الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع عدد زوار البترا 51% خلال الشهور الـ7 من العام الحالي

الملك سيشارك في لقاء قمة في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين

البلبيسي: لا إجراءات صحية جديدة مرتبطة بعودة المدارس

سانا: مقتل شرطي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

شكاوى من تأخر رواتب موظفي الخدمات بمستشفى البشير

خبير يقترح تخفيض ضريبة المحروقات وتعليق الضرائب 5 أشهر في الأردن

ارتفاع حجوزات المزارع 20% بالتزامن مع احتفالات التوجيهي

بعد حادثة حريق منزل الرصيفة.. خبير يوضح أبرز أسباب حرائق التماس الكهربائي

الخدمات الطبية تحدد موعد عقد امتحان التصنيف الفني للمهن الطبية المساندة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البلجيكي

الأحد، 21-08-2022 09:37 ص

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق ثلاجة Bespoke العصرية في الأردن

Screen Shot 2022-08-14 at 9.24.01 AM


الوكيل الإخباري - أعلنت "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن إطلاق ثلاجة Bespoke العصرية في الأردن والتي سبق أن تم الكشف عنها في معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2022 وحدث Bespoke Home 2022 في السابع من شهر تموز الماضي، وذلك لإدخال هذا المفهوم في عدد من أنواع الثلاجات الرئيسية التي تباع في السوق الأردنية، والتي يمكن معرفة المزيد عنها من خلال زيارة الرابط التالي: https://shop.samsung.com/jo_ar/bespoke-refrigerators.

اضافة اعلان


الثلاجة الجديدة تتوفر بأحجام مختلفة وذلك حسب طلب المستهلكين، حيث يمكنهم الطلب أن تكون بباب واحد أو بابين أو ثلاثة أبواب وحتى 6 أبواب أو أكثر، لتوسع من خلالها تشكيلة منتجاتها وفق مفهوم "Bespoke".
ويمثل الخط الجديد أفضل ما تقدمه سامسونج، حيث يجمع بين التصميمات المناسبة للأذواق الشخصية، والتقنيات الفريدة التي تلهم على التوصل إلى طرق جديدة تمامًا للحياة. ومع وجود هذه الثلاجة كعنصر أساسي، سيتمكن المستهلكون في المملكة من تخصيص ديكورات منازلهم لاستكمال أسلوبهم الشخصي.
تتوافر ثلاجة Bespoke من سامسونج في مجموعة من الأحجام والألوان، وتوفر خصائص هذا المفهوم بتصميم أملس في واجهتها الأمامية المسطحة، لتقدم نوع الثلاجة المفضل لدى المستهلكين في السوق المحلي. ويضمن التوسع في تشكيلة ثلاجات Bespoke الحالية، بما في ذلك ثلاجة الفريزر السفلي، وفريزر الباب الواحد القابل للتحويل إلى مبرد.


ومع وجود 4 ألوان ونوعين من المواد المستخدمة، وهي الزجاج المصقول والمعدن الفخاري، تتميز ثلاجة Bespoke بوجود العديد من الألوان المستخدمة في موديلاتها عالمياً. وفي الموديلات الزجاجية، تشتمل قائمة الألوان الجديدة المتوفرة في السوق الأردنية على الأبيض، والأسود، والكحلي الزجاجي، واللون البيج بالمعدن الفخاري.


ولمساعدة العائلات على تخزين وجباتهم والحفاظ عليها بشكل أفضل، تأتي ثلاجة Bespoke معززة بأحدث ابتكارات التخزين والتبريد من سامسونج. الثلاجة العصرية الجديدة تعتمد على تقنيات تبريد سريع ستذهل المستخدمين، حيث تتميز بقوة الأداء مع التبريد السريع والتجميد الفائق عند الطلب. ثلاجة Bespoke حاصلة على تصنيف الطاقة A+ في فاعلية توفير الطاقة وفقاً للمعايير الأوروبية، بالإضافة إلى احتوائها على خاصية التبريد الشامل، والتبريد والتجميد السريع، إضافة إلى وجود الباب القابل للعكس.


كما وفرّت سامسونج إمكانية دمج الثلاجات وضبط إعداداتها بمرونة، حيث تسمح ثلاجة Bespoke باختيار أنواع المنتجات وألوانها وخاماتها التي تلائم ذوق واحتياجات مستخدميها، من خلال البدء بوحدة واحدة ثم إضافة وحدات Bespoke جديدة بدلاً من استبدال الوحدة التي يمتلكونها، مما يساعد على إطالة دورة حياة الجهاز بفعالية، وأيضاً من خلال إتاحة الفرصة لهم لتصميم الثلاجة باللون والحجم الذي يناسبهم، واختيار التصميم الداخلي الأنسب ونوع الثلاجة المناسبة لاحتياجاتهم بالتصميم والألوان والمواد التي تناسب ذوقهم.


ثلاجة Bespoke العصرية من سامسونج إلكترونيكس متوفرة لدى كافة نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة جميع معارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة.


وللمزيد من المعلومات حول مجموعة منتجات Bespoke، يرجى زيارة: https://samsung.com/bespoke و https://shop.samsung.com/jo_ar/bespoke-refrigerators

 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ara

البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي

4

زين تقيم بطولة "جيلنا" لإقليم الجنوب في العقبة

bioo

بيولاب ينشر بحثاً تحليلاً عن آلية إنتشار "فيروس كورونا" في الأردن والمنطقة في واحدة من أعرق المجلات العلمية في العالم

GetAttachment

اتفاقية تعاون بين "نوى" وجمعيّة همّتنا

a31275ba-4cb1-473a-a1a7-1c3b09c29192

مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة قطع الغيار الأصلية والمكفولة

20220818140846

4 متسابقين جُدد ينضمون إلى زملائهم في نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2022

أخبار متعلقة
Markazia Toyota - OffScape Image 1

"المركزية تويوتا" تُحيي مسار أوف سكيب مجدّدًا بفعالية تجمع عُشّاق سيارات الدفع الرباعي من الشباب والعائلات

a

"البوتاس العربية" تكرم المعايطة والفناطسة لفوزهما بمنصبي الرئيس ونائب الرئيس للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن

WhatsApp Image 2022-08-02 at 10.24.07 AM

محاضرة تفاعلية حول "واقع السلامة المرورية في الأردن" في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

Bassem Khalil Al Salem- image

مجموعة كابيتال بنك تعلن إتمام إجراءات اكتتاب63 مليون سهم من رأسمال المجموعة لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة

EMARA

شركة كليرترب - أفضل شركة حجز طيران في الٍإمارات والوطن العربي

129309-Digital Screens

جامعة مؤتة تكرم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لجائزة مؤتة للريادة والابتكار