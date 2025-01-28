سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تتعاون مع يزن النعيمات كسفير لسلسلة هواتف Galaxy S25 في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن تعاونها مع لاعب كرة القدم الأردني الدولي يزن النعيمات، وأحد أبرز لاعبي الهجوم في المنطقة، والذي يرافق المنتخب الأردني في تصفيات كأس العالم 2026، كسفير لسلسلة هواتف "Galaxy S25" في الأردن.

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ويعكس هذا التعاون التزام سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي بدعم المستخدمين بالأخص الشباب منهم، وتمكينهم من الاستفادة من تقنيات علامة سامسونج المبتكرة والمدعومة بالذكاء

الاصطناعي، والتي تسهم في تطوير تجاربهم اليومية وإثرائها بما يضمن تحقيق أهدافهم اليومية وتعزيز تطلعاتهم المستقبلية. وعبر هذا التعاون، يبرُز تميز سلسلة Galaxy S25 الجديدة المتسمة بمزايا الابتكار والتصميم الأنيق المستدام، والتي تجمع بين الأداء الفائق والإلهام وقيم الطموح والإبداع التي يجسدها النعيمات في مسيرته الرياضية.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال مدير قسم الهواتف الذكية في شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، معتز العقرباوي: "إن التعاون مع يزن النعيمات كسفير لسلسلة Galaxy S25 يمثل خطوة تعكس التزام سامسونج بتسليط الضوء على الشخصيات الملهمة التي تحمل رسائل إيجابية للشباب والمجتمع. وإذ لا يعتبر يزن النعيمات مجرد لاعب كرة قدم مميز، بل رمزاً للإصرار وتحقيق الأحلام، فإن التعاون معه يعبر عن فلسفة الشركة في تقديم تقنيات تعمل كأداة تمكين حقيقية وتعزز حياة المستخدمين وتجعل من التكنولوجيا وسيلة للوصول للأهداف والطموحات. نتطلع من خلال هذا التعاون إلى بناء جسور جديدة بين التكنولوجيا ومختلف القطاعات بما فيها الرياضة، بما يدفع حدود الابتكار ويضع المستخدمين في قلب التجربة."



ومن جانبه، أعرب النجم يزن النعيمات عن سعادته بالتعاون مع سامسونج، معتبراً الانضمام إلى عائلة سامسونج شرفاً كبيراً. وقال النعيمات في هذا السياق: "فخور باختياري كسفير لسلسلة هواتف Galaxy S25، التي تقدم تجربة استخدام ذكية يمكنني تخصيصها بما يسهل على الإيفاء بالاستحقاقات الهامة التي تنتظرني، من خلال البقاء متصلاً ومتحفزاً وواثقاً من الاستعداد لكل تحدٍ، ما يجعل كل يوم فرصة جديدة للتطور، وذلك مع العديد من المزايا كتتبع اللياقة وتحليل الأداء وتنظيم جداول المباريات والتدريبات، هذا إلى جانب توفير أدوات تساعد على التركيز والاسترخاء في أوقات الراحة."



وتعتبر سلسلة Galaxy S25 ثمرة لأحدث ما توصلت إليه سامسونج في عالم الهواتف الذكية، إذ أعادت معها تعريف طرق التواصل والتعاون والعمل والمشاركة من خلال التكامل في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتصميم الأكثر تطوراً والخصوصية الاستثنائية لتقديم تجربة تفاعلية غير مسبوقة مع ميزات Galaxy AI، مما يجعل هواتف السلسلة أقرب ما تكون إلى شريك رقمي يفهم المستخدم ويعمل لصالحه.



وتقدم هواتف Galaxy S25 وكيل ذكاء اصطناعي متكامل شبيه بالإنسان، يفهم احتياجات المستخدم ويتفاعل معه بشكل طبيعي سواء كان التواصل نصياً أو صوتياً أو عبر الصور ومقاطع الفيديو؛ إذ يمكن للوكيل التكيف مع الروتين اليومي للمستخدم لتقديم تجارب مخصصة وفعالة، مع الحفاظ على الخصوصية بشكل كامل.