGANT هي الخيار الأمثل.



تتوفر ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT للطلب المسبق في السوق الأردني بدءًا من 17 ولغاية 23 من الشهر الحالي، بسعر 99 دينارًا أردنيًا، وبلونين مختلفين: Frosty White وMidnight Black، مع سماعات (مكبّر صوت) من نوع BT، وحامل هاتف نقال، ووصلة كهدايا مجانية خلال فترة الطلب المسبق. احجز نسختك الآن من متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-fit-elegant/