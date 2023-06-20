"سامسونج إلكترونكس" تستضيف فعالية Galaxy Unpacked في سيول للمرة الأولى

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تستعدّ شركة "سامسونج إلكترونكس" للكشف عن أجهزتها القابلة للطي من الجيل التالي في فعالية Galaxy Unpacked المقرر عقده في أواخر تموز 2023 في العاصمة الكوريّة الجنوبيّة، سيول. وسيعقد حدث Unpacked في مركز "كويكس" في حي سامسونج دونج، كانغنام (COEX، Samseong-dong ، Gangnam)، على التقاطع بين شارع Teheran-ro، والذي يعدّ مركزاً للشركات الناشئة المحلية المبتكرة، والمعبد البوذي Bongeunsa، الذي يعود إلى جيل الألفية. ويوفّر هذا الموقع الفريد للعالم فرصة لتجربة مزيج فريد من الماضي والحاضر والمستقبل الذي يميّز سيول.وقال تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة، في "سامسونج إلكترونكس": "تجسد فئة الهواتف القابلة للطي فلسفة سامسونج في تقديم ابتكارات فريدة تتخطى الحدود نحو إعادة تشكيل مستقبل تجارب الأجهزة المحمولة. إنّ استضافة حدث Unpacked في سيول يعدّ أمراً في غاية الأهميّة لكون المدينة باتت مركزًا ناشئًا للابتكار والثقافة، وكذلك للأجهزة القابلة للطي".وعلى مدار أكثر من عقد من الزمن؛ وتحديداً منذ تنظيم أول حدث Unpacked في آذار 2010 في لاس فيجاس، عقدت سامسونج النسخ المتتالية من الحدث في مدن رئيسية حول العالم؛ بما في ذلك نيويورك ولندن وبرلين وبرشلونة، حيث تعدّ الفعاليّة منصة عالمية للكشف عن أحدث الابتكارات الرائدة وتحديد أحدث توجهات صناعة الهاتف المحمول. ومع النسخة السابعة والعشرين من Unpacked القادم في سيول، تُغير سامسونج نهجها وتوجّهاتها فيما يتعلّق بالكشف عن الأجهزة القابلة للطي؛ نحو التركيز على مختلف المدن الثقافية الرائدة في جميع أنحاء العالم، والتي تتوافق بشكل وثيق مع الشعار المحدد لكل حدث. وقد تم اختيار سيول هذا العام نظراً لدورها في التأثير على التوجهات العالمية بفعل ثقافتها الديناميكية والابتكار، في حين أنها تعكس كذلك ثقة سامسونج القوية في فئة الأجهزة القابلة للطي.ومنذ الكشف عن أول هاتف Galaxy Fold في عام 2019، تعمل سامسونج باستمرار على تحسين هواتفها القابلة للطي، وتعزيز الابتكار في تجربة المستهلك. ومع الجيل التالي من سلسلتها القابلة للطي التي تقدم أجهزة محسّنة استنادًا إلى سنوات من البحث والتطوير والاستثمار؛ تهدف سامسونج إلى زيادة اعتماد وانتشار الهواتف القابلة للطي على نطاق واسع، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في الصناعة وسبّاقة في ابتكار هذه الفئة من الهواتف.وتعدّ سيول القلب النابض للنمو الديناميكي لشركة سامسونج في جميع أنحاء العالم، باعتباره المكان الذي تستلهم منه سامسونج فلسفتها في الانفتاح ورؤيتها الابتكارية، والتي تُحدّد بدورها ملامح مستقبل الشركة. وخلال نصف قرن فقط، مرت سيول بتحول ملحوظ، حيث ظهرت كمركز حيوي للابتكار التكنولوجي والثقافة، وباتت تعيد اكتشاف نفسها باستمرار كمركز للتقنيات المتطورة التي تُسهم في تشكيل المستقبل، مُتخطيّة النمو الذي تحقق في الماضي والاتجاهات الثقافية السائدة في الوقت الحاضر.وتتيح استضافة سيول لحدث Unpacked؛ فرصة ثمينة لعرض التقنيات الرائدة وتقديم لمحة عن المستقبل للعالم، إلى جانب كشف النقاب عن أحدث ابتكارات سامسونج الخارقة، وإظهار التزام الشركة تجاه تخطي الحدود وتشكيل مسار التكنولوجيا. ويُشار إلى أنه في عام 2022، حلّت السوق الكورية في الريادة من حيث معدل تبني الهواتف القابلة للطي بنسبة 13.6%، حيث تستحوذ على أكبر حصة من الهواتف القابلة للطي في شحنات الهواتف الذكية السنوية، وهو عامل رائد يعزز التبني السائد في الأسواق العالمية.