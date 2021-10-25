سامسونج إلكترونيكس تطلق حملة أسبوع سامسونج مع عروض وخصومات استثنائية

الوكيل الاخباري - بالتزامن مع بلوغ مسيرة علامة "سامسونج إلكترونيكس" عامها الثاني والخمسين، تحتفي شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" بهذا الإنجاز الهام وبعقود من الإبداع التكنولوجي والتصميمي، مطلقة أسبوعاً من العروض الرائعة والخصومات الاستثنائية التي تقدمها للزبائن والمستهلكين في السوق الأردنية، والتي ستكون متاحة أمامهم عبر متجر سامسونج الإلكتروني "eStore" الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: (https://www.samsung.com/levant/offer/samsung-week/).

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وتأتي الحملة في إطار النسخة المحلية من الاحتفالات والفعاليات التي تنفذها "سامسونج إلكترونيكس" العالمية في مختلف الدول والأسواق التي تعمل ضنمها وتخدمها.



وكانت الشركة قد صممت أسبوع العروض والخصومات الذي ستتواصل فعالياته من الخامس والعشرين من تشرين الأول الحالي وحتى الأول من تشرين الثاني القادم، لتقدم بهذه المناسبة الهامة ما يليق بما يزيد على نصف قرن من الأداء المتميز للشركة الأم.



وتقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" ضمن الأسبوع، عدة حزم، يمكن للمستهلكين اختيار ما يناسبهم منها؛ حيث تتضمن الحزمة الأولى عروضاً وخصومات حصرية لمدة محدودة “Flash Sale” لمدة 24 ساعة على مجموعة مختارة من سماعات سامسونج Sound Bar، وشاشات سامسونج الذكية، إلى جانب ثلاجات سامسونج الذكية، فضلاً عن إصدارات محددة من الأجهزة القابلة للارتداء والهواتف الذكية، بما فيها خصومات خاصة ومميزة على هواتف Galaxy Z Fold 3 وهواتف Galaxy Z Flip 3 بألوانها المتنوعة التي تناسب مختلف الأذواق، هذا بالإضافة لخصومات تصل نسبتها إلى 50% على ملحقاتها من الإكسسوارات.



أما الحزمة الثانية، فقد صممت للراغبين في اقتناء المنتجات الأكثر طلباً لدى الشركة، مع خصم بنسبة تصل قيمتها لغاية 20% على مجموعة مختارة من غسالات ومجففات الملابس الذكية، وأجهزة التكييف المنزلي، مهدية كل من يشتري ساعة Galaxy Watch 4، مجموعة المحلقات التي تشمل سماعات Galaxy Buds 2، وحزام ساعة Galaxy Watch 4 إضافي.



وضمن الحزمة الثالثة والتي تشمل المنتجات الأكثر مبيعاً، فستمكن "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" المشترين من التمتع بنسبة خصم تصل لغاية 32% على مجموعة مختارة من أجهزة تلفاز سامسونج، ونسبة خصم تصل قيمتها لغاية 21% على طرازات مختارة من ثلاجات سامسونج الذكية.



وللذين يرغبون بشراء أكثر من منتج، فسيكون بإمكانهم الحصول على ما يتطلعون إليه بأسعار لا تضاهى، وذلك مع الحزمة الرابعة التي تتيح لهم خصماً بنسبة تصل قيمتها لغاية 10% عند شراء منتجين، وخصماً بنسبة تصل لغاية 15% عند شراء ثلاثة منتجات.



هذا وسيتمتع المشترون مع الحزمة الخامسة بخصم إضافي عند شراء غسالات الملابس ومجففات الملابس الذكية معاً، ونسبة خصم تصل لغاية 50% على سماعات سامسونج Galaxy Buds 2، عند شراء إصدارات مختارة من هواتف سامسونج الذكية.



ويشار إلى أن شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تحرص دائماً منذ دخولها السوق الأردنية على خدمة الزبائن والمستهلكين فيها بشغف كبير، واضعةً من خلال الحملات المتنوعة بين أيديهم منتجات علامة "سامسونج" التي ترتكز على فلسفة راسخة مفادها: "المستهلك جوهر كل ما تقوم سامسونج به.