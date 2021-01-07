ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر مزيج مثالي من تصميم الساعات الكلاسيكية

الوكيل الاخباري - التكنولوجيا الذكية في معصمك أو تصميم ساعة كلاسيكية فاخرة؟ إنذار غالبًا ما يواجه هواة الساعات عندما يتعلق الأمر باختيار ساعة جديدة.

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هل تستمر في استخدام الساعة الكلاسيكية التقليدية أم أنك تتحول إلى اتجاه الساعات الذكية التي تقدم مجموعة واسعة من الميزات العملية؟ تجعل هواوي اتخاذ هذا القرار أسهل كثيرًا، مع ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر – Moon Phase Collection التي تم إطلاقها حديثًا، وتجمع بين التصميم الفاخر والتكنولوجيا الذكية لتجربة ساعة ذكية لا مثيل لها.



أول شيء يجب ملاحظته هنا هي ميزة مراحل القمر – Moon Phase. عرض مراحل القمر على وجه الساعة شيء مخصصٌ بشكل أساسي للساعات الأكثر تميزًا وعالية الجودة. ومع ذلك، فإن ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر تجلب هذا إلى الساعات الذكية.

بفضل الوجوه الفريدة للساعة، يمكنك بسهولة مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره، بدءًا من القمر الجديد، والقمر الكامل، والربع الأول للقمر، والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الاختيار بين أوقات المد والجزر والأبراج وأكثر من ذلك، وهو أمر وظيفي لهواة الهواء الطلق وممتع من الناحية الجمالية. عند الحديث عن الجماليات، تتميز ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر أيضًا بالتصميم الراقي، مما يجعلها ساعة ذكية جميلة.

ويرجع ذلك أساسًا إلى المواد المستخدمة، مثل التيتانيوم للجسم، والسيراميك للظهر، والياقوت للزجاج، وكل ذلك يساهم في جماليات الساعة الذكية إلى جانب فوائد المتانة.



إلى جانب جماليات الساعات الكلاسيكية الراقية، توفر ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر أيضًا مجموعة واسعة من الميزات التكنولوجية، والتي يمكن أن تثير تساؤلات حول عمر البطارية.

لا داعي للقلق، فساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر مزودة بشرائح منخفضة لاستهلاك الطاقة، وخاصية Smart Power Saving 2.0 لمنحها عمر بطارية طويل يصل إلى أسبوعين، حتى في ظل الاستخدام العادي اليومي مع تشغيل ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية.



فيما يتعلق بالتكنولوجيا والميزات، فإن ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر لديها كل ما تحتاجه لمراقبة صحتك بقوة.

تحتوي الساعة على تقنية مراقبة معدل ضربات القلب Huawei TruSeen™ 4.0 التي تمت ترقيتها وتستخدم عدسة LED 6 في 1 لقراءات دقيقة في الوقت الفعلي، وتنبهك إذا كانت مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا مراقبة مستويات الأكسجين في الدم من خلال ميزة تتبع SpO2، أو حتى جودة نومك باستخدام ميزة Huawei TruSleep™ 2.0 التي تتتبع مراحل النوم ومعدل ضربات القلب في الوقت الفعلي والتنفس أثناء النوم، وكذلك تحليل جودة النوم. أخيرًا، تراقب تقنية ™Huawei TruRelax مستويات التوتر عندك أيضًا.



تتبع اللياقة البدنية هو شيء تشتهر به سلسلة ساعات Huawei WATCH GT، وهذه الساعة الأخيرة تستمر في هذا الاتجاه. إلى جانب عدد من أوضاع التمرين الاحترافية الجديدة، تحتوي ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر تقريبًا جميع المشاهد الرياضية، وتوفر بيانات رياضية احترافية ودقيقة.

تشمل الأوضاع الرياضية الجديدة تتبع الجولف والتزلج، إلى جانب أكثر من 100 وضع للتمرين و10 دورات تدريبية للعدائين مثبتة مسبقًا. علاوة على كل هذا، فإن ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر مقاومة للماء بمعيار 5ATM، لذلك لا داعي للقلق بشأن ارتدائها أثناء السباحة أيضًا.



تتمثل ميزة امتلاك ساعة ذكية في مجموعة المواصفات الذكية التي يمكنك الحصول عليها معها، كما أن ساعة WATCH GT 2 Pro Huawei مع مجموعة مراحل القمر تحتوي على بعض الحيل الذكية في جعبتها أيضًا. على سبيل المثال، تتيح ميزة الاتصال عبر البلوتوث الرد بسهولة على المكالمات الواردة أو رفضها أو حتى إجراء المكالمات من معصمك.

يمكنك أيضًا التحكم في تشغيل الموسيقى بسهولة أو حتى استخدام زر التقاط الصور عن بُعد لتصوير أسهل. فقدْتَ هاتفك؟ يمكن أن تساعدك ميزة Find my Phone في العثور عليه بسهولة أيضًا.

من المؤكد أن ساعةWATCH GT 2 Pro Huawei مع مجموعة مراحل القمر تسد الفجوة بين التصميم الراقي وتكنولوجيا الساعات الذكية، مما ينتج عنه ساعة ذكية عبارة عن مزيج مثالي من الاثنين.



تتوفر ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر حاليًا في الأردن باللون الأسود الحالك بسعر 179 دينارًا، فلا تتردد باقتنائها عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-gt2-pro/، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، واستمتع بتجربة فريدة من نوعها.







