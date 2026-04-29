"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تعلن عن حملة الصيانة المجانية السنوية على أجهزة التكييف المنزلي

الوكيل الإخباري- مع اقتراب حلول فصل الصيف، كشفت شركة "سامسونج إلكترونكس" المشرق العربي عن قرب انطلاق حملة الصيانة المجانية السنوية المخصصة للتأكد من جاهزية أجهزة التكييف المنزلي من علامة "سامسونج"، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة لتعزيز تجربة ما بعد البيع، وضمان الاستخدام الفعال، الذي يحسن جودة الهواء ويقلل استهلاك الطاقة، في ظل الحاجة إلى حلول ذكية ومستدامة لبيئات منزلية أكثر راحة.

وستقدم الشركة من خلال حملتها التي تنفذها تحت شعار "خلي الشوب آخر همك" على مدار الفترة من 01 إلى 07 أيار من العام الجاري 2026، خدمات متكاملة بمعايير احترافية على يد فرق فنية متخصصة، تشمل الفحص الشامل والمجاني لتقييم الحالة العامة لأجهزة التكييف، وتنظيف الفلاتر لتنقية الهواء وتقليل الملوثات، فضلاً عن تعبئة الغاز حسب الحاجة لتبريد مثالي.



وتشهد حملة الصيانة 2026 توسعاً في نطاق الخدمة المقدمة وقاعدة المستفيدين التي تضم شريحة أوسع تتجاوز الزبائن في أنحاء المملكة، وتمتد لتشمل الموظفين ودائرة معارفهم من الأقارب والأصدقاء، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر عدد من مستخدمي أجهزة تكييف "سامسونج" وتوفير تجربة صيفية أكثر انتعاشاً لهم.



وفي ظل التوقعات بإقبال مرتفع كما في كل عام، خصصت الشركة العديد من القنوات لحجز المواعيد لإجراء الفحص والصيانة إن لزمت، حيث يمكن التواصل مع مركز خدمة الزبائن على الرقم: 065777444، أو عن طريق الواتساب على الرابط: Wa.me/962797777421، مع منح الأولوية لأوائل المبادرين بالتواصل معها.