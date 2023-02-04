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السبت، 04-02-2023 12:58 م

سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S23 بحدث استثنائي

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الوكيل الإخباري - إثر الإطلاق الرسمي العالمي لها، وضمن أجواء احتفالية جمعت نخبة من صناع المحتوى في المملكة، كشفت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن أحدث الإصدارات من سلسلة هواتف Galaxy S، في أول ظهور محلي لها، متمثلة بهواتف "Galaxy S23"، و"Galaxy S23+"، و"Galaxy S23 Ultra" الاستثنائية، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر شباط الحالي في فندق الريتز – كارلتون عمّان.

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وتضمن الحفل المحلي عرضاً مباشراً لحدث الإطلاق الرسمي Galaxy Unpacked 2023 والذي حمل شعار " Share The Epic With Galaxy”، والذي أقامته سامسونج الأم في قلب مدينة سان فرانسيسكو، وقدّمت من خلاله باقة جديدة من ابتكاراتها التي تعبر عن حقبة جديدة ستشكل معالم مستقبل الهاتف الذكي ضمن سلسلة هواتف Galaxy، والتي تم تصميمها لتعزيز إمكانات المستخدمين والارتقاء بها إلى مستويات مذهلة. وركزت سامسونج في تصميم فعاليات الحفل بشكل رئيسي على تجسيد الإمكانات التقنية للهواتف الثلاثة، وبالأخص خصائص ومواصفات الكاميرات الذكية التي تتميز بسعة 200 ميجابيت، من خلال المؤثرات الضوئية والتأثيرات التصويرية، مانحةً الفرصة للحاضرين على اختلاف مجالات عملهم التي تنوعت بين الأزياء، والطبخ، والصحة، والرياضة واللياقة البدنية، وألعاب الفيديو التفاعلية، بالإضافة للتكنولوجيا، للتعرف على تلك الخصائص والمواصفات عبر جلسات تصويرية داخل استديو خاص، وتجربة الهواتف واكتشاف إمكاناتها الاستثنائية بأنفسهم.

 

وفي تعليق له على هذا الحدث، قال رئيس قسم الهواتف الذكية في سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، معتز العقرباوي: "سعداء بالحضور الكثيف اليوم لحفل الكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S الجديدة، الأمر الذي يؤكّد على لهفة محبي هواتف Galaxy S من سامسونج للتعرف على الإصدار الجديد لهذا العام، الذي يرسخ معايير جديدة كلياً وحقبة جديدة لمواصفات الهواتف الذكية من خلال دمج قوة الأداء والابتكار التي نهدف من خلالها لمنح المستخدمين المزيد من الإبداع بحرية، مع حرصنا على توظيف الابتكار والاستدامة معاً لضمان أفضل تجربة متميزة مع أدنى قدر من التأثير على البيئة." ويشار إلى أن سلسلة هواتفGalaxy S الجديدة تتميز بنظام كاميرا احترافي يتمتع بقدر أعلى من الذكاء، حيث أصبح يوفر الآن أفضل الصور ومقاطع الفيديو بغض النظر عن ظروف الإضاءة، هذا إلى جانب تقديم أداء أسرع وأقوى لهواتف Galaxy S على الإطلاق، مع اتصال أسهل وأكثر سلاسة عبر منظومة سامسونج من أي وقت مضى.


 




 

 


 

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