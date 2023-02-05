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الأحد، 05-02-2023 10:57 ص

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق حملة الطلب المسبق على هواتف سلسلة Galaxy S23 مع مجموعة من الهدايا المميزة للمشترين الأوائل

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة الطلب المسبق على هواتف سلسلة Galaxy S الجديدة لعام 2023، متيحة الفرصة أمام عشاق السلسلة ليكونوا أول من يقتني أي من الإصدارات الثلاثة منها، هاتف Galaxy S23 ، وهاتف Galaxy S23 +، وهاتف Galaxy S23 Ultra، بمنتهى السهولة واليسر عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore أو عبر معارض موزعيها ووكلائها الرسميين ونقاط البيع المعتمدة في المملكة.

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وسيكون بإمكان مترقبي هواتف سلسلة Galaxy S التي ستبهرهم بقدرتها على تعزيز إمكاناتهم والارتقاء بها إلى مستويات مذهلة كل يوم مع التجربة المطلقة التي تمنحهم إياها مع معايير جديدة، التقدم بطلباتهم اعتباراً من الخميس الموافق 02 شباط الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 23 شباط أو حتى نفاد الكمية.


وتهدي سامسونج المشترين الأوائل لهاتف Galaxy S23 Ultraامتياز الحصول على سعة ذاكرة 512 جيجابيت بسعر ذاكرة 256 جيجابيت وساعة Galaxy Watch5.
وفيما يتعلق بالمشترين الأوائل عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore، فسيحصلون على قسيمة شرائية بقيمة 215 ديناراًأردنياً لشراء إكسسوارات سامسونج والأجهزة القابلة للارتداء، بالإضافة إلى 3% من رصيد المشتري من نقاط المكافآت الخاصة به على متجر سامسونج الإلكتروني عند شراء هاتف Galaxy S23 Ultra، بالإضافة إلى مضاعفة سعة الذاكرة من 256 جيجابيت إلى 512 جيجبايت مجاناً.


هذا وسيحصل مشترو هاتف Galaxy S23+ على قسيمة شرائية بقيمة 195 ديناراً أردنياً لشراء الإكسسوارات والأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج، بالإضافة إلى 3% من رصيد المشتري من نقاط المكافآت الخاص به على متجر سامسونج الإلكتروني.


وتعزيزاً لهذه التجربة، تقدم سامسونج للمشترين الأوائل لهاتف Galaxy S23 باللونين الأسود أو الأخضر المتوفرين حصرياً على متجر سامسونج الإلكتروني eStore، مضاعفة سعة الذاكرة من 128 جيجابيت إلى 256 جيجبايت، بالإضافة إلى غطاء واقي مجاني.

 




 

 


 

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