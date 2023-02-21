الثلاثاء 21-02-2023
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الثلاثاء، 21-02-2023 11:09 ص

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق نشافات ملابسBespoke العصرية في الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلنت "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن إطلاق نشافة ملابس Bespoke العصرية في الأردن، وذلك لتوسيع وتنويع تشكيلة منتجاتها وفق مفهوم "Bespoke" التي تباع في السوق الأردنية عبر كافة نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة جميع معارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة.

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ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول النشافة بزيارة الرابط: نشافة التحميل الأمامي، 9 كغ، 17 برنامج A+++ أسود | سامسونج المشرق العربي (samsung.com).
وتتميز نشافة الملابس ذات التحميل الأمامي بسعة 9 كغ والتي تحتوي على 17 برنامجاً من سامسونج، بتقنية المضخة الحرارية Heatpump التي تقدم طريقة فعالة للحفاظ على الطاقة وتوفير التكلفة، والتي حصلت على تصنيف كفاءة استهلاك الطاقة A+++‎ لأنها تستخدم غاز R290 لتسخين الهواء عوضاً عن السخان الكهربائي، وإعادة تدوير الهواء الدافئ لتجنب إهدار الطاقة.


ويقدم المحرك الرقمي العاكس Digital Inverter في النشافة والذي يأتي بكفالة سنوية تصل مدتها إلى 20 سنة بدلاً عن 10 سنوات، أداء قوياً وبهدوء بفضل تكنولوجيا العاكس الرقمي.

 

ومن خلال نشافتها، تقدم الشركة الفرصة للمستخدمين للحصول على ملابس غير مجعدة، مختصرة بذلك عبء الكي، وذلك بفضل خيار منع تجعّد الملابس Wrinkle Prevent الذي ما أن تنتهي دورة التجفيف، سيدير الحوض بشكل متقطع دون حرارة لفترة تصل إلى 180 دقيقة بحيث لا تبقى الملابس في مكان واحد لفترة طويلة على درجة حرارة ساخنة وهو ما يمنع تجعّد الأنسجة.


ويمكن للمستخدمين تجفيف الملابس دون تأخير، حيث تستطيع دورة التجفيف السريع في 35 دقيقة Quick Dry 35' تجفيف حمولة ملابس صغيرة بوزن 1 كجم بدرجة حرارة عالية، ليتسنى للمستخدمين ارتداؤها خلال 35 دقيقة.
هذا وتتمتع النشافة بالقدرة على التخلص من 99.9% من البكتيريا عبر ضخ الهواء بدرجة حرارة عالية أثناء تجفيف الملابس وأقمشة المفروشات ودُمى الأطفال المحشوة، باستخدام دورة العناية الصحية Hygiene Care التي تعمل على تعقيم العناصر الجافة والمبللة على حد سواء، دون التأثير على أداء التجفيف.


وبفضل الباب القابل للانعكاس يمكن تخصيصالاتجاه الذي يودّ المستخدم فتح الباب نحوه، بما يتناسب مع تصميم المنزل، حيث يمكن تغيير اتجاه فتح الباب بما يناسب موقع نشافة الملابس وما يوجد حولها دون أن يعيق الحركة ودون أن يشكل موقع الجدران أية مشكلة.

 

وبفضل لونه الشفاف يمكن للمستخدم مشاهدة ما بداخل نشافة الملابس من سامسونج في الوقت الفعلي وأثناء التشغيل.
ومن الجدير بالذكر أن النشافة مزودة أيضاً بخاصية الاتصال بالإنترنت من خلال شبكة الـWiFi، الأمر الذي يمكّن المستخدم من الاستفادة من خاصية الـAI Control  والاستفادة من  تطبيق الذكاء الاصطناعي SmartThings الذي يتيح للمستخدم تجفيف الملابس بأسلوبه الخاص وبطريقة فعالة وخالية من المتاعب؛ فعبر تحليل أنماط الغسيل المتبعة من قبل المستخدم، توفر خدمة العناية بالملابس "Clothing Care" توصيات ونصائح مخصصة لدورة العمل، بينما تساعد ميزة الطاقة "Energy" على إدارة استهلاك الطاقة.

 




 

 


 

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