سامسونج إلكترونكس تدعو الجمهور لحضور Bespoke Life 2023

الوكيل الإخباري -
كشفت شركة سامسونج إلكترونكس عن موعد الإعلان عن رؤيتها الخاصة
بمستقبل مجموعة Bespoke التي تستهدف إضفاء
المزيد من الخيارات للمنزل، داعية الجمهور للانضمام إليها في حدث Bespoke Life 2023 عبر البث المباشر العالمي على موقع غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط
، والموقع الإلكتروني للشركة Samsung.com
، وقناة سامسونج الرسمية
على يوتيوب
، والذي
سيبدأ في تمام الساعة 17:00 بتوقيت الأردن يوم الأربعاء الموافق 07 حزيران 2023.اضافة اعلان
وتسلط سامسونج الضوء ضمن حدث Bespoke Life 2023 على التزامها
وحرصها على تحويل حياة الزبائن والمستهلكين، بالاعتماد على الاستدامة والاتصال
والتصميم، بهدف توفير الراحة التلقائية والابتكارات المستدامة، من أجل إثراء
الروتين اليومي وتسهيل التفاصيل الحياتية اليومية.