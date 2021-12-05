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الأحد، 05-12-2021 04:22 م

ساعة HUAWEI WATCH FIT mini .. الشريك المفضل للاهتمام بصحتك!

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الوكيل الاخباري - ليس من الغريب أن ملايين الأشخاص حول العالم يعشقون أجهزة هواوي؛ فاهتمامها الكبير باحتياجات محبيها التقنية والعملية وحتى النفسية والصحية تجعلها واحدةً من أقوى العلامات التجارية في الوقت الراهن.

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ولأنَّ الصحة هي أهم ما نملك في كل الأوقات؛ فقد تفنَّنت هواوي في تصميم ميزات ساعة HUAWEI WATCH FIT mini الأنيقة والعصرية من خلال تضمين خاصيات تتعلق بالصح البدنية والنفسية؛ ممَّا يضمن توفير أسلوب حياة صحي للمستخدمين.


مُتابعة لصحتك الجسدية والنفسية على مدار الساعة


ما أجمل أن تجتمع الحداثة مع العناية بالصحة، وهذا هو ما تمتاز به ساعة HUAWEI WATCH FIT mini، حيثُ توفّر البيانات الدقيقة والأساسية لصحتكِ، مثل مراقبة تشبع الأكسجين في الدم(SpO2)، وهو مؤشر فسيولوجي مهم لصحة الجهاز التنفسي.

 

وتستطيع الساعة تنبيهك من خلال الاهتزاز إذا كان مستوى تشبُّع الدم بالأكسجين أقل من الطبيعي؛ ممَّا يُساهم في حمايتكِ والحفاظ على صحتك.


ولأن النوم والاسترخاء مهمان جدًا لك ولصحتكِ، بإمكان هذه الساعة المميزة تتبع بيانات الاسترخاء الخاصة بك وذلك بفضل تقنية ™HUAWEI TruRelax التي توفر خاصية مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات.

 

وفي الوقت نفسه، تساعد تقنية HUAWEITruSleep™ 2.0 على قياس جودة النوم أيضًا والتي تتضمن تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي والتنفس أثناء النوم وتحليلات البيانات الضخمة.

 

وتقدم هذه التقنية أيضًا أكثر من 200 نوع من النصائح الشخصية لتحسين جودة النوم؛ لذلك نحن واثقون من محبتك لهذه الساعة الرائعة.


الراحة ستعانقكِ دومًا


تأتيكِ ساعة HUAWEI WATCH FIT miniالأنيقة مزودة بتقنية HUAWEI TruSeen™ 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب، لمراقبة معدل ضربات قلبكِ بشكل مستمر وسريع ودقيق للعناية بقلبك وتنبيهك عندما يكون معدل ضربات قلبكِ مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا لأكثر من 10 دقائق.

 

ومع ميزة Menstrual Cycle Tracking يمكنكِ تتبّع مواعيد الدورة الشهرية بكل خصوصية وراحة. ويتم عرض كل ذلك بوضوح على شاشة عالية الدقة نابضة بالحياة، مع هيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يضمن لك دائمًا البقاء في أفضل صحة.


والآن بعد أن عرفتِ أهمية هذه الساعة للاهتمام بصحتكِ ولياقتكِ، يُسعدنا إعلامك بأنَّها تتوفر حاليًا في السوق الأردني بسعر 89 دينارًا من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://store.reach-tele.com/ar/wearables/huawei-watch-fit-mini، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-watch-fit-mini-ar/، أو يمكنكِ زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة، وستحصلين على هدية مجانية.

 




 

 


 

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