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السبت، 24-09-2022 01:18 م

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطرح هاتفي Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4رسمياً في السوق المحلية

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"عن طرح هاتفيّ Galaxy Z Fold 4 وGalaxy Z Flip 4، محلياً في السوق الأردنية، متيحةً إياهما للشراء أمام الزبائن والمستهلكين عبر معارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة، أو عبرمتجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه من خلال الروابط: https://www.samsung.com/levant_ar/smartphones/galaxy-z-fold4/ أو

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https://www.samsung.com/levant_ar/smartphones/galaxy-z-flip4/

 

وبهذه المناسبة، ستقدم سامسونج لكل من يبادر بشراء هواتفها الجديدة القابلة للطي Galaxy Z Fold 4، الذي يتوفر بذاكرة داخلية تبلغ سعتها 512 جيجابيت، بحزمة مكونة من سماعة Galaxy Buds Live، وشاحن سيارة لاسلكي متنقل، وغطاء هاتف يحتوي على قلم سامسونج S Pen، فيما سيحظى من يشتري هاتف Galaxy Z Flip 4، الذي يتوفر بذاكرة داخلية تبلغ سعتها 512 جيجابيت، بحزمة مكونة من سماعة Galaxy Buds Live، وغطاء سيليكون للحماية، بالإضافة إلى شاحن سيارة متنقل بقوة 40 واط، مع إمكانية ترقية الذاكرة الداخلية لغاية 512 جيجابيت.

وإثراءً لعرضها المميز، تقدم سامسونج خصماً تصل نسبته لغاية 77% على تكلفة إصلاح أعطال الشاشة لأول مرة عند شراء أي من الهاتفين.

ويشار إلى أن سامسونج قامت بالكشف عن هاتفيّ Galaxy Z Fold 4 وGalaxy Z Flip 4، عالمياً خلال حدث Samsung Galaxy Unpacked، الذي أقيم في ولاية نيويورك الأمريكية، خلال شهر آب الماضي، والذي دشنت سامسونج معه الفصل التالي في ابتكاراتها من الأجهزة القابلة للطي من الجيل الرابع.


ومن الجدير بالذكر بأن كلا الهاتفين صمّما بدقة متناهية لتقديم تجربة مُحسّنة لضمان حصول كل مستهلك على الهاتف الذي يناسب احتياجاته. حيث يعتمد هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 4 على نجاح عامل الشكل المتميز، مع إضافة ميزات رئيسية، بما في ذلك تجربة الكاميرا المطورة، واستخدام بطارية أكبر، وفرص التخصيص الأوسع، مع الحفاظ على تصميمه فائق الصغر.

 

أمّا هاتف Galaxy Z Fold4، فإنه يفتح إمكانات جديدة للمستخدمين، من خلال تقديم تجربة الهاتف الذكي الأكثر شمولاً من سامسونج، فضلاً عن تقديم تصميم متغير الشكل، وشاشات توفر متعة غامرة، يضاف إليها الميزات المتعددة الأخرى التي تتيح للمستخدم القيام بمهام ترقى إلى تجربة الحاسوب الشخصي، وتقنية الكاميرا المتقدمة ومعالجات الأجهزة المحمولة القوية.

 




 

 


 

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