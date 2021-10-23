سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق عرضاً بخصم مميز على أجهزة غسالات الملابس الذكية

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن إطلاق عرض خصومات مميزة تصل قيمتها لغاية 20% على مجموعة مختارة من غسالات الملابس ومجففات الملابس الذكية، وذلك عند التسوّق والشراء عن طريق مختلف نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في جميع مدن ومحافظات المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني "eStore" الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: (shop.samsung.com/jo) و(https://shop.samsung.com/jo/Products/Home-Appliances/Washers-and-Dryers/c/HA02).

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وتتيح "سامسونج" خصوماتها المميزة حتى نهاية العام الجاري، لتمنح المستهلكين وعشاق علامتها في المملكة الفرصة بالاستفادة من الحملة قبل بدء موسم الشتاء.



هذا وتتميز غسالات ومجففات الملابس التي تتضمنها الحملة، بالعديد من المميزات التي يعد من أبرزها انخفاض الضوضاء أثناء التشغيل بفضل محركاتها العاكسة الرقمية التي تقدم أداءً أكثر هدوءاً، والتي تأتي مع كفالة تصل مدتها لـ10 سنوات نظراً للموثوقية العالية التي يمتاز بها المحرك.



ومن أهم ما يمكن الاستفادة منه في مجففات الملابس احتوائها على تقنية Heatpump التي توفر طريقة فعالة من حيث استهلاك الطاقة، وحماية الملابس من التجعد نظراً للآلية اللطيفة المعتمدة في تجفيفها، فضلاً عن احتوائها على دورة البخار الصحي للنظافة العميقة، وعلى تقنية الغسيل بالبخارAir Wash للقضاء على مسببات الحساسية والروائح الكريهة.

وتقدم مجففات الملابس من سامسونج للمستخدمين دورات برامج تصل إلى 14 برنامجاً فيما تصل في البعض الآخر إلى 17 برنامجاً، يمكن اختيار المناسب منها للاعتماد عليه.



أما غسالات الملابس، فتتميز باحتوائها على تقنية AddWash التي تسمح بإضافة المزيد من الملابس المراد تنظيفها أو شطفها أو تجفيفها للغسالة بشكل سهل وسريع بعد بدء دورة الغسيل بالفعل، مقدمةً نظافة فائقة للملابس والغسالات، حتى في درجات الحرارة المنخفضة لاحتوائها على تقنية Eco Bubble التي تدمج مسحوق التنظيف بالماء والهواء، لتولّد فقاعات تخترق الأقمشة بشكل أعمق وأسرع بـ 40 مرة من المزيج العادي للماء والمنظفات، بالإضافة إلى توفير استهلاك الطاقة.

كذلك، فإن الغسالات التي تتضمنها الحملة تتسم بتصميمها مع تقنية التعقيم بالبخار Hygiene Steam التي تعمل على القضاء على الفيروسات والجراثيم والبكتيريا ومسببات الحساسية للجلد بنسبة 99.9 %.

وسيتمتع المستخدمون مع نمط الذكاء الاصطناعي AI بتجربة غسيل أكثر سهولة؛ حيث يتم عرض دورة الغسيل الأكثر استخداماً من خلال حفظ عادات المستخدم والأكثر تكراراً.



ويمكّن تطبيق SmartThings المستخدمين من مزامنة أجهزتهم المنزلية بما فيها غسالة الملابس وربطها ببعضها البعض، كما أنه يعمل كجهاز تحكم عن بعد، بالإضافة لتقديمه لنصائح وتوصيات بشأن دورة الغسيل المثلى، وبالتالي تمكين المستخدمين من إدارة أوقات انتهاء الغسيل.

أما خاصية Auto Cycle Link فتتيح إمكانية ربط الغسالة والمجففة حيث يوصى بدورة التجفيف الأنسب بعد اكتمال الغسيل مباشرة.



ومن الجدير بالذكر بأن هذه الحملة تعد واحدة من حملات الشركة التي تعنى بتسهيل عمليات الشراء على المستهلكين في شراء حاجياتهم عن طريق الإنترنت ونقاط البيع.