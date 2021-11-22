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الإثنين، 22-11-2021 03:04 م

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق عروض Black Friday في الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن إطلاقها لعروض Black Friday في الأردن، حيث ستبدأ مرحلة العروض الفعلية خلال الفترة من 19 تشرين الثاني، وتستمر لمدة 12 يوم متتالي حتى تاريخ 30 تشرين الثاني، بإستثناء العروض على أجهزة تلفاز سامسونج والتي ستستمر حتى الخامس من شهر كانون الأول القادم.

وكشفت سامسونج عن عروض لا تضاهى وخصومات كبيرة تصل لغايه 35% على تشكيلة كبيرة من أجهزتها المميزة، وحتى نفاد الكمّية. ووفقاً لسامسونج؛ فإن الخصومات على أجهزة تلفازسامسونج تصل إلى 35%، حيث سيدخل أي عميل يقوم بشراء أي جهاز تلفازمن سامسونج خلال فترة العروض من خلال متجر سامسونج الإلكتروني أو من خلال أقرب نقطة بيع السحب لربح جائزة من بين أكثر من  400 جائزة قيّمة، والجوائز هي: جهاز العرض بخاصية الليزر الثلاثي The Premiere بدقة4K، هاتفGalaxy Z Fold3 ، شاشة ألعاب 27 بوصة Odyssey G7، وسماعات Soundbar.

بالإضافة إلى ذلك، طرحت سامسونج مجموعة من الخصومات المميزة على العديد من أجهزتها المختلفة على متجرها الإكتروني و نقاط البيع ، حيث أعلنت عن خصومات مميزة تصل الى 25% على أجهزة الصوت الـ Soundbars، وخصومات تصل الى 20% على غسّالات ونشّافات سامسونج، وخصومات تصل إلى 18% على ثلّاجات سامسونج فقط عند شرائها من أقرب نقطة بيع (الخصومات على ثلاجات سامسونج لا تتضمن الشراء من الموقع الإلكتروني).

كما قدّمت سامسونج قسيمة إلكترونية مجّانية لكل عميل عند شرائه أي هاتف ذكي من سامسونج من فئات Galaxy M, Galaxy A, Galaxy S، حيث يمكن استبدال القسيمة من خلال متجر سامسونج الإلكتروني.

ويمكن للعملاء في الأردن الإطلاع على أفضل عروض Black Friday من سامسونج والإستمتاع بتجربة تسوق سهلة وممتعة من خلال زيارة متجر سامسونج الإلكتروني، أو زيارة الفروع والمعارض المعتمدة لدى شركة سامسونج والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

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