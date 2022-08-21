"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق ثلاجة Bespoke العصرية في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن إطلاق ثلاجة Bespoke العصرية في الأردن والتي سبق أن تم الكشف عنها في معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2022 وحدث Bespoke Home 2022 في السابع من شهر تموز الماضي، وذلك لإدخال هذا المفهوم في عدد من أنواع الثلاجات الرئيسية التي تباع في السوق الأردنية، والتي يمكن معرفة المزيد عنها من خلال زيارة الرابط التالي: https://shop.samsung.com/jo_ar/bespoke-refrigerators.

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الثلاجة الجديدة تتوفر بأحجام مختلفة وذلك حسب طلب المستهلكين، حيث يمكنهم الطلب أن تكون بباب واحد أو بابين أو ثلاثة أبواب وحتى 6 أبواب أو أكثر، لتوسع من خلالها تشكيلة منتجاتها وفق مفهوم "Bespoke".

ويمثل الخط الجديد أفضل ما تقدمه سامسونج، حيث يجمع بين التصميمات المناسبة للأذواق الشخصية، والتقنيات الفريدة التي تلهم على التوصل إلى طرق جديدة تمامًا للحياة. ومع وجود هذه الثلاجة كعنصر أساسي، سيتمكن المستهلكون في المملكة من تخصيص ديكورات منازلهم لاستكمال أسلوبهم الشخصي.

تتوافر ثلاجة Bespoke من سامسونج في مجموعة من الأحجام والألوان، وتوفر خصائص هذا المفهوم بتصميم أملس في واجهتها الأمامية المسطحة، لتقدم نوع الثلاجة المفضل لدى المستهلكين في السوق المحلي. ويضمن التوسع في تشكيلة ثلاجات Bespoke الحالية، بما في ذلك ثلاجة الفريزر السفلي، وفريزر الباب الواحد القابل للتحويل إلى مبرد.



ومع وجود 4 ألوان ونوعين من المواد المستخدمة، وهي الزجاج المصقول والمعدن الفخاري، تتميز ثلاجة Bespoke بوجود العديد من الألوان المستخدمة في موديلاتها عالمياً. وفي الموديلات الزجاجية، تشتمل قائمة الألوان الجديدة المتوفرة في السوق الأردنية على الأبيض، والأسود، والكحلي الزجاجي، واللون البيج بالمعدن الفخاري.



ولمساعدة العائلات على تخزين وجباتهم والحفاظ عليها بشكل أفضل، تأتي ثلاجة Bespoke معززة بأحدث ابتكارات التخزين والتبريد من سامسونج. الثلاجة العصرية الجديدة تعتمد على تقنيات تبريد سريع ستذهل المستخدمين، حيث تتميز بقوة الأداء مع التبريد السريع والتجميد الفائق عند الطلب. ثلاجة Bespoke حاصلة على تصنيف الطاقة A+ في فاعلية توفير الطاقة وفقاً للمعايير الأوروبية، بالإضافة إلى احتوائها على خاصية التبريد الشامل، والتبريد والتجميد السريع، إضافة إلى وجود الباب القابل للعكس.



كما وفرّت سامسونج إمكانية دمج الثلاجات وضبط إعداداتها بمرونة، حيث تسمح ثلاجة Bespoke باختيار أنواع المنتجات وألوانها وخاماتها التي تلائم ذوق واحتياجات مستخدميها، من خلال البدء بوحدة واحدة ثم إضافة وحدات Bespoke جديدة بدلاً من استبدال الوحدة التي يمتلكونها، مما يساعد على إطالة دورة حياة الجهاز بفعالية، وأيضاً من خلال إتاحة الفرصة لهم لتصميم الثلاجة باللون والحجم الذي يناسبهم، واختيار التصميم الداخلي الأنسب ونوع الثلاجة المناسبة لاحتياجاتهم بالتصميم والألوان والمواد التي تناسب ذوقهم.



ثلاجة Bespoke العصرية من سامسونج إلكترونيكس متوفرة لدى كافة نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة جميع معارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة.



وللمزيد من المعلومات حول مجموعة منتجات Bespoke، يرجى زيارة: https://samsung.com/bespoke و https://shop.samsung.com/jo_ar/bespoke-refrigerators





