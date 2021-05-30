ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT: حيث تلتقي الموضة باللياقة البدنية

الوكيل الاخباري - ربما تكون قد سمعت عن أحدث ساعة ذكية من هواوي - HUAWEI WATCH FIT ELEGANT - التي تجمع بين تقنية هواوي الرائدة في هيكل أنيق من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع مراقبة مستمرة لـمستويات الأكسجين في الدم SpO2، وعمر بطارية يصل إلى 10 أيام، ومجموعة من تتبع اللياقة البدنية، مما يجعلها الساعة المثالية لكل مُحبي الأزياء.



تضيف ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT لمسة أنيقة إلى سلسلة ساعات HUAWEI WATCH FIT المحبوبة والشهيرة مع هيكل فولاذي مصقول.

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تمنحك شاشة AMOLED الكبيرة المستطيلة مقاس 1.64 بوصة مظهرًا فاخرًا، بينما توفر لك أيضًا تجربة مشاهدة غامرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT بحزام من المطاط الفلوري الناعم مصمم خصيصًا لتوفير الراحة والمتانة.

ماذا بعد؟ بنقرة واحدة على هاتف هواوي الذكي الخاص بك، يمكنك تحديد صورة من معرض الصور واستخدامها كوجه لساعتك. وتتوفر بلونين جذابين: Frosty White وMidnight Black.



إذا كنت من محبي اللياقة البدنية والرياضة، أو حتى إذا لم تكن، ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT تعتني بصحتك بالنيابة عنك.

توفر لك أحدث ساعة ذكية للياقة البدنية من هواوي مراقبة طوال اليوم لتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وهو مؤشر مهم على مستويات صحتك ولياقتك.

يمكنك أيضًا تتبع صحة قلبك باستخدام تقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 4.0 التي تراقب معدل ضربات قلبك، سواءً كنت في حالة حركة، أو ساكنًا، أو حتى أثناء النوم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تتبع حالة الاسترخاء الخاصة بك، وذلك بفضل تقنية HUAWEI TruRelaxTM التي توفر مراقبة ضغط الدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح لك بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات.



لا داعي للقلق بشأن هذه الميزات الصحية التي تعمل في الخلفية باستنزاف عمر البطارية، لأن السبب الرئيسي في ذلك هو أن ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT قد تكون جهازًا صغيرًا، ولكنها بالتأكيد تحتوي على بطارية بطاقة قوية. يمكن أن يستمر عمر البطارية حتى 10 أيام؛ علاوة على ذلك، الساعة تدعم أيضًا تقنية الشحن السريع من هواوي.

يمكن لشحن لمدة خمس دقائق أن يحافظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد، في حين أن نصف ساعة فقط ستشحن البطارية بنسبة 70%.



الحفاظ على لياقتك أمر مهم، ويمكن أن يساعد التمرين بين الحين والآخر في الحفاظ على صحتك العامة.

من أجل مساعدتك في الوصول إلى أهداف اللياقة الخاصة بك وتحقيقها، تأتي ساعةHUAWEI WATCH FITELEGANT مع مجموعة واسعة من ميزات اللياقة البدنية لبدء أسلوب حياة نشط جديد سهل.

تدعم ساعة اللياقة الذكية هذه 96 وضعًا للتمرين؛ 11 وضعًا رياضيًا احترافيًا و85 وضعًا رياضيًا حرًا. تأتي أيضًا مع 13 دورة ركض مثبتة مسبقًا للعدائين من جميع القدرات؛ جنبًا إلى جنب مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج وأجهزة الاستشعار المتعددة، يمكن لـ HUAWEI WATCH FIT ELEGANT تسجيل مسارات الجري والركض لتزويدك بإرشادات في الوقت الفعلي لتحسين كفاءتك.



أخيرًا، تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT مع بعض الميزات الذكية والمثيرة للاهتمام التي تجعل الحياة اليومية أسهل.

المكالمات الواردة وتذكيرات الرسائل، ومصراع الكاميرا عن بُعد الذي يسمح لك بالتقاط الصور عندما لا تحمل هاتفك، والتحكم في تشغيل الموسيقى، هي أمثلة قليلة فقط لذكرها.



مع هيكل أنيق من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومراقبة مستمرة لـمستويات الأكسجين في دمك (SpO2)، وعمر بطارية مدته 10 أيام، بالإضافة إلى ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية القوية، والسعر المنافس والذي يسهل الوصول إليه، من المحتمل أن تكون ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT هي الساعة الذكية التي تفتقدها.



في السوق الأردني، تتوفر ساعةHUAWEI WATCH FIT ELEGANT حاليًا بسعر 99 دينارًا أردنيًا، مع سماعات (مكبّر صوت) من نوع BT، وحامل هاتف نقال، ووصلة كهدايا مجانية.

لا تتردد باقتناء هذه الساعة الرائعة عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-fit-elegant/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط:

https://huaweieshop.jo/wearables/huawei-watch-fit-elegant-edition، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.