سامسونج إلكترونيكس تعلن عن طرح هاتفي جالاكسي Z Fold 3 وZ Flip3 5G

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن طرح أجهزة الجيل التالي من هواتف جالاكسي Z Fold3 5G و Z Flip3 بالإضافة إلى ساعتي Watch4 وWatch4 Classic وسماعاتGalaxy Buds 2 ، التي تعدّ الأشهر والأخف وزناً.

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وأصبحت الأجهزة متاحة الآن للشراء بعد إقبال كبير على الطلب المسبق، حيث يمكن الحصول عليها من مختلف نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في جميع مدن ومحافظات المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني "eStore".



وبهذه المناسبة، تقدم سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي لكل من يبادر بشراء هاتف Galaxy Z Fold3، سماعات أذن لاسلكية Level U2 وشاحن لاسلكي ثلاثي ومجموعة أدوات بدء التشغيل Starter Kit التي تتضمن غطاء S Pen مع قلم S Pen وشاحن بقوة 25 واط.

كذلك، تقدم الشركة مع كل عملية شراء لهاتف Galaxy Flip3، سماعات أذن لاسلكية Level U2 وشاحن بقوة 25 واط وغطاء حماية للهاتف.

وعلاوةً على ذلك، تهدي الشركة مشتري الهاتفين خصماً تقدمه لهم على إصلاح الشاشة لمرة واحدة في إطار برنامج +Samsung Care، كما تقدم لهم الفرصة للحصول على هاتفهم المفضل بدفعات ميسرة وبسيطة تحتسب قيمتها إثر استبدال هاتفهم القديم بالجديد على أن يكون بحالة تؤهله للاستبدال، وبالتالي التأهل للاستفادة من إضافة 100 دينار أردني من الشركة على قيمة الهاتف القديم، أو عبر دفعات شهرية على فترات سداد طويلة تصل مدتها إلى 24 شهراً.



هذا وقد صمم هاتف جالاكسي Z Fold3 5G لأولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز إنتاجيتهم، كما يجمع بين القوة والكفاءة لضمان تقديم تجربة مميزة للمستخدمين.

وتم تصميم الهاتف على نحو يتيح للمستخدم التحقق من قائمة مهامه بشكل أسرع، مع إتاحة المزيد من الوقت للاستمتاع بالألعاب من الجيل التالي، ومشاهدة المحتوى، ومكالمات الفيديو، مهما كان حجم المتطلبات في أثناء ساعات اليوم.





ويعد هذا الهاتف مثالياً للأشخاص الذين يقومون بالعديد من المهام في نفس الوقت، كما أنه أول هاتف قابل للطي يأتي مع دعم القلم S Pen، ما يجعل من السهل كتابة الملاحظات وتدوينها في أثناء التنقل، وبالتالي فإن هذا التصميم يجعل من الممكن استخدام الهاتف في نصفين؛ حيث تستطيع استخدام النصف الأول للانضمام إلى مكالمة فيديو، وتدوين الملاحظات باستخدام قلم S Pen في النصف السفلي بمجرد النقر على الشاشة مرتين.





نسخة القلم S Pen Fold و S Pen Pro - يوفر كلا الطرازين من القلم S Pen ميزات تصميم متميزة وتشطيبات مخصصة تتناسب تماماً مع جهاز Z Fold3. ويمكن الربط بين نسخة القلم S Pen Fold حصرياً مع الهاتف Z Fold3، من دون أن يحدث الاقتران عبر شبكة البلوتوث.

ومن ناحية أخرى، يستخدم القلم S Pen Pro خاصية الربط عبر شبكة البلوتوث، ويمكن التبديل بين هاتف Z Fold3 وأجهزة سامسونج جالاكسي الأخرى. وعلاوة على ذلك، فقد تمت إضافة خاصية "العثور على القلم" "Find my S Pen" إلى S Pen Pro، ما يساعد المستخدمين في العثور على قلم S Pen المفقود من خلال تقنية "الأشياء الذكية" SmartThings.



ويأتي هاتف جالاكسي Z Fold3 5G بشاشة رئيسية يبلغ قياسها 7.6 بوصة، وكاميرا توجد في أسفل الشاشة، ما يتيح أعلى مستويات الإنتاجية والأداء والترفيه المتنقل بين أيدي المستخدمين، ويعد ذلك أحد جوانب القوة التي يمتاز بها جهاز Z Fold3.



هاتف جالاكسي Z Flip3 5G: يتيح هذا الهاتف للمستخدمين التعبير عن الذات بألوان أكثر جرأة، مع اكتسابه مظهراً أنيقاً وإكسسوارات جديدة وعصرية. وعلاوة على كل ما ذكر، يمكن للمستخدمين التقاط صور السيلفي بروعة غير مسبوقة، وكل ما يتعين عليه فعله، فتح الهاتف القابل للطي، والتقاط صورة سيلفي مذهلة مع تعزيزها بالميزات الكثيرة التي تشتمل عليها كاميرا Z Flip3، والحصول على جودة صور الاستوديو، مع توظيف الوضع المرن، والاستمتاع بالنشر والمشاركة بمعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هيرتز.



ويأتي هاتف ZFlip3 الجديد معززاً بطرق أسهل للدفع واللعب والتحقق من الإشعارات، وذلك من خلال شاشة الغلاف الأكبر التي لا تحتاج معها إلى فتح الهاتف في كل مرة. ويعتبر ذلك بمثابة توازن مثالي بين الأناقة والجوانب العملية والوظيفية، ما يجعل منه أكثر من مجرد هاتف قابل للطي، بل تعبير عن الموضة والحداثة.



ساعتا Watch 4 و Watch 4 Classic: تم تقديم الساعتين جالاكسي Watch 4 و Watch 4 Classic بعد تعزيزهما بأجهزة ونظام تشغيل جديد ومحسّن، إضافة إلى معالج جديد قوي يتيح التبديل السلس والسريع بين التطبيقات، وبدقة أعلى للشاشة التي تعرض صوراً أكثر وضوحاً وثراءً، فضلاً عن البطارية التي تدوم طويلاً طوال ساعات اليوم.

وفضلاً عن مجموعة المعايير الخاصة بهما، ومن أهمها الخصائص المتعلقة بالصحة، تأتي الساعتان الجديدتان مع خصائص إضافية، مثل تطبيقات تحليل تكوين الجسم للحصول على قياسات أكثر شمولية ودقة لصحتك العامة. وتمثل عمليات الإطلاق الجديدة اتساعاً في أفق الاستخدامات للوصول إلى مرحلة ما بعد التكامل السلس بين التطبيقات والخصائص.



سماعات جالاكسي Buds2: هذه السماعات تعد بحق الأخف والأصغر حجماً في سلسلة جالاكسي Buds بالكامل، ما يجعل منها خياراً ملائماً ومريحاً عند ارتدائها لفترات طويلة. وتكون هذه السماعات الديناميكية ثنائية الاتجاه، كما تحتوي على مكبر للحصول على صوت واضح عالي النقاء، وآخر لتغطية الصوت العميق، ما يضمن الحصول على صوت غني ومتوازن.



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