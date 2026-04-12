سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضاً تفاعلياً في الجامعة الأهلية في إطار تجديد الشراكة بين الطرفين

الوكيل الإخباري- دشّنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي يوم الخميس الموافق 09 نيسان 2026، ثاني معرض من نوعه لها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك داخل حرم الجامعة الأهلية.





ويمثل تدشين المعرض، الذي تعزز الشركة معه حضورها في أوساط التعليم العالي، والذي جاء في إطار حفل أقيم بحضور عدد من مسؤولي كلا الطرفين، امتداداً للشراكة التي تجمعهما منذ العام الماضي، من خلال مذكرة التفاهم التي تم تجديدها مؤخراً، والتي تهدف إلى دعم قطاع التعليم والابتكار الشبابي عبر ربط الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية بأحدث التقنيات من علامة "سامسونج"، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي.



ومع تدشين المعرض، تواصل الشركة جهودها في منح مجتمع الجامعة، لا سيما الطلاب، تجربة معرفية وعملية تفاعلية قيّمة؛ حيث سيقدم لهم الفرصة للتعرف إلى منتجات سامسونج من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة والأجهزة المنزلية الرقمية وتجربتها، واستكشاف تقنياتها التي تسهّل تفاصيل الحياة وتفتح الآفاق لمزيد من الإنتاج والإبداع، فضلاً عن تسهيل اقتنائهم لهذه المنتجات مع عروض وخصومات حصرية بالاستفادة من برنامج الشراكة المعززة EPP.



وفيما يتعلق بالتعاون الأكاديمي والبحثي، سيتواصل التعاون بين الطرفين على عدة محاور تشمل تعزيز التعليم المستمر ورفع مؤهلات موظفي سامسونج وأقاربهم من الدرجة الأولى بتمكينهم من الاستفادة من الخصومات على برامج البكالوريوس والماجستير، بالإضافة إلى مزايا وخصومات متنوعة لدى استخدام مرافق الجامعة.



وتتضمن محاور التعاون أيضاً تطبيق مبدأ "التدريب من أجل التشغيل"، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية لطلبة الجامعة لدى الشركة في تجربة تحاكي الواقع العملي، وتعزز مهاراتهم التقنية والإدارية بما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة، إلى جانب التواصل المهني بالمشاركة الثنائية في الفعاليات الأكاديمية والمهنية كالأيام المفتوحة والمعارض الوظيفية لدى الجامعة.



وعلى صعيد آخر، سيعمل الطرفان على تعزيز البحث العلمي والابتكار والتبادل المعرفي، من خلال تنظيم واستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل التقنية لتبادل البيانات البحثية وبناء القدرات البحثية والتقنية، جنباً إلى جنب مع دعم المشاريع العلمية باستخدام أحدث التقنيات والمعدات المتاحة لدى الجامعة، بما يسهل تطوير حلول تقنية عملية.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب رئيس قسم الهواتف الذكية، سامسونج المشرق العربي، معتز العقرباوي: "فخورون بتوسيع نطاق شراكتنا مع مؤسسة أكاديمية مرموقة كالجامعة الأهلية. وتجسد هذه الشراكة الممتدة التزامنا بدعم التعليم وتعزيز بناء القدرات التقنية والمعرفية لرفد المملكة بالمزيد من الكفاءات والكوادر المؤهلة والقادرة على بناء مستقبل مستدام يفتح الآفاق للإبداع، إذ نؤمن بأن الاستثمار في المعرفة والتقنيات الحديثة هو سبيل تطوير حلول تثري المجتمع بأفكار مبتكرة."

ويشار إلى أن هذا المعرض يأتي في أعقاب افتتاح الشركة لمعرضها التفاعلي الأول في الجامعة الأردنية خلال العام الماضي 2025 ضمن مبادرتها "الابتكار التكنولوجي" التي تهدف إلى تعزيز مهارات الطلبة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتحديات التقنية المتسارعة.

