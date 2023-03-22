"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تزود صحيفة الغد بشاشة LED الخارجية الرقمية الذكية

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أبرمت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" اتفاقية تزود معها صحيفة الغد بشاشة LED الخارجية الرقمية الذكية، لغايات تنفيذ الحملات الإعلانية والتسويقية الخاصة بالصحيفة وبالمكتب العربي للإعلان "ATD"، الذي يعد إحدى شركات مجموعة عليان المالكة والمشغلة للصحيفة ولمنصة التي تُعنى بتقديم حلول الإعلانات الرقمية المبرمجة على مستوى المنطقة لناشري المواقع الإلكترونية والمعلنين من العملاء والوكالات الإعلانية.وتستهدف الاتفاقية إلى جانب تزويد الصحيفة والمنصة بالشاشة المخصصة لقطاع الأعمال، قياس 3.84x11.52م، والتي تتميز بجودة الصورة في مختلف ظروف الإضاءة وبالتصميم المقاوم للعوامل الجوية، فضلاً عن القابلية الكبيرة للتخصيص لتقديم محتوى نابض بالديناميكية دون تشويش أو تقطع، تولّي مهمة تنفيذ تركيب وتشغيل الشاشة على دوار المقصورة الملكية بمطار الملكة علياء الدولي، وذلك من خلال وبالتعاون مع شركة MixGT – شركة تكنولوجيا الأجيال المتنوعة – وكيل شركة سامسونج المعتمد للشاشات الرقمية الذكية لقطاع الأعمال.وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس وحدة العرض المرئي لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، أحمد الرمحي: "فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية التي تجمع أقطاب قطاع الإعلان والمحتوى التسويقي الرقمي، والتي نثق بأنها ستسهم في الارتقاء بسويته، وتقدم نموذجاً يحتذى به ويؤكد من جديد على مكانة كل أطراف الاتفاقية كل في مجاله. نتطلع في سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي للبناء على هذا التعاون الذي نشيد عبره بالثقة الكبيرة بنا وبمنتجات علامة سامسونج من شاشات LED، التي تواصل ريادة سوق الشاشات العالمية وحلول الإعلان الرقمي، والتي تناسب أي نوع من الأعمال."ومن جهته، علّق المدير العام لمكتب ومنصة "ATD"، محمد سرور قائلاً: "يسعدنا التهعاون مع "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" لتعزيز قدراتنا الإعلانية وتزويد عملائنا بحلول تسويقية مبتكرة وديناميكية تتماشى مع نهجنا القائم على التكنولوجيا. نثق بأن شاشات LED الخارجية الرقمية المضاءة، ستمكننا من الوصول إلى جمهور أوسع وتقديم رسائل مؤثرة في الوقت الفعلي، وهو ما سيعود بالنفع علينا وعلى شبكة عملائنا."أما المدير العام لشركة MixGT، أمجد جبر فقد ثمن الثقة العالية الممنوحة للشركة من قبل كل من "سامسونج" ومكتب ومنصة "ATD"، كما عبر عن سعادته بأن تكون شركته جزءاً من هذا المشروع، الأمر الذي يبرهن على الكفاءة التي تتمتع بها الشركة، والتي تقف وراء سجلها الحافل بالمشاريع الناجحة.ويشار إلى أن "سامسونج المشرق العربي" تقدم العديد من الحلول الموجهة لخدمة القطاع المؤسسي، والتي يمكن الاطلاع عليها ومعرفة المزيد حولها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع المشاريع والأعمال B2B في أسواق المشرق العربي. أما المكتب العربي للإعلان، فيقدم للناشرين والمعلنين حلولاً إبداعية قائمة على البيانات الضخة المفتوحة مع قنوات عدة تسهل التوجه للجمهور المستهدف.