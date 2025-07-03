"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تطلق حملة الطلب المسبق على ثلاجة Family Hub مع هدايا قيمة حصرية

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي عن انطلاق حملتها للطلب المسبق على تشكيلة 2025 من ثلاجات Family Hub التي تمتاز بتقنيات متقدمة تعكس روح الابتكار وجودة الأداء التي تتميز بها علامة "سامسونج". اضافة اعلان





وتأتي هذه الحملة التي تتواصل حتى الرابع عشر من شهر تموز، حرصاً من الشركة على تمكين عملائها في الأردن من مواكبة احتياجات فصل الصيف الذي يشهد زيادة في الاعتماد على حلول تبريد وحفظ الطعام، وذلك بكفاءة أعلى وتجربة أكثر راحة، مع مكافأة قيمة عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني ومتجر سامسونج الإلكتروني؛ حيث سيتم منح المشترين الأوائل هاتف Galaxy S25 Ultra.



وتمتاز ثلاجة Family Hub الجديدة بتصميمها العصري ومقابضها المدمجة وتقنياتها الذكية التي ترتقي بتجربة المستخدم إلى مستوى غير مسبوق، حيث أنها تجمع بين السعة الكبيرة التي تصل إلى 634 لتراً، ونظام التبريد الثلاثي Triple Cooling، وخاصية Cool Select، مما يحافظ على نضارة الأطعمة لأطول فترة ممكنة.



وقد تم تزويد الثلاجة بميزة AI Vision Inside التي تسمح للمستخدمين برؤية محتويات الثلاجة دون فتح الباب، حيث أنها مجهزة بشاشة لمس قياس 21.5 بوصة، مما يتيح التحكم بالتطبيقات، وإدارة الملاحظات، وتشغيل الموسيقى، ومزامنة التقويم العائلي، إلى جانب العديد من وظائف المطبخ الذكي. وتوفر الثلاجة موزع مياه أوتوماتيكي، مع صانع ثلج مزدوج، فضلاً عن كونها تتضمن رفوفاً مرنة ومساحة قابلة للتخصيص لتلبية مختلف الاحتياجات اليومية، إلى جانب القدرة على التكامل الذكي مع المنزل عبر منصة SmartThings.



وتعد الكفاءة في استهلاك الطاقة من أبرز مزايا ثلاجة Family Hub الجديدة، حيث تم تزويدها بتقنية AI Energy Mode التي تتيح مراقبة وتحسين استهلاك الطاقة تلقائياً بناء على نمط الاستخدام، كما أنها تعمل بتقنية الضاغط العاكس الرقمي التي توفر تبريداً فعالاً بأقل قدر من الضجيج والطاقة، كما تسهم في إطالة عمر الثلاجة، ما يجعلها خياراً موفراً وذكياً، فضلاً عن القيم المضافة التي توفرها والتي يعد من أهمها الكفالة المجانية الطويلة التي تصل مدتها إلى 20 سنة على محرك الضاغط المعروف بموثوقيته واعتماديته العالية.