الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

السماح بتقديم الأرجيلة في المقاهي

الحنيفات : توجيهات ملكية بتأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي

تنقلات بين المشرفين التربويين في التربية- أسماء

تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني

لبنان: شركة أردنية لمعاينة خط الغاز وإصلاحه

الفايز: قطاع السياحة يمر بمرحلة التعافي الآن

تركيا: نتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان

الامن العام : التحقيق في فيديو الاعتداء على شخص بسبب السرقة

المتقاعدين العسكريين تعلن عن بدء التقدم للاستفادة من المحفظة الإقراضية

القوات المسلحة تستلم معدات من الجانب الكندي

الإثنين، 25-10-2021 01:21 م

بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة علامة "سامسونج"

سامسونج إلكترونيكس تطلق حملة أسبوع سامسونج مع عروض وخصومات استثنائية

WhatsApp Image 2021-10-25 at 1.17.44 PM


الوكيل الاخباري - بالتزامن مع بلوغ مسيرة علامة "سامسونج إلكترونيكس" عامها الثاني والخمسين، تحتفي شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" بهذا الإنجاز الهام وبعقود من الإبداع التكنولوجي والتصميمي، مطلقة أسبوعاً من العروض الرائعة والخصومات الاستثنائية التي تقدمها للزبائن والمستهلكين في السوق الأردنية، والتي ستكون متاحة أمامهم عبر متجر سامسونج الإلكتروني "eStore" الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: (https://www.samsung.com/levant/offer/samsung-week/).

اضافة اعلان

 

وتأتي الحملة في إطار النسخة المحلية من الاحتفالات والفعاليات التي تنفذها "سامسونج إلكترونيكس" العالمية في مختلف الدول والأسواق التي تعمل ضنمها وتخدمها.


وكانت الشركة قد صممت أسبوع العروض والخصومات الذي ستتواصل فعالياته من الخامس والعشرين من تشرين الأول الحالي وحتى الأول من تشرين الثاني القادم، لتقدم بهذه المناسبة الهامة ما يليق بما يزيد على نصف قرن من الأداء المتميز للشركة الأم.


وتقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" ضمن الأسبوع، عدة حزم، يمكن للمستهلكين اختيار ما يناسبهم منها؛ حيث تتضمن الحزمة الأولى عروضاً وخصومات حصرية لمدة محدودة “Flash Sale” لمدة 24 ساعة على مجموعة مختارة من سماعات سامسونج Sound Bar، وشاشات سامسونج الذكية، إلى جانب ثلاجات سامسونج الذكية، فضلاً عن إصدارات محددة من الأجهزة القابلة للارتداء والهواتف الذكية، بما فيها خصومات خاصة ومميزة على هواتف Galaxy Z Fold 3 وهواتف Galaxy Z Flip 3 بألوانها المتنوعة التي تناسب مختلف الأذواق، هذا بالإضافة لخصومات تصل نسبتها إلى 50% على ملحقاتها من الإكسسوارات.


أما الحزمة الثانية، فقد صممت للراغبين في اقتناء المنتجات الأكثر طلباً لدى الشركة، مع خصم بنسبة تصل قيمتها لغاية 20% على مجموعة مختارة من غسالات ومجففات الملابس الذكية، وأجهزة التكييف المنزلي، مهدية كل من يشتري ساعة Galaxy Watch 4، مجموعة المحلقات التي تشمل سماعات Galaxy Buds 2، وحزام ساعة Galaxy Watch 4 إضافي.


وضمن الحزمة الثالثة والتي تشمل المنتجات الأكثر مبيعاً، فستمكن "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" المشترين من التمتع بنسبة خصم تصل لغاية 32% على مجموعة مختارة من أجهزة تلفاز سامسونج، ونسبة خصم تصل قيمتها لغاية 21% على طرازات مختارة من ثلاجات سامسونج الذكية.


وللذين يرغبون بشراء أكثر من منتج، فسيكون بإمكانهم الحصول على ما يتطلعون إليه بأسعار لا تضاهى، وذلك مع الحزمة الرابعة التي تتيح لهم خصماً بنسبة تصل قيمتها لغاية 10% عند شراء منتجين، وخصماً بنسبة تصل لغاية 15% عند شراء ثلاثة منتجات.


هذا وسيتمتع المشترون مع الحزمة الخامسة بخصم إضافي عند شراء غسالات الملابس ومجففات الملابس الذكية معاً، ونسبة خصم تصل لغاية 50% على سماعات سامسونج Galaxy Buds 2، عند شراء إصدارات مختارة من هواتف سامسونج الذكية.


ويشار إلى أن شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تحرص دائماً منذ دخولها السوق الأردنية على خدمة الزبائن والمستهلكين فيها بشغف كبير، واضعةً من خلال الحملات المتنوعة بين أيديهم منتجات علامة "سامسونج" التي ترتكز على فلسفة راسخة مفادها: "المستهلك جوهر كل ما تقوم سامسونج به.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
13240745_1098861770172862_7712093067240425118_n

38.3 مليون دينار بعد الضريبة أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية في 9 شهور 2021

EDM_En_1080x1920 (002)

عروض مميزة من هواوي بانتظار محبيها في الأردن ابتداءً من اليوم

WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.28.54 PM

مذكرة تفاهم لتقديم 13 منحة كاملة لطلبة الحاسوب بجامعة الحسين التقنية

Carrefour Jordan Friday Unbeatable Offers

كارفور تقدّم عروضاً وخصومات واسعة في 'جمعة كارفور'

0B5A0972 copy 2

مركز زين ZainEsportsJO يقيم البطولة الأضخم لنجوم البث في لعبة 'ببجي'

Carrefour Jordan 15 Anniversary

كارفور تقدّم 150عربة تسوّق مجانية احتفالاً بذكرى انطلاقتها الـ15 في الأردن

أخبار متعلقة
Samsung Galaxy week

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تحتفي بالذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة علامة سامسونج

Flip & Fold Launch-JO-01

سامسونج إلكترونيكس تعلن عن طرح هاتفي جالاكسي Z Fold 3 وZ Flip3 5G

WhatsApp Image 2021-09-29 at 11.36.20 AM

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تروج للمثلث الذهبي بكاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra وبدقة 8K