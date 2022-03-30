الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 09:30 ص

"سامسونج إلكترونيكس" تدعو الجمهور لمتابعة حدث Unbox & Discover الخاص بالكشف عن Neo QLED بدقة 8K

Samsung-Unbox-Discover-2022-New-Smart-TV-Neo-QLED


الوكيل الاخباري - نشرت شركة "سامسونج إلكترونيكس" إعلاناً تشويقياً تؤكد من خلاله على استكمال جاهزيتها واستعداداتها لإقامة حدث Unbox & Discover المنتظر، والذي ستشكف عبره عن تشكيلة العام 2022 من أجهزة التلفاز الذكية والجديدة كلياً Neo QLED بدقة 8K.

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ولم يكشف الإعلان التشويقي عن موعد الإطلاق الرسمي للتشكيلة الجديدة من أجهزة تلفاز Neo QLED بدقة 8K فقط، بل أنه قدم لمحة سريعة حول الجهود التي قامت بها الشركة لإعادة تعريف مفهوم الشاشة والمشاهدة المنزلية الاستثنائية بما يتناسب مع نمط حياة المستخدم والجوانب التي يفضلها وأسلوبه الشخصي.


وسيكون زبائن الشركة والجمهور في أنحاء العالم على موعد مع حدث الكشف عن التشكيلة الجديدة ومعرفة المزيد عن مستقبل تجربة الشاشة، في تمام الساعة 5 من مساء يوم الأربعاء الموافق 30 آذار للعام الحالي 2022 بتوقيت الأردن.

 

ويمكن متابعة الحدث عبر موقع الشركة الإلكتروني Samsung.com أو غرفة أخبار سامسونج.

 


 




 

 


 

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