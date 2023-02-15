"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تساعدك في التحضير للاحتفال بعيد الأم وتسوق أفضل الهدايا مع حملة خصوماتها وعروضها المغرية

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"حملتها السنوية لعروض عيد الأم 2023 التي تعد الأفضل في المملكة، والتي تعد امتداداً لحملات السنوات السابقة، لكن مع خصومات لا تفوت تصل نسبتها لغاية 33% عند شراء موديلات مختارة من أجهزة التلفاز وأجهزة الترفيه المنزلي وموديلات محددة من الثلاجات والأجهزة المنزلية الرقمية.

ومع شعارها لهذا العام، "خليك المفضل عند ماما"، تتيح الشركة للمستهلكين الفرصة للتخلص من الحيرة لدى شراء الهدية المناسبة بانتقائها من علامة سامسونج، والتي تستفيد منها أمهاتهم، كما يستفيد مشتروها مع الخصومات والهدايا التي تضاهى.

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ويمكن للمستهلكين والزبائن الاستفادة من الحملة وشراء أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الرقمية وفقاً لهذه العروض والخصومات حتى الثاني والعشرين من آذار المقبل عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط:https://shop.samsung.com/jo، فيما يمكنهم الاستفادة منها وشرائها حتى الثلاثين من آذار المقبلعبر مختلف نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في أنحاء المملكة.



وتقدم الشركة ضمن الحملة لدى الشراء من معارض الشركة ومعارض وكلائها وموزعيها، خصماً كبيراً على أجهزة تلفاز The Sero بالشاشة الدوارة قياس 43 بوصة مع اشتراك مجاني لمدة عام كامل في منصة شاهد VIP، فيما تقدم مع الخصم على أجهزة تلفاز The Frame قياس 65 و75 بوصة اشتراكاً مجانياً لمدة عام كامل في منصة شاهد VIP واشتراكاً مجانياً لمدة عام كامل في متجر اللوحات الفنية الخاص بالشركة وسماعات Sound Tower MX-T70، هذا بالإضافة لخصم على أجهزة تلفاز NewQLED 8K قياس 65 و75 بوصة معزز باشتراك مجاني لمدة عام كامل في منصة شاهد VIP وسماعات Sound Tower MX-T70.



أما بالنسبة للمشترين عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore، فسيحصلون عند شرائهم لأي من أجهزة تلفاز Crystal UDH وUHD 4k وQLED 4KوNewQLED 8K أو سماعات Sound Bar وسماعات Sound Towerالتي تشملها الحملةبطرازات متوفرة حصرياً عبر المتجر، على قسائم مجانية تصل قيمتها لغاية 279 دينار وضمان إضافي لمدة عام على هذه الأجهزة، بالإضافة للخصم عليها.



وفيما يتعلق بعرض الشركة لست الحبايب على الأجهزة المنزلية الرقمية، فإنها تهدي من يشتري ثلاجة الباب الفرنسي سعة 593 لتر، غسالة تحميل أمامي سعة 11 كغم، كما تقدم خصماً لغاية 43% على ثلاجات جنباً إلى جنب وثلاجات الفريز السفلي وثلاجات الفريزر العلوي وغسالات ونشافات التحميل الأمامي والفريزرات المنفصلة وأفران الميكروويف الحرارية، بالإضافة لخصم لغاية 30% على ثلاجات Bespoke القابلة للتخصيص، مع ضمان مجاني ممتد لدى الشراء حصرياً عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore.



وتعد حملة عيد الأم من "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مثالاً آخر على سعي الشركة لتظل حاضرة مع الأردنيين في مختلف المناسبات، وعلى تفانيها في تقديم الأفضل لهم ولزبائنها منهم، بما لا يقتصر على منتجات علامة سامسونج المبتكرة المتسمة بوظائفها العملية وموثوقيتها وتوفيرها للطاقة وعمرها الافتراضي الطويل، بل وبما يشمل العروض التي يتم تنويعها وإثراؤها باستمرار.