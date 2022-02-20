ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II رفيق عصري تفاعلي ومفيد

الوكيل الاخباري - مع زيادة الاعتماد على الساعات الذكية اليوم في الأنشطة اليومية المختلفة، كان لا بد من تعزيز مزاياها لتُصبح رفيقًا مفيدًا لمستخدميها على اختلاف تفاصيل يومهم.

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ولذلك، ابتكرت هواوي ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II - بقياسيْها 46 مم و42 مم -لتمنحالمستخدم المزيد من مزايا مساعد الحياة المثالي، وإدارة صحية شاملة، وبطارية تسمح باستخدامها طوال الوقت، دون أن تتخلى عن الأناقة والعصرية في تصميمها. وإليك أبرز الأسباب التي تدفعك لاقتناء هذه الساعة الرائعة.



طوّرت ساعات HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II مساعد الحياة المثالي؛ لتمكنك من الاستمتاع بتجوالك داخل المنزل أو خارجه مع إمكانية الرد على مكالمات Blutooth ورفضها، وعرض سجل المكالمات والرسائل القصيرة من معصمك مباشرة.



وتوفّر لك الساعة أدوات المساعدة الذكية، والتي تتيح لك استخدام المزايا الغنية، مثل معرفة الطقس، واستخدام المنبه، وعرض الرسائل التذكيرية، وغير ذلك الكثير. غير أنّها توفّر لك أيضًا إمكانية تشغيل موسيقاك المفضلة، والتقاط لحظاتك المميزة بفضل خاصية Remote Shutter.وتتوافق هذهالساعة الذكية مع أجهزةهواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى.



ولكي لا تضطر للاستغناء عن ساعتك أو شحنها كل يوم، دعمت هواوي ساعتك HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II مقاس 46 مم ببطارية تدوم حتى 14 يومًا، والساعة مقاس42 مم ببطارية تدوم حتى 7 أيام، وجهّزتهما بخاصيتيْ الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي الذي يمكنك من شحنها باستخدام هاتفك إذا ما نسيت الشاحن.



أما لصحتك ولياقتك، فقد صمّمت هواوي برامج ومزايا فريدة لإدارة صحتك باستخدام ساعات HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II؛ إذ تساعدك هذه الساعةعلى اعتماد عادات أفضل لتعتني بصحتك وتعزّزها من خلال تحديد أهداف يومية لموعد استيقاظك، وشرب الماء، وجدولة نومك بما يضمن لك الحيوية والإنتاج في اليوم التالي.



تزوّدك الساعة أيضًا بقراءات مستمرة لمستوى التشبّع بالأكسجين (SpO2)، وقياس معدّل نبض القلببدقة 5 نبضة في الدقيقة بفضل تقنية HUAWEI TruSeen™ 5.0+ الحديثة وخوارزميتها التي تنحي ضوضاء تداخل الحركة أثناء الجري والمشي وركوب الدراجات.

وتوفّر لك هذه الساعة الذكية أيضًا مدربًا شخصيًا معزّزًا بالذكاء الاصطناعي على معصمك، ليُقدّم لك خطط تدريب تلائم حالتك البدنية ولياقتك، وأكثر من 100 وضع تمرين متنوّع لتختار منها ما تفضله،في حين يوفر لك تطبيق HUAWEI Healthجميع البيانات حول تمرينك؛ ليمكنك من الاحتفاءبنجاحك في تحقيق الخطط والأهداف.



ولأنّساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر IIتجمع بين التكنولوجيا المتطوّرة والتصميم العصري الأنيق، فإنها تتميز بقرصها الأنيق، والذي ينعكس الضوء عن زجاجه ثلاثي الأبعاد ليجعله أشبه بسطح الماء الصافي،كما تتميز بتصميمها خفيف الوزن وسميك الغلاف؛ إذ تزن الساعة مقاس 46 مم 42.6 جم فقط وبسمك إجمالي يبلغ 11 مم، وتزن الساعة مقاس 42 مم 35 جم وبسمك إجمالي يبلغ 10.2 مم، عدا عن تنوّع أنماط أحزمتها.



وكما ساعات مجموعة القمر II، تتيح لك ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II تأمّل القمر من ساعتك؛ فهي تعرض لك أوقات الشروق والغروب، ومراحل القمر المختلفة من ربعه الأول حتّى تمامه، لتعرف منها أوقات المد والجزر وتغيراتها.



الخلاصة

ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II هي رفيق مثاليليومك كله. فهي تهتم بصحتك ولياقتك من خلال مزايا إدارة الصحة الشاملة. وتقدّم لك الكثير من المزايا التي تثري أنشطتك اليومية، وتمكنك من استخدام هاتفك أثناء تجوالك في المنزل أو خارجه بالاستعانة بمساعد الحياة المثالي وأدوات المساعدة الذكية. وتجمع ذلك كله ضمن تصميم عصري خفيف يسمح لك بارتدائها حتّى خلال نومك،وتدعمه ببطارية تدوم حتّى 14 يومًا.



تتوفر ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة حاليًا في الأردن بأربعة ألوان مذهلة هي: الأسود مقاس 46 مم بسعر 179 دينارًا، والبني مقاس 46 مم بسعر 199 دينارًا، والأسود الليلي مقاس 42 مم بسعر 162 دينارًا، والذهبي الشامبين مقاس 42 مم بسعر 229 دينارًا.

وبإمكانك اقتناؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة، وستحصل على هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3.

وتأتي الساعة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتّع بضمان ضد الكسر العرضي للشاشة لمدة سنة.