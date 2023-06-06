الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

إخماد 214 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

انطلاق أعمال قمة الجيل الخامس في عمّان

العثور على طفلة مقتولة بأداة حادة في غزة

مؤسسات التمويل الأصغر: لم يتخذ أي قرار حول تأجيل أقساط قروض الشهر الحالي

الجمارك تحبط تهريب 400 ألف حبة من الكبتاجون

ذبحتونا: ثلثا المقبولين ببرامج ماجستير طب الأسنان في "التكنو" غير أردنيين

أفغانستان: قتلى من بينهم نائب حاكم إقليم في انفجار سيارة (صور)

أموال الضمان يكشف نتائج إعلان توظيف قانوني وقانوني مساعد - أسماء

فيديو - لحظة العثور على أفعى داخل مركبة في إربد

155 مليون دولار تحويلات العمالة الأردنية بقطر في الثلث الأول من العام

الثلاثاء، 06-06-2023 11:10 ص

سامسونج إلكترونكس تدعو الجمهور لحضور Bespoke Life 2023

WhatsApp Image 2023-06-06 at 11.09.32 AM


الوكيل الإخباري - كشفت شركة سامسونج إلكترونكس عن موعد الإعلان عن رؤيتها الخاصة بمستقبل مجموعة Bespoke التي تستهدف إضفاء المزيد من الخيارات للمنزل، داعية الجمهور للانضمام إليها في حدث Bespoke Life 2023 عبر البث المباشر العالمي على موقع غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط، والموقع الإلكتروني للشركة Samsung.com، وقناة سامسونج الرسمية على يوتيوب، والذي سيبدأ في تمام الساعة 17:00 بتوقيت الأردن يوم الأربعاء الموافق 07 حزيران 2023.اضافة اعلان

وتسلط سامسونج الضوء ضمن حدث Bespoke Life 2023 على التزامها وحرصها على تحويل حياة الزبائن والمستهلكين، بالاعتماد على الاستدامة والاتصال والتصميم، بهدف توفير الراحة التلقائية والابتكارات المستدامة، من أجل إثراء الروتين اليومي وتسهيل التفاصيل الحياتية اليومية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
McDonald's Logo

هدية شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – للمملكة في عيد استقلالها السابع والسبعين

WhatsApp Image 2023-06-05 at 9.26.32 PM

نهنىء صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وصاحبي السمو الملكي الأمير الحسين ولي العهد والاميرة رجوة الحسين بمناسبة زفاف سموهما

WhatsApp Image 2023-06-05 at 4.52.18 PM

اتفاقية تعاون استراتيجية بالسوق العقاري الأردني

IMG_5491

مجموعة فاين الصحية القابضة تستقبل الفوج الرابع من "أكاديمية فاين"

ara

البنك العربي أول بنك في الأردن يطلق خدمة "فيزا دايركت" بالتعاون مع فيزا

2

شركة صن دايز للسياحة والسفر تحتفل بزفاف ولي العهد

أخبار متعلقة
5f7eda57-bank_al_etihad-01

بنك الاتحاد يفرح بالحسين ويتبرع بمبلغ 100 ألف دينار نحو استدامة أحد المشاريع الغالية على قلبه

preview_vip-200810120724hjFEQ

بنك الاتحاد يطلق جوائز حسابات التوفير لسنة 2023

Generation17 Noura

لقاء مع القيادات الشابة من Generation17: قصة نورا التويجري