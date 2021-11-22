ساعة HUAWEI WATCH FIT mini الجديدة متوفرة الآن في الأردن

الوكيل الإخباري - طرحت هواوي اليوم أحدث إضافة لسلسلة ساعات HUAWEI WATCH FIT الشهيرة؛ HUAWEI WATCH FIT mini في السوق الأردني لتلبية مختلف احتياجات محبّي ساعاتها الذكية المميزة ومنحهم المزيد من الراحة والأناقة والجمال. دعونا نتعرف على أبرز مزايا هذه الساعة المدهشة، وما الذي يجعلها خيارًا مناسبًا للشباب والمهتمين بمراقبة صحتهم ولياقتهم البدنية.

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تصميم عصري وأنيق



تتمتع ساعة HUAWEI WATCH FIT mini بتصميم أنيق مستطيل الشكل، وهيكل مصنوع من معدن الألومنيوم اللامع بالكامل،مع شاشة AMOLED ملونة قياس 1.47 بوصة تدعم إيماءات الانزلاق واللمسبدقة 368×194 بيكسل وكثافة 282 بيكسل، وتزن حوالي 20 جرامًا مما يجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم. أما السوار الخاص بهذه الساعة الجديدة، فهو مصنوع من الجلد ويأتي باللونين الرائعين Frosty White وMocha Brown ليناسب مختلف إطلالاتكم ويكمل أناقتكم.



بطارية قوية تدوم لأسبوعين



تحرص هواوي دائمًا على تزويد أجهزتها الذكية ببطارية قوية لتوفير الوقت وضمان عدم الحاجة إلى شحنها بصورة مستمرة. لذلك، زوّدت أحدث ساعاتها؛HUAWEI WATCH FIT mini ببطارية تدوم لمدة 14 يومًا من الاستخدام المعتاد أو 10 أيام من الاستخدام المكثّف. ويمكن أن يحافظ الشحن لمدة خمس دقائق على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد لتأدية المهام اليومية المختلفة بكل راحة وسهولة.



مراقبة صحية طوال اليوم



تعدّ ساعة HUAWEI WATCH FIT mini خيارًا مناسبًا للمهتمين بمراقبة صحتهم؛ حيث توفر البيانات الصحية الدقيقة المهمة، بما في ذلك مراقبة تشبع الأكسجين في الدم(SpO2) - وهو مؤشر فسيولوجي مهم لصحة الجهاز التنفسي،وتتبّع بيانات الاسترخاء بفضل تقنية™HUAWEITruRelax التي تتيح مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكنكم كذلك مراقبة معدل ضربات القلب بفضل تقنية HUAWEITruSeen™ 4.0 التي تراقب معدل ضربات القلب بشكل مستمر وسريع ودقيق،وتنبيهكم عندما يكون معدل ضربات القلب مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا لأكثر من 10 دقائق.



وبعد الاستيقاظ في الصباح وقبل الخروج من المنزل، فإن معرفة نوعية نومكم ونمطه هو الطريق لعيش حياة صحية. لذا تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT mini بتقنية HUAWEITruSleep™ 2.0، والتي يمكنها تعقّب 4 حالات نوم مختلفة - النوم العميق والنوم الخفيف وحركة العين السريعة والقيلولة - بدقة محسنة بنسبة 96%، كما يمكنكم الحصول على أكثر من 200 اقتراح لتحسين 6 مشاكل رئيسية في النوم.



مساعد رياضي شخصي



للباحثين عنتحقيق أقصى استفادة من التمارين الرياضية الاعتيادية، فإن ساعة HUAWEI WATCH FIT mini توفر مجموعة واسعة من ميزات تتبع اللياقة البدنية لأنواع مختلفة من التدريبات أو الدورات أو أنظمة التدريب لتكون بمثابة المساعد الرياضي الشخصي، وهي مزودة بـ 96 وضعًا للتمارين الداخلية والخارجية مثل المشي، والجري، وركوب الدراجة،ومجموعة متنوعة منالتمارين القوية، والترفيه، والألعاب المائية، واللياقة البدنية، وألعاب الكرة، والرياضات الشتوية، والتزلج وغير ذلك الكثير.وتعدّ هذه الساعة المميزة رفيقًا مناسبًا أثناء السباحة أيضًا؛ حيث تمتاز بقدرتها على مقاومة الماء وفق معيار "5 ATM"لمراقبة تدريبات السباحةوتتبعها بكلّ دقة.



لا تقتصر ساعة HUAWEI WATCH FIT mini على هذه المزايا الرائعة فحسب، بل تضم أيضًا بعض الميزات الذكية مثل الحصول على إشعار عند تلقي مكالمة واردة لمعرفة هوية المتصل بسهولة، واستخدام ميزة التصوير عن بُعد لالتقاط الصور من خلال كاميرا الهاتف. وفي حال كنتم مشغولين ولا تستطيعون الرد على المكالمة، فيمكنكم الرد فورًا برسالة آلية أو رفض المكالمة ببساطة دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف، إلى جانب دعم التحكم في تشغيل الموسيقى.



تتوفر أحدث إضافة لسلسلة ساعات HUAWEI WATCH FIT حاليًا في الأردن بسعر 89دينارًا مع هدية مجانية، وبإمكانكماقتناؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://store.reach-tele.com/ar/wearables/huawei-watch-fit-mini، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-watch-fit-mini-ar/، أو يمكنكم زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

