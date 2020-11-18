ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر الجديدة متوفرة الآن في الأردن

الوكيل الاخباري - أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك مؤخرًا أحدث ساعاتها الذكية Huawei WATCH GT 2 Pro المتطورة مع مجموعة مراحل القمر في الأردن.

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يمثل هذا الإطلاق الجديد آخر إضافة لسلسلة ساعات WATCH GT 2 Series Huawei، وهي واحدة من أكثر الساعات الذكية مبيعًا في العالم.

تأتي هذه الساعة مع مجموعة مراحل القمر الفاخرة – Moon Phase Collection، والتصميم الاستثنائي، وبطارية تدوم لمدة أسبوعين، وميزات مراقبة الصحة، وميزات تتبع اللياقة المتقدمة، مع مقاومة الماء بمعيار 5 ATM، ومجموعة واسعة من الخصائص التي تساعدك في إنجاز مهامك اليومية.

ومن المتوقع لساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر الجديدة أن تحقق نجاحًا كبيرًا بين عشاق الساعات الفاخرة الراقية، وعشاق اللياقة البدنية، والمستخدمين العاديين على حد سواء.



مجموعة مراحل القمر بتصميم استثنائي



تم تصميم ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر لمساعدة المستخدمين على استكشاف المزيد، سواء أكان استكشاف العالم من حولهم، أو تعلم مهارات جديدة، أو استكشاف حدود إمكانات اللياقة البدنية لديهم.

ويكتمل تصميمها المتطور بوظيفة مراحل القمر – Moon Phase التي توفر للمستخدمين وجوه مشاهدة فريدة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره.

يتضمن ذلك 8 مراحل للقمر مثل، القمر الجديد، والقمر الكامل، والربع الأول للقمر، والمزيد. بغض النظر عن أطوار القمر، يمكن للمستخدمين اختيار تخطيطات مختلفة تعرض أوقات المد والجزر والمزيد لإتقان العناصر أثناء استكشافهم في الهواء الطلق.



ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر هي ساعة ذكية بسيطة ومريحة لكنها قوية.

وجه الساعة مصنوع من الياقوت مع شاشة AMOLED قياس 1.39 بوصة، وتأتي الساعة بهيكل خارجي صلب ومتين ومقاوم للخدش، في حين أن إطار الساعة مصنوع من التيتانيوم.



مع أكثر من 200 خيار لوجه الساعة للاختيار من بينها، تمنح ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر للمستخدمين العديد من خيارات التخصيص.



عمر بطارية يدوم لأسبوعين



تستخدم ساعةHuawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر شرائح منخفضة لاستهلاك الطاقة، وخاصية Smart Power Saving 2.0 لمنحها عمر بطارية طويل يصل إلى أسبوعين، حتى في ظل الاستخدام العادي اليومي مع تشغيل ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية.



ميزات احترافية لتتبع الصحة



قامت هواوي بتحسين ميزات تتبع الصحة بشكل كبير في ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر الجديدة. يعدّ تتبع معدل ضربات القلب في أكثر حالاته تقدمًا، حيث تدعم الساعة مراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، سواء أكان ذلك للجري أو السباحة أو ممارسة رياضة أخرى، فهي تراقب معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، ومعدل ضربات القلب أثناء التمرين، إلى جانب تزويد المستخدمين بتنبيه ارتفاع معدل ضربات القلب، وأعلى امتصاص للأكسجين، ووقت الشفاء والمزيد. وفي سيناريوهات إدارة الصحة، تدعم الساعة مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ومراقبة معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وإخطارات معدل ضربات القلب غير الطبيعية، وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وتتبع علمي للنوم ومراقبة الإجهاد طوال اليوم.



أداء مثل المحترفين



سواء أكان المستخدمون يمارسون رياضة جديدة أو يتطلعون إلى الارتقاء بأدائهم إلى المستوى التالي، توفر ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر أكثر من 100 وضع للتمرين للاختيار من بينها. يتضمن ذلك أوضاع رياضية جديدة مثل التزلج، التزلج الريفي على الثلج، والتزلج على الجليد، والجولف.

تراقب أوضاع التزلج متوسط سرعة المستخدمين، والمسافة، والمسار، والنزول التراكمي، وأقصى انحدار، ومعدل ضربات القلب، وتشبع الأكسجين في الدم، وأكثر من ذلك، مع تذكيرات صوتية لضمان السلامة. يُعد وضع نطاق القيادة في لعبة الجولف مثاليًا لمن يبحثون عن الكمال، حيث يقوم بتحليل وتيرة تأرجح المستخدم وسرعته، حتى أنه يوفر عروض تأرجح مرئية على وجه الساعة.



بالإضافة إلى الأوضاع الرياضية الجديدة، تواصل هواوي تلبية مجموعة متنوعة من الرياضات الخطرة والأنشطة الترفيهية والرياضات المائية وألعاب الكرة والرياضات الثلجية. وتقدم هواوي أيضًا الكشف التلقائي عن التمرين لستة أوضاع، مما يوفر تجربة سلسة. لا حاجة لقلق المستخدمين بشأن ساعتهم أثناء الاستمتاع بالرياضات المائية، لأن ساعةHuawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر تأتي مع مقاومة للماء بمعيار5 ATM.



يقضي العديد من المستهلكين الكثير من الوقت في العمل بمفردهم أو في المنزل مؤخرًا، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على التدريب الشخصي الافتراضي، لذلك، فإن ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر تأتي مثبتة مسبقًا بأكثر من 10 دورات تدريبية تقدم خدمة موجهة للحفاظ على تحفيز المستخدمين.



ميزات مساعدة مفيدة للاستخدام اليومي



من أجل إضافة المزيد من القيمة إلى تجربة المستخدم بشكل عام، تأتي ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر بالعديد من الميزات الذكية البسيطة للاستخدام اليومي. يتضمن ذلك الشحن اللاسلكي لإعادة الشحن بسهولة، ووظيفة إجراء المكالمات باتصال إشارات الـ Bluetooth، والتحكم في الموسيقى، وإمكانية التقاط الصوّر عن بُعد، وإمكانية البحث عن الهاتف بسهولة عبر خاصية Find my Phone.



تتوفر ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر حاليًا في الأردن باللون الأسود الحالك بسعر 179 دينارًا، فلا تتردد باقتنائها عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:

https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-gt2-pro/، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، واستمتع بتجربة فريدة من نوعها.





