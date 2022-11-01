"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"تدعو زبائنها لعيش الموسم الكروي في جناحها التفاعلي في تاج مول

الوكيل الإخباري - تنفذ شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" نشاطاً تتواصل من خلاله مع زبائنها والمستهلكين الأردنيين من محبي التكنولوجيا في مجال الترفيه المنزلي، وتقدم لهم عبره فرصة عيش تجربة موديلات محددة من أجهزة التلفاز المبتكرة لديها من علامة "سامسونج"، والتعرف إلى مميزاتها الاستثنائية على أرض الواقع، وذلك ضمن جناح خاص تقيمه في قلب تاج مول، خلال الفترة ما بين يوم الخميس الموافق للسابع والعشرين من شهر تشرين الأول 2022 وحتى يوم السبت الموافق للخامس من شهر تشرين الثاني 2022.

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وتقدم "سامسونج" الفرصة للزوار للاستمتاع بالعديد من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية ضمن جناحها الذي يحمل شعار:“GO BIG”، والذي تم تصميمه بأسلوب ومع عناصر تعكس أهم ميزات شاشات أجهزة التلفاز لديها، والمتمثلة في القياسات الكبيرة التي توفر عرضاً يكاد يكون أقرب إلى الحقيقة، والتي تلبي طموحات كل من متابعي الموسم الكروي لعام 2022 وهواة الألعاب الإلكترونية، متسماً بابتكاريته على شكل ملعب كرة قدم يتوسطه كرة قدم كبيرة ويد حارس مرمى كبيرة، وإلى جانبه غرفة ترفيه مزودة بشاشات وأجهزة تلفاز "سامسونج".



وتتيح "سامسونج" لزوار جناحها إمكانية ممارسة ألعاب تسديد الكرة باتجاه المرمى في الملعب، وتجربة ممارسة ألعاب كرة القدم على أجهزة X-Boxالمتصلة بأجهزة تلفاز سامسونج الكبيرة بما فيها جهاز تلفاز Crystal UHD قياس 85 بوصة، وجهاز تلفازNeo QLED قياس 75 بوصة، بالإضافة إلى جهاز تلفازNeo QLED 8K قياس 75 و85 بوصة.



هذا وسيتمكن الزوّار من التعرف على حملات العروض والخصومات الاستثنائية التي تقدمها الشركة للزبائن والمستهلكين في السوق الأردنية، والتي سيتمتع زبائن "سامسونج" من خلالها بفرصة اقتناء ما يحلو لهم من الأجهزة المنزلية الرقمية، والأجهزة السمعية والبصرية، وأجهزة الترفيه المنزلي المتنوعة.

وقد حرصت الشركة على تنفيذ هذا النشاط لتعكس مدى التكامل بين خطط الشركة الفنية والتسويقية والترويجية الإبداعية مع منتجات "سامسونج" المتميزة بابتكاريتها، والتي أهلت الشركة لتصدر تصنيف الشركات العالمية المُصنّعة لأجهزة التلفازلـ16 عاماً على التوالي.