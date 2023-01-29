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الأحد، 29-01-2023 11:18 ص

سامسونج إلكترونيكس تدعو الجمهور لحضور الحدث الأبرز Galaxy Unpacked 2023

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" عن نيتها للكشف عن أحدث إصدارات سلسلة هواتفGalaxy S  الذكية، من خلال الحدث الحصري جالكسيGalaxy Unpacked 2023، الذي تقيمه في قلب مدينة سان فرانسيسكو، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر شباط القادم 2023، ابتداءً من الساعة 9 مساءً بتوقيت الأردن.

وتدشّن سامسونج إلكترونيكس من خلال هذا الحدث، حقبة جديدة من ابتكاراتها ضمن سلسلة هواتف Galaxy، والتي تم تصميمها لتعزيز إمكانات المستخدمين والارتقاء بها إلى مستويات مذهلة حالياً وفي المستقبل.

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وستكون سلسلة Galaxy S الجديدة مثالاً على التجربة المتميزة المتكاملة المطلقة التي تمنحها سامسونج للمستخدمين من خلال وضع معايير ذهبية جديدة لما هو مذهل.

 ومن هنا، تدعو سامسونج إلكترونيكس الجماهير ومحبي سلسلة هواتف Galaxy S للانضمام إليها ليكونوا من الأوائل الذين سيشاهدون أحدث ابتكارات Galaxy المتميزة الجديدة، ومشاهدة الحدث هذا الحدث البارز، الذي تعقده حضورياً للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

هذا ويمكن مشاهدة الحدث مباشرة عبر موقع سامسونج الإلكتروني Samsung.com، أو غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط، أو عبر قناة سامسونج على يوتيوب، لإلقاء نظرة على الأجهزة التي ستشكل معالم مستقبل الهاتف الذكي.

ولمتابعة جميع الإعلانات التشويقية والمقاطع الدعائية وآخر الأخبار من سامسونج حول حدث سامسونج الأبرز Galaxy Unpacked 2023، يمكن زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط

 




 

 


 

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