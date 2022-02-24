ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II... تصميم عصري ومزايا ذكية

الوكيل الاخباري - أصبحت الساعات الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية؛ حيثنعتمد عليها في إدارة صحتنا ولياقتنا ومتابعة أنشطتنا الرياضية، مع إضفاء عنصر جمالي مميز على إطلالاتنا المتنوعة.

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ومن هنا، تحرص هواوي دائمًا على طرح ساعات ذكية فريدة من نوعها تضم العديد من المزايا الرائعة لتلبي مختلف احتياجاتنا. وأحدث هذه الساعات ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II–التي طرحتها مؤخرًا في الأردن بقياسيْها 46 مم و42 مم.



مع ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II؛أصبح بإمكانك مراقبة نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2بصورة مستمرة ودقيقة مع قياس معدّل نبضات القلببدقة 5 نبضة في الدقيقة بفضل تقنية HUAWEI TruSeen™ 5.0+ الحديثة وخوارزميتها التي تنحي ضوضاء تداخل الحركة أثناء الجري والمشي وركوب الدراجات.

وتم تجهيز الساعة بتقنية مراقبة النوم HUAWEI TruSleep™ 2.0 التي يمكنها مراقبة مراحل النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، ومراقبة التنفس أثناء النوم، وتقييم جودة النوم دون إزعاجك. يمكن أن تعمل أحدث ساعة ذكية من هواوي أيضًا كمساعد إدارة الإجهاد للمستخدمين؛ إذ تراقب ضغطك وتعتني بصحتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



وإلى جانب ذلك، تساعدك ساعة HUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIفياعتماد عادات أفضل لتعتني بصحتك وتعزّزها من خلال تحديد أهداف يومية لموعد استيقاظك، وشرب الماء، وجدولة نومك بفضل نظام شامروك الحياة الصحية الجديدة - Healthy Living Shamrock.

ومع ميزة مراقبة التمرين المطوّرة، توفّر الساعة أكثر من 100 وضعٍ لتمرينات متنوّعة، منها 18 وضعًا احترافية للتمرين، و12 تمرينًا في الهواء الطلق، و7 تدريبات داخلية. وإذا كنت من عشّاق السباحة، فإمكانك إبقاء الساعة على معصمك؛ إذ تتميز بأنها مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا.



ولأنّها مدعومة بخمسة أنظمة للأقمار الصناعية الرئيسية حول العالم، تتميّز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II في أدائها عند تحديد المواقع. وبفضل شريحة تحديد المواقع ثنائية النطاق المدمجة والأداء الاستثنائي المضاد للتدخل، أصبح بإمكانك تتبع كل جزء من جهدك بدقة أثناء التدريبات.

وتزوّدك الساعة بعد انتهاء التمرين بمسار نشاطك الذي تتبعته؛ لتتمكن من مشاركته مع أصدقائك عن طريق تطبيقHUAWEI Health، ودعوتهم للانضمام إلى المنافسة. وتدعم الساعة الذكية أيضًا التنقل الدقيق في وضع دون الاتصال بالإنترنت (Offline Navigation).



ولتلبية جميع هذه المزايا الرائعة، دعمت هواوي ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر IIمقاس46 مم ببطارية تدوم حتى 14 يومًا، والساعة مقاس 42 مم ببطارية تدوم حتى 7 أيام، وجهّزتهما بخاصيتيْ الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي الذي يمكنك من شحنها باستخدام هاتفك إذا ما نسيت الشاحن.



ولم تكتفِ هواوي بهذه المواصفات والمزايا المدهشة؛ إذ حرصت أن يكون تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II مميزًا للغاية؛ حيث توفر أحدث ساعة ذكية من هواوي مزيجًا فريدًا من روح تصميم الساعات الكلاسيكية المستوحى من الطبيعة وتكنولوجيا الساعات الذكية.

وتأتي الساعة بتجربة تفاعلية ذكية جديدة كليًا، وهي مزودة بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية. ويمكن أن تظل الأقراص المعروضة دائمًا (AODs) موجودة أثناء الاستخدام اليومي، وتتيح وجوه الساعة المخصصة الوصول إلى بيانات التمرين والتطبيقات بسهولة عن طريق رفع المعصم فقط. علاوة على ذلك، تتوافق الساعة مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى.



ومع مساعد الحياة المثالي بإمكانك الاستمتاع بتجوالك داخل المنزل أو خارجه مع إمكانية الرد على مكالمات Blutooth ورفضها، وعرض سجل المكالمات والرسائل القصيرة من معصمك مباشرة، إلى جانب العديد من المزايا الغنية، مثل معرفة الطقس، واستخدام المنبه، وعرض الرسائل التذكيرية، وغير ذلك الكثير. غير أنّها توفّر لك أيضًا إمكانية تشغيل موسيقاك المفضلة، والتقاط لحظاتك المميزة بفضل خاصية Remote Shutter.

تتوفر ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة حاليًا في الأردن بأربعة ألوان مذهلة هي: الأسود مقاس 46 مم بسعر 179 دينارًا، والبني مقاس 46 مم بسعر 199 دينارًا، والأسود الليلي مقاس 42 مم بسعر 162 دينارًا، والذهبي الشامبين مقاس 42 مم بسعر 229 دينارًا.

وبإمكانك اقتناؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

وتأتي الساعة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتّع بضمان ضد الكسر العرضي للشاشة لمدة سنة.



