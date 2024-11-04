"سامسونج إلكترونيكس" تفتتح معرضها الجديد في سيتي مول لتقديم أحدث الابتكارات وتجارب الاتصال الذكية المتكاملة للزبائن

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الوكيل الإخباري- افتتحت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" رسمياً معرضاً جديداً لها في قلب سيتي مول، الذي يعد من أكبر وأهم وجهات التسوق والترفيه في المملكة. اضافة اعلان





ويأتي افتتاح معرض "سامسونج" الجديد في إطار جهود الشركة المستمرة لتقديم تجربة شاملة تسهل على الزبائن التعرف إلى أحدث ابتكارات ومنتجات علامة "سامسونج" العالمية، كما تسهل عليهم الوصول لمجموعة متكاملة من أرقى خدمات وحلول ما قبل وأثناء بعد البيع، التي تقدمها الشركة لهم.



ويمثل معرض "سامسونج" في سيتي مول وجهة تسوق وخدمة موحدة ومبتكرة تجمع بين التكنولوجيا وتجربة المستخدم المتكاملة في بيئة تفاعلية؛ حيث يمكن للزبائن تجربة باقة واسعة من الأجهزة الذكية التي تتراوح ما بين الهواتف الذكية باختلاف فئاتها وأبرزها فئة الهواتف الفاخرة من سلسلة Galaxy S وفئة الهواتف المتوسطة من سلسلة Galaxy A، إلى جانب الأجهزة اللوحية، والساعات الذكية، والسماعات اللاسلكية المتصلة، فضلاً عن مجموعة من الأجهزة المنزلية الرقمية التي تشمل غسالات ونشافات الملابس، وغسالات الأطباق، والثلاجات، وأفران الميكروويف، بالإضافة للمكانس الكهربائية.



ويتيح المعرض لزواره فرصة عيش تجربة المنزل الذكي من خلال أقسامه المتنوعة واستكشاف كيف تتصل الأجهزة المنزلية عبر تطبيق SmartThings مع بعضها بسلاسة، فتحسن الحياة اليومية، وتجعلها أكثر اتصالاً وراحة.



وإلى جانب ذلك، فإن الخدمة الشخصية حاضرة في المعرض؛ وذلك من خلال مركز الخدمة المتكامل الذي يتألف منه المعرض، والذي يضم فريقاً من خبراء الدعم المدربين على أعلى مستوى، والجاهزين للإجابة على الاستفسارات، أو لتقديم المساعدة الفنية اللازمة لضمان تجربة سلسة ومريحة في منطقة الصيانة والإصلاح التي يمكن للزبائن من خلالها تسليم أجهزتهم للفحص والصيانة واستلامها مباشرة من المعرض، مما يوفر عليهم عناء الوصول إلى مراكز صيانة بعيدة عنهم.



وفي تعليق له على افتتاح المعرض، قال المدير العام لشركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، شول وونغ يون: "يتماشى افتتاح المعرض الجديد مع خطتنا التوسعية في الأردن، والتي نرمي من خلالها لتعزيز نقاط البيع والوصول للزبائن في أماكن تواجدهم. كذلك، فإن افتتاح المعرض يعبر عن الالتزام ليس فقط برفد السوق بأفضل المنتجات المبتكرة، بل وبتقديم تجارب ذكية وملهمة للزبائن في مختلف مراحل رحلتهم مع الشركة، لتعكس مدى الابتكارية والديناميكية التي تتسم بها علامة سامسونج."



ويشار إلى أن الأقسام التي يضمها المعرض تتكامل في ما بينها، لتعطي لمحة واقعية عن طرق العيش والعمل والترفيه والمشاهدة واللعب، التي يمكن للتكنولوجيا المتطورة المدمجة في منتجات "سامسونج" توفيرها للمستخدمين. ويشار إلى أن المعرض يستقبل زواره يومياً طيلة أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً، باستثناء أيام الجمعة الذي يبدأ باستقبالهم خلاله من الساعة 12 ظهراً.