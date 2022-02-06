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الأحد، 06-02-2022 09:29 ص

مرسية معياراً حقيقياً جديداً لتجارب الهواتف الذكية #SamsungUnpacked

سامسونج إلكترونيكس تحدّد موعد الكشف الرسمي عن الهاتف المنتظر Galaxy S22 ضمن حدث Galaxy Unpacked 2022

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" عن نيتها للكشف عن أحدث إصدارات سلسلة هواتف Galaxy S  الذكية، من خلال الحدث الحصري الافتراضي جالكسي (Unpacked) #SamsungUnpacked ، وذلك يوم الأربعاء الموافق للتاسع من شهر شباط الجاري 2022.

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ووفقاً لسامسونج، فإن هذا الحدث وإطلاق أحدث ابتكاراتها من الأجهزة الذكية، يأتي تماشياً مع حرص الشركة على تقديم الابتكارات الحقيقية التي تساعد على إحداث التطور المستمر، وبالتالي إعادة كتابة مستقبل أكثر إشراقاً وجعل الحياة اليومية والعالم أكثر تقدماً، وذلك من خلال مواصلة تغيير القواعد السائدة في استخدام الهاتف الذكي.

 


هذا وتدعو سامسونج جمهورها ومترقبي إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة، للانضمام إليها في الحدث والاستمتاع بما سيتم استعراضه أمامهم من أحدث إصدارات هواتف سلسلة Galaxy S الذكية والأشهر على الإطلاق التي سترسي معيار جديد للهواتف الذكية، إلى جانب ما سيتم استعراضه من أجهزة ذكية أخرى.


هذا ويمكن مشاهدة الحدث مباشرة على قناة سامسونج على يوتيوب إبتداءً من الساعة 5 مساءً بتوقيت عمّان، لإلقاء نظرة على الأجهزة التي ستشكل معالم مستقبل الهاتف الذكي.

 




 

 


 

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