الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

روسيا تسجل أكبر حصيلة من وفيات وإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

بحث التخصصات الزراعية الراكدة والمطلوبة في سوق العمل

العثور على جثة شاب داخل منزله في عمان

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

امين عام سلطة المياه :يستعرض تحديات المياه في قمة غلاسكو للمناخ

وفاة عشريني غرقا في سد الملك طلال

التنمية تعمم .. لا عمل للحضانات المنزلية دون ترخيص

الأربعاء، 03-11-2021 04:13 م

سامسونج إلكترونيكس تحتفل بالذكرى السنوية الـ 52 لتأسيسها

Profile image_BD


الوكيل الاخباري - احتفلت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي بالذكرى السنوية الثانية والخمسين لإطلاق علامتها التجارية "سامسونج" وبداية مسيرتها والتي تصادف الأول من تشرين الثاني، حيث جاء هذا الاحتفال لإظهار تقدير الشركة لعملائها على مستوى العالم، الذين قاموا بدعم "سامسونج إلكترونيكس" ووثقوا فيها عبر عقود من الابتكار والتطوير، حتى وصولها إلى عامها الـ 52.

اضافة اعلان


وضمن احتفالاتها حول العالم، تمتّع عملاء سامسونج بفرصة اقتناء ما يحلو لهم من المنتجات المميزة، حيث قدمت لهم "سامسونج" العديد من العروض والتخفيضات التي لاقت إعجاب عملائها.


ومن الجدير ذكره أن "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تواصل رفد المنطقة أجمع بأحدث الحلول والمنتجات الذكية، وتعتزم المضي قدماً في مسيرتها وفق إيمانها الراسخ بأهمية رضا عملائها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Jo Academy - Zain Student Bundle

زين تطلق حزمة الطلاب لمشتركي خطوط البرودباند المدفوعة مسبقاً

24068609_1705815769442793_7307266154057519899_o

أول وأكبر شبكة من وحدات شحن المركبات الكهربائية المنتشرة في المملكة لدى محطات المناصير

IMG_20211103_091324

مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة صيانة

GetAttachment

ما هي خدمات الدعاية والتسويق التي يقدمها السوق المفتوح لمشتركيه؟

WhatsApp Image 2021-10-15 at 17.25.28

فلاورد تطلق حملة عبير الأمل في أكتوبر الوردي

0L5A0662

أريج تطلق الحلقة الأولى من بودكاست 100 واط بدعم من سفارة مملكة هولندا في الأردن

أخبار متعلقة
ROBI0171

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي و مجموعة الوكيل للإعلام تبرمان اتفاقية تعاون في مجال اللوحات الرقمية

WhatsApp Image 2021-10-25 at 1.17.44 PM

سامسونج إلكترونيكس تطلق حملة أسبوع سامسونج مع عروض وخصومات استثنائية

WhatsApp Image 2021-10-22 at 5.13.07 PM

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق عرضاً بخصم مميز على أجهزة غسالات الملابس الذكية

Samsung Galaxy week

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تحتفي بالذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة علامة سامسونج

PR

حزم متنوعة ضمن حملة خصومات 'أسبوع 8K مع سامسونج'

Collage pic

جناح خاص بشركة سامسونج إلكترونيكس في العبدلي مول لتجربة هواتفها من سلسلة Galaxy Z الجديدة