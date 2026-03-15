"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تحتفي بعيد الأم 2026 بحلول ذكاء اصطناعي تعزز الراحة وتدعم حياة الأسرة مع خصومات تصل إلى 50%

11:29 م

الوكيل الإخباري- تقديراً لجهود الأمهات، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي حملتها السنوية بمناسبة بعيد الأم، وذلك تحت شعار "اهديها راحة البال مع سامسونج AI"، مقدمةً من خلالها حلولاً تعيد تعريف التجربة المنزلية عبر منظومة AI المتكاملة التي تتضمنها منتجات "سامسونج" المشمولة في الحملة من مجموعة مختارة من الأجهزة المنزلية الرقمية وأجهزة التلفاز، والتي تدعم الأمهات وتمنحهن مساحة أكبر للتحكم والتنظيم، بما يجعل الراحة جزءاً طبيعياً من حياتهن اليومية.





ومن خلال الحملة التي تستمر حتى تاريخ 22 آذار، تتيح الشركة الفرصة لزبائنها لجعل الابتكار الهدية المثالية والأكثر قيمة هذا العام، مع فرصة الاستفادة من خصومات تصل إلى 50% عند الشراء من أي من معارضها أو معارض وكلائها الرسميين، وموزعيها المعتمدين في أنحاء المملكة، إلى جانب الاستمتاع بالعديد من المزايا الإضافية عند الشراء من متجر سامسونج الإلكتروني eStore، مشتملة على خصم إضافي بنسبة 1% من قيمة المشتريات كنقاط مكافآت، إلى جانب العديد من المزايا الحصرية كالتوصيل والتركيب المجاني وغيرها.



وتقدم الشركة خصوماتها على تشكيلة واسعة من الثلاجات والمجمدات وغسالات الملابس وغسالات الأطباق والنشافات بأحجام وسعات متنوعة، إلى جانب المكانس الكهربائية والمكانس الروبوتية وأجهزة الميكروويف، فضلاً عن أجهزة تلفاز The Frame وCrystal UHD 4K وQLED 4K وNeo QLED وOLED 4K بقياسات تتراوح من 65-98 بوصة، لتمكين الأمهات من إدارة المهام المنزلية بسهولة وسلاسة، والاستمتاع بأوقات نوعية مع العائلة بمنتهى المرونة.



وتجسد الشركة دعمها الذكي للأم من خلال تقنية AI Wash في غسالات الملابس، حيث يتم تحليل وزن ونوع الأقمشة ومستوى الاتساخ لضبط كمية المياه والمنظف ومدة الغسيل بدقة، ما يختصر الخطوات ويمنح نتائج مثالية مع أداء موفر للطاقة، مقابل تنظيف قوي بزوايا متعددة مع تحكم ذكي في غسالات الأطباق. وفي النشافات، تبرز قوة الدعم الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي من خلال المستشعرات الذكية التي تضبط وقت وحرارة التجفيف تلقائياً.



أما في الثلاجات التي تتميز بسعات عملية وتنظيم داخلي مرن، كما تتسم بالقدرة على خفض استهلاك الطاقة والحفاظ على نضارة الطعام لفترة أطول ومنع اختلاط الروائح، فتتجلى راحة البال عبر تقنيات وتطبيقات متنوعة أبرزها تطبيق Food Manager الذي يحول إدارة مؤنة البيت إلى تجربة أكثر تنظيماً وذكاءً بفضل تتبع المكونات المتوفرة، واقتراح وصفات ملائمة، والمساعدة في التخطيط للوجبات اليومية بسهولة، إلى جانب التحكم بالأجهزة الذكية، لا سيما في ثلاجات Family Hub، التي تعتبر مركزاً تفاعلياً متطوراً.



وفي ما يتعلق بالمكانس، يأتي الذكاء ليصنع الفارق كل يوم مع تقنيات استشعار تقدم أداء تنظيف عال بقوة شفط فائقة دون الحاجة لاستهلاك الأكياس في بعض الموديلات، عدا عن المسح الفعال بالبخار بأقل تدخل يدوي بالنظر للقدرة على تحديد المسارات، وذلك في انعكاس واضح لالتزام علامة "سامسونج" بتحويل المنزل إلى مساحة أكثر كفاءة وراحة، خاصة بوجود أجهزة الميكروويف ذات السعات الكبيرة التي تنطوي على توزيع حراري متساوٍ لطهي أسرع وأكثر كفاءة.



وضمن فئة أجهزة التلفاز، تقدم الشركة الفرصة لمنح الأمهات وقتاً أكبر لأنفسهن، مع تجربة مشاهدة أكثر ذكاءً عبر عدة تقنيات أهمها Vision AI التي تعزز جودة الصورة والصوت وتتكيف مع البيئة المحيطة وتفضيلات الاستخدام.



وإثراء للحملة، سيكون بانتظار الزبائن سحوبات وجوائز وقسائم شرائية قيمة سواء عند الشراء من المعارض أو عبر المتجر الإلكتروني الذي يقدم هدايا حصرية لأعضائه، بما يجعل تجربة التسوق أكثر متعة وجدوى.



وكانت الشركة قد كشفت عن حملتها عبر فيديو تشويقي وجّه رسالة تقدير للأمهات، كما أكد على أهمية دعمهن في كل جوانب الحياة اليومية. وستتوسع الشركة في حملتها إعلامياً عبر أثير العديد من الإذاعات المحلية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي حيث تتعاون مع نخبة من صناع المحتوى في المنطقة ومنهم زينب الهاشمي والأخوين الششتري وسعد شموط، لتقدم محتوى ملهم لتحويل التكنولوجيا إلى شريك يومي للأمهات.