سامسونج إلكترونيكس تحتفل بالذكرى السنوية الـ 52 لتأسيسها

الوكيل الاخباري - احتفلت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي بالذكرى السنوية الثانية والخمسين لإطلاق علامتها التجارية "سامسونج" وبداية مسيرتها والتي تصادف الأول من تشرين الثاني، حيث جاء هذا الاحتفال لإظهار تقدير الشركة لعملائها على مستوى العالم، الذين قاموا بدعم "سامسونج إلكترونيكس" ووثقوا فيها عبر عقود من الابتكار والتطوير، حتى وصولها إلى عامها الـ 52.

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وضمن احتفالاتها حول العالم، تمتّع عملاء سامسونج بفرصة اقتناء ما يحلو لهم من المنتجات المميزة، حيث قدمت لهم "سامسونج" العديد من العروض والتخفيضات التي لاقت إعجاب عملائها.



ومن الجدير ذكره أن "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تواصل رفد المنطقة أجمع بأحدث الحلول والمنتجات الذكية، وتعتزم المضي قدماً في مسيرتها وفق إيمانها الراسخ بأهمية رضا عملائها.