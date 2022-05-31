ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro المميزة قريبًا في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت هواوي مؤخرًا أحدث وأفضل ساعاتها الذكية HUAWEI WATCH GT 3 Pro، وهي تحفة رائعة تجسد الأناقة على معصمكم،وستتوفر في السوق الأردني يوم 6 حزيران المقبل.

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تستخدم الساعة الجديدة مواد رائعة وعالية الجودة وتصميم مراحل القمر المذهل.

وتوفّر هذه الساعة الرائعة كل ما نحبه في ساعات هواوي الذكية الأخرى مع مزايا إضافية مثل عمر البطارية الذي يصل إلى 14 يومًا وخصائص إدارة الصحة وأنماط التمرين الجديدة كليًا ومزايا المساعدة اليومية المريحة. وتتوافق الساعة مع أجهزة هواوي وأجهزة Android وiOS الأخرى، وهي متوفرة بنوعين مختلفين هما: إصدار التيتانيوم وإصدار السيراميك.

الأناقة التقنية على معصمكم: قطعة فنية خالدة



اُستوحيَ تصميم HUAWEI WATCH GT 3 Pro المتميز بالتركيز على جمال الطبيعة وتكامل التقنيات المتطورة.

ويُكمّل تصميمها الراقي شاشة تعرض مراحل القمر، وهي ميزة تمتلكها الساعات الكلاسيكية والفاخرة، مما يعزز تصميم سلسلة HUAWEI WATCH GT 3 Pro الرائع وأسلوبها الفريد،ويزود العملاء أيضًا بوجوهٍ فريدةً للساعة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيّرها.



ويضفي إصدار ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition مظهرًا وملمسًا جديديْن بفضل تصميمه المتميز واللمسات اللامعة الفاخرة التي تعزز التصميم الأنيق للساعة. ويتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED ملونة عالية الدقة مقاس 1.43 بوصة، وهو مجهز بهيكل معدني مصنوع من التيتانيوم وعدسة زجاجية مصنوعة من الياقوت وعلبة خلفية مصنوعة من السيراميك.



ويتميز إصدار ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition أيضًا بمظهر ناعم وأنيق، ويشمل شاشة AMOLED HD ملونة مقاس 1.32 بوصة، وهي شهادة على البراعة الحرفية وتقنيات التلميع الدقيقة التي تجعلها خفيفة الوزن ومبهرة في الوقت ذاته.

ويضفي اللون الأبيض الدافئ والذهبي واللون الفضي المتلألئ لمسة مذهلة بالإضافة إلى الجودة والأناقة. وتمتلك الساعة لمعان طبيعي ناعم يُبرز سماتها الأنثوية الأنيقة. ويتألق بريق السيراميك بلمعته الحرفية مع كل دقة على معصمكم.

وتتميز الساعة بقرص زهرة حصري مع تأثيرات ديناميكية، وتظهر التأثيرات الخمسة المختلفة للقرص أشكالًا مختلفة من الزهرة مع مرور الوقت.

ويتغير قرص الزهرة الديناميكي بمرور الوقت ويجسد براعة التصميم الفني. ويرمز تفتّح الزهرة إلى مرور الوقت بطريقة رائعة ويضفي أيضًا لمسة جميلة إلى طريقة العرض.

عمر البطارية الطويل وخاصية الشحن اللاسلكي السريع السلسة



يُعدّ عمر البطارية الطويل من أبرز مزايا هذه الساعة؛ حيث تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition بعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا من الاستخدام العادي و7 أيام في سيناريوهات الاستخدام المكثف.أما إصدار ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition،

فيمتلك عمر بطارية يصل إلى 7 أيام. ويضمن لكم عمر البطارية الطويل إمكانية ارتدائها طوال اليوم حتى أثناء النوم. ونظرًا لأن الساعة تدعم الشحن اللاسلكي السريع، فيمكنها أن تمنحكم الطاقة الكافية ليوم كامل خلال 10 دقائق فقط من الشحن.

مزايا الإدارة الصحية الاحترافية على معصمكم



تدعم سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 3 Pro فيما يتعلق بالصحة جمع بيانات مخطط القلب الكهربائي (ECG) والتي يمكن أن توفر قياسات تخطيط القلب الكهربائي بدقة، إضافةً إلى التحليل في الوقت الفعلي والنظم الجيبي للقلب واكتشاف الرجفان الأذيني وإرسال إشعارا تحول نبضات الأذين والبطين المبكرة للمستخدم.

وتدعم كذلك الكشف عن تصلب الشرايين، مما يتيح للمستخدم منع مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بشكل فعال.

وتوفر الساعة أيضًا مزايا الإدارة الصحية الشاملة التي تضم تتبعمعدل ضربات القلب ومستوى تشبع الأكسجين بالدم وجودة النوم وصحة الجهاز التنفسي ومستوى الضغط، مما يساعد المستخدم فيمتابعة التغيرات الحاصلة في جسمه.

ويمكنكم مزامنة بيانات التمرين في الوقت الفعلي ومزايا تتبع الحالة الصحية لمراقبة صحتكم وصحة عائلتكمباستخدام تطبيق HUAWEI Health على الهاتف المحمول.

تعمل تقنية HUAWEI TruSeen™ 5.0+ على تحسين دقة تتبع معدل ضربات القلب ودقة مستوى تشبع الأكسجين في الدمSpO2.

حافظوا على نشاطكم مع أوضاع التمرين الجديدة كليًا



توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro العديد من أوضاع التمرين الاحترافية، مثل: وضع رياضة الجولف والجري والمشي لمسافات قصيرة أو طويلة وتسلق الجبال وركوب الدراجات والسباحة في المياه المفتوحة والترياثلون والتزلج على الجليد والتزلج على الثلج لمسافات طويلة والتدريبات الحرة وجهاز الإليبتيكال وجهاز التجديف.

إن كنتم تحبون الغوص الحر، سيعجبكم وضع الغوص الحر الاحترافي الجديد المتوفرضمن الساعة. فقد حققت الساعة معيار EN 13319 في مقاومتها للماء عند الغوص، والذي يمكن أن يدعم الغوص الحر حتى عمق 30 مترًا؛لترافقكم الساعة في استكشاف العجائب البحرية تحت الماء.

مزايا المساعدة اليومية المريحة



كي لا يفوّت المستخدم المكالمات المهمة أو الرسائل النصية، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro ميزة مكالمات البلوتوث.

وتمكّنكم الساعة أيضًا من رفض المكالمات والرد على الرسائل الواردة وكتم الصوت عبر الساعة الذكية بسهولة تامة.

وتدعم الساعة تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث.

ويمكنكم عند الاتصال بالبلوتوث التحكم بالهاتف الذكي وتشغيل الأغنية السابقة أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا أو تشغيلها أو تشغيل الأغنية التالية أو ضبط مستوى الصوت عبر واجهة التحكم بالموسيقى في الساعة الذكية.

ومن خلال الإعدادات الشخصية، ستتمكنون من تلقي الإشعارات المنتظمة المتعلقة بالتحديات الصحية وأوقات شرب المياه يوميًا وتذكيرات بأوقات تناول الأدوية وأهمية اليقظة الذهنية اليومية وتذكيرات بالنوم المبكر والتمرين والحفاظ على الإيجابية والأشياء الصغيرة كافة التي تتعلق بصحتكم.

ويستطيع المستخدمون أيضًا الاختيار من ضمن عدد لا يحصى من سمات وجوه الساعة وتنزيلها للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا.