سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تلتقط طبيعة وجمال ودفء شمال الأردن بدقة الـ 8K

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مؤخراً فيلماً ترويجياً هدفت من خلاله لأخذ المشاهدين في رحلة تخطف الأنفاس إلى منطقة شمال الأردن، حمل عنوان: "عروس بلدنا الشمال، خضرة ومي وجمال".

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وتميز الفيلم الترويجي بجودته العالية التي برهنت قدرة وإمكانات هاتف Galaxy S22 Ultra بدقة 8K؛ حيث صور الفيلم بكاميرات الهاتف التي تتسم بإنتاج محتوى فيديوي احترافي بجودة صور عالية، في الليل والنهار وفي جميع ظروف الإضاءة، والذي من الأفضل مشاهدته وعرضه على أجهزة تلفازQLED و Neo QLEDمن سامسونج التي ستمنح المشاهدين تجربة مشاهدة وتجربة حسية غامرة بفضل تقنية 8K من سامسونج.



هذا وتّم تصوير فيديو "عروس الشمال" في أربعة مواقع مذهلة في منطقة شمال الأردن: عجلون، وجرش، وأم قيس، وسد الملك طلال، إلى جانب بحيرة العرايس، التي تعدّ من أجمل المناطق وأكثرها شهرة خاصة مع موقعها بالقرب من الحدود الشمالية للمملكة.

ويعكس الفيديو معايير التصوير السينمائية عالية الجودة التي وفرتها كاميرات هاتف Galaxy S22 Ultra بدقة 8K، دون الحاجة إلى أية مؤثرات خاصة إضافية لالتقاط الجمال المذهل لشمال الأردن؛ إذْ يحتوي هاتفGalaxy S22 Ultra على كاميرا خلفية رباعية، مع كاميرا فائقة الاتساع، وكاميرا بزاوية واسعة، بالإضافة إلى كاميرتين Telephoto، مع خاصية تقريب بصري مزدوج 3x و 10x، وخاصية تقريب Super Resolution Zoom حتى 100x، عدا عن دقة تصوير مذهلة بفضل تقنيةAI Super Resolution ، وجودة صور استثنائية بفضل تقنية التثبيت البصري OIS، وخاصية التركيز التلقائي بالليزر التي يتميز بها هاتف Galaxy S22 Ultra.



هذا وتدعو "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" القراء لمشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=BWYXSqEb69k



ولمعرفة المزيد عن تقنية 8K وأجهزة سامسونج التي تم استخدامها لإنتاج الفيديو، الرجاء زيارة الروابط التالية: https://www.samsung.com/levant_ar/smartphones/galaxy-s22-ultra/https://www.samsung.com/levant_ar/tvs/all-tvs/?qled-8k-tv