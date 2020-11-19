ساعة Huawei WATCH FIT الجديدة تراقب تشبّع الأكسجين في الدم بنقرة واحدة

الوكيل الاخباري - من المهم دائمًا مراقبة المؤشرات الصحية المهمة لجسمك، وأحد هذه المؤشرات الرئيسية هو مستويات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وهي كمية مستويات الأكسجين في مجرى دم الشخص.

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الأشخاص الذين يتعرضون لضغط شديد، أو حتى أولئك الذين يمارسون نشاطات بدنية مختلفة، كالتنزّه في المرتفعات، هم مثال على الأشخاص الذين يحتاجون إلى مراقبة مستويات تشّبع الأكسجين في الدم بشكل دوري.وبينما يعدّ قياس مستويات تشبع الأكسجين في الدم مؤشرًا مهمًا بعض الشيء،أصبح الأمر على بُعد نقرة واحدة فقطبفضل ساعة Huawei WATCH FIT.



ماذا نعني بتشبّع الأكسجين في الدم (SpO2)؟



أولاً، دعونا نلقي نظرة على ما تعنيه بالضبط مستويات تشبّع الأكسجين في الدم (SpO2).

أحد القياسات الأولى التي يتم إجراؤها في أي فحص طبي، يتم تعريفه ببساطة على أنه تقدير لمستويات الأكسجين في مجرى دم الشخص.

ففي الأوضاع المثالية، يحتاج جسمك إلى الحصول على مستوى تشبّع يتراوحبين 90 و100 من الأكسجين في الدم، ومن المستبعد جدًا أن يتجاوز مستوى التشبّع لدى الشخص المستوى الطبيعي دون أي مساعدة خارجية مثل الأكسجين الإضافي.

ومع ذلك، إذا كان مستوى التشبّع أقل من الطبيعي، فلن يتمكن الجسم من العمل بشكل سليم. تسمى هذه الحالة الطبية بنقص تأكسج الدم، ويمكن أن تسبب مشاكل صحية خطرة تتطلب علاجًا فوريًا من الطبيب.



ساعة Huawei WATCH FIT تقيس مستويات تشبّع الأكسجين في الدم (SpO2)

تأتي ساعة HuaweiWATCH FIT التي تم إطلاقها حديثًا من هواوي مع ميزة ذكية لمراقبة مستوى تشبّع الأكشجين في الدم لدى مستخدميها.

مع الحفاظ على جذور ميزات الصحة واللياقة البدنية لساعاتهاالذكية، فإن هواويصممت ساعتها الجديدة لتكون قادرة على قياس مستوى التشبّع للمستخدم بدقة باستخدام مستشعر "SpO2 IR" المخصص.

يعدّ إجراء هذا الاختبار أمرًا بسيطًا أيضًا، فكل ما عليك فعله هو ببساطة تحديد الميزة من القائمة لبدء الاختبار على الفور.



أفضل جزء في هذه الميزة هو أنه يمكنك قياس مستويات تشبّع الأكسجين في الدمفي أي وقت ومنأي مكان؛سواء أكان ذلك في مكتبك، أو منزلك، أو صالة الألعاب الرياضية، أو حتى أثناء تواجدك بالخارج، يمكنك دائمًا الاعتماد على ساعةHuaweiWATCH FIT الخاصة بك لمنحك القراءة اللازمة بنقرة واحدة!



مزايا صحية أخرى وبطارية تدوم لعشرة أيام



تحتاج أيضًا إلى مراقبة الوظائف الصحية الرئيسية الأخرى. بفضل عمر البطارية الذي يبلغ 10 أيام والمجموعة الواسعة من ميزات اللياقة والصحة، مع ساعة Huawei WATCH FIT نعدك بقراءة دقيقة وموثوقة لمستويات تشبّع الأكسجين بالدم ومعدل ضربات القلب من خلال تقنية HuaweiTruSeen™ 4.0، وجودة النوم من خلال تقنية HuaweiTruSleep™ 2.0، ومستويات التوتر من خلال تقنية HuaweiTruRelax في أي وقت ومن أي مكان.

يتم عرض كل البيانات بوضوح على شاشةAMOLED عالية الدقة كبيرة قياس 1.64 بوصة، مما يضمن أنك دائمًا على رأس المؤشرات الصحية الأساسية.



في السوق الأردني، تتاح ساعة Huawei WATCH FITبسعر 83 دينارًا، وبثلاثة ألوان رائعة هي، الوردي الساكورا، الأخضر المشرق، والأسود الحالك، ويمكنك شراؤها عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-fit/، أو عبر زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.

لا تتردد باقتنائها، فهي رفيقك المثالي سواء للعمل، أو في الأيام العادية، أو التدريبات النشطة!



