"سامسونج إلكترونيكس" تحتفل مع زبائنها في معرضها في منطقة المقابلين

الوكيل الإخباري - احتفلت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مؤخراً، في معرضها الكائن في العاصمة عمّان وتحديداً في شارع الحرية، عمارة رقم 178، في منطقة المقابلين، وذلك يوم الخميس الموافق الثامن من شهر أيلول الحالي، مع زبائنها ضمن فعالية خاصة حضرها نخبة من المدعوين، بالإضافة إلى زوّار من سكان منطقة المقابلين وضواحيها، والذين كان بانتظار المحظوظين منهم فرصة الحصول على مجموعة مميزة من الهدايا القيمة.

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ويوفّر المعرض، الذي يستهدف منح الزبائن تجربة تسوق سهلة ومتكاملة ترقى بمستوى رضاهم، تشكيلة واسعة من منتجات "سامسونج" من الأجهزة المنزلية الرقمية من الثلاجات، وغسالات الملابس، وغسالات الأطباق، وأفران الميكروويف، بالإضافة إلى المكانس الكهربائية، وأجهزة التكييف، وأجهزة العناية بالملابس، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، بالإضافة لأحدث الهواتف الذكية متمثلة بهاتفي "Galaxy Z Fold 4"، و"Galaxy Z Flip 4" التي تمّ طرحها مؤخراً.



كذلك، فإن المعرض يوفر أجهزة تلفاز سامسونج والتي من أهمها أحدث إصدارات سامسونج من أجهزة تلفاز Neo QLED 2022 8K التي تم طرحها مؤخراً في السوق الأردنية، بالإضافة إلى أجهزة تلفاز سامسونج "لايف ستايل" والتي تتضمن جهاز تلفاز The Frame، وThe Sero الذي يتميّز بشاشة تمكن المشاهد من مشاهدة المحتوى الخاص به براحة تامة سواء بشكل أفقي أو عمودي، بالإضافة لأجهزة تلفاز The Serif، وThe Premier. ويضم المعرض في جنباته مركز صيانة لجميع المنتجات التي تتوفر ضمن المعرض.



ومن الجدير بالذكر أن تواجد المعرض في منطقة المقابلين يندرج ضمن خطط"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"التوسعية في السوق الأردنية التي تعدّ من الأسواق المهمة بالنسبة لها، والهادفة لتلبية جميع احتياجات الزبائن ومواءمة أذواقهم على اختلافها وتنوعها، والتي تقوم في أحد أهم محاورها على تنمية شبكة نقاط البيع التي تتواصل مع زبائنها من خلالها، متضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين الموزعة في جميع مدن ومحافظات المملكة الآخذة بالتنامي، هذا إلى جانب موقعها الإلكتروني، ومتجر سامسونج الإلكتروني، الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: (shop.samsung.com/jo).