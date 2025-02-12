سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي توسّع منصة SmartThings في الأردن مع إطلاق SmartThings Pro للشركات والمؤسسات

ويأتي حلSmartThings Pro كخطوة رائدة لدعم المؤسسات في الأردن؛ حيث يقدم واجهات برمجة تطبيقات مخصصة تتيح عمليات تكامل سلسة مع الأنظمة الحالية، مما يسمح للشركات بالاستفادة القصوى من الأجهزة المتصلة لتحسين الأداء وخفض التكاليف التشغيلية، ما يجعل منه حلاً ذكياً يناسب احتياجات السوق.
ويعتبر الحل الجديد مزيجاً مبتكراً بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من سامسونج ومتطلبات الأعمال الحديثة، مما يتيح نظاماً مرناً قادراً على التكيف مع احتياجات المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات، كالفنادق، والمستشفيات، والمكاتب، والمراكز التجارية.
وينطوي حلSmartThings Pro على حلول متقدمة لإدارة الطاقة، مشتملة على: حلول إدارة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) عن بُعد، مما يتيح تقليل استهلاك الكهرباء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في المنشآت التي تعتمد على التكييف بشكل كبير، إلى جانب حلول رصد استهلاك الطاقة واكتشاف الفاقد بشكل استباقي، مما يساعد الشركات في تحسين استخدام الموارد وتقليل الفواتير الشهرية. كذلك، فإنه يشتمل على حلول إدارة جودة الهواء الداخلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يخلق بيئة عمل صحية تزيد من إنتاجية الموظفين، مما يساهم في تحسين كفاءة الطاقة ودعم فعاليات الاستدامة في المملكة.
ولا يقتصر حل SmartThings Pro على أجهزة سامسونج فقط، بل أنه يتكامل بشكل ذكي مع مختلف الأجهزة، بما يشمل أجهزة الطرف الثالث مثل: الإضاءة الذكية لتحسين الاستهلاك وتقليل الفواتير، وأقفال الأبواب الذكية لتعزيز الأمان في المنشآت، فضلاً عن مكبرات الصوت وأجهزة الاستشعار الذكية لتحسين التجربة التشغيلية.
ويسهم حل SmartThings Pro في تمكين الشركات التي تتبناه من مراقبة وتنظيم العوامل البيئية مثل درجة الحرارة، والرطوبة، والإضاءة، مما يضمن بيئة مثالية للموظفين والزوار، خاصة في الفنادق والمطاعم التي تسعى لتقديم تجربة متكاملة لزوارها.
ولا تقتصر فوائد حل SmartThings Pro على ذلك فحسب، بل أنه يدعم التحول الرقمي في الأردن المتسارع، مسهماً إلى جانب تعزيز الاستدامة في تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين التحكم البيئي، مما يجعله خياراً مثالياً للشركات التي تسعى إلى تحسين كفاءتها التشغيلية باستخدام التكنولوجيا الذكية.
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