ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة كليًا متوفرة الآن في الأردن

الوكيل الاخباري - طرحت هواوي أحدث ساعاتها الذكية HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II اليوم في السوق الأردني.

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تجمع الساعة الذكية بين المظهر الجمالي للساعة الكلاسيكية مع مجموعة مراحل القمر II الجديدة، وعمر بطارية يصل إلى أسبوعين، وإدارة الصحة طوال اليوم وميزات تتبع اللياقة البدنية، بالإضافة إلى ميزات مساعدة الحياة الرائعة والمريحة.



بفضل مجموعة مراحل القمر II، توفر أحدث ساعة ذكية من هواوي للمستخدمين مزيجًا فريدًا من روح تصميم الساعات الكلاسيكية المستوحى من الطبيعة وتكنولوجيا الساعات الذكية.

تجعل العروات البسيطة والعدسات الكبيرة والتصميم خفيف الوزن الساعة الذكية تبدو كلاسيكية.

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIبتجربة تفاعلية ذكية جديدة كليًا، وهي مزودة بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية.

يمكن أن تظل الأقراص المعروضة دائمًا (AODs) موجودة أثناء الاستخدام اليومي، وتتيح وجوه الساعة المخصصة الوصول إلى بيانات التمرين والتطبيقات بسهولة عن طريق رفع المعصم فقط. علاوة على ذلك، تتوافق الساعة مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى.



تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIمقاس 46 مم عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام العادي، بينما توفر الساعة مقاس 42 مم عمر بطارية طويلاً يصل إلى 7 أيام في الاستخدام العادي.



من الناحية الصحية، عززت هواوي بشكل كبير قدراتها في إدارة الصحة، ويمكن لهذه الساعة الذكية أن توفر ميزات مراقبة نسبة تشبه الأكسجين في الدمSpO2 مستمرة ودقيقة للنوم والتوتر من أجل إدارة شاملة للصحة.

تم تجهيز HUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIبتقنية مراقبة النوم HUAWEI TruSleep™ 2.0 التي يمكنها مراقبة مراحل النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، ومراقبة التنفس أثناء النوم، وتقييم جودة النوم دون إزعاج المستخدم.

يمكن أن تعمل أحدث ساعة ذكية من هواوي أيضًا كمساعد إدارة الإجهاد للمستخدمين؛ إذتراقب ضغطهم وتعتني بصحتهمعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



أضاف نظام شامروك الحياة الصحية الجديدة - Healthy Living Shamrockالمتوفر في ساعة HUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIالعديد من الميزات الصغيرة لتناسب احتياجات الصحة اليومية للمستخدم بشكل أفضل.

من خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيًا، كلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتهم.



تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIبتقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+الجديدة لمراقبة معدل ضربات القلب، والتي تتبنى ثمانية صمامات ثنائية ضوئية في تخطيط دائري، ومجموعتين من مصادر الضوء 8 في 1 ورقاقة انبعاث ضوئي لعدسة LED متعددة القنوات لاستقبال الضوء بتصميم منحنٍ وإشارة لتحقيق اختراق أفضل للضوء واستهلاك أقل للطاقة وتجربة ارتداء أكثر راحة.

يمكّنتحديد المواقع GNSS ثنائي مع دعم لخمسة أنظمة للأقمار الصناعية الرئيسية في جميع أنحاء العالمالمستخدمين من تحديد المواقع الجغرافية بدقة أكبر.



مع ساعةHUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر II، تجمع هواوي بين الاعتبارات العلمية وتجربة المستخدم لتطوير مدرب التشغيل بالذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على تنفيذ الخطة التدريبية الأسبوعية لضبطها تلقائيًا للمستخدم في الأسبوع المقبل للتأكد من أنها مناسبة له.

تأتي الساعة أيضًا مع ميزة مراقبة التمرين المطورة، والتي توفر أكثر من 100 وضع للتمرين، بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين و12 تمرينًا في الهواء الطلق و7تمارين داخلية.



تدعم ساعةHUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIمكالمات Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين قراءة رسائل SMS والرد عليها مباشرة من المعصم بفضل إشعارات الرسائل المريحة.

مع تطبيق Petal Mapsالمتوفر في الساعة، يمكن للمستخدمين أيضًا التنقل دون عناء من معصمهم بشكل صحيح. تدعمالساعة أيضًا وجوه الساعة لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمستخدمين. هناك أيضًا أكثر من عشرة آلاف من سمات واجهات المشاهدة للتنزيل.



تتوفر ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة حاليًا في الأردن بأربعة ألوان مذهلة هي: الأسود مقاس 46 مم بسعر 179 دينارًا، والبني مقاس 46 مم بسعر 199 دينارًا، والأسود الليلي مقاس 42 مم بسعر 162 دينارًا، والذهبي الشامبين مقاس 42 مم بسعر 229 دينارًا.

وبإمكانك اقتناؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة، وستحصل على هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3.

وتأتي الساعة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتّع بضمان ضد الكسر العرضي للشاشة لمدة سنة.